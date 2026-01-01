Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

1 Jan 2026, 08:38 वाजता
पुण्यात उमेदवारानं विरोधकाचा एबी फॉर्म गिळला
Pune : निवडणूक जिंकण्यासाठी कोण काय करेल याचा नेम नाही... पुण्यात एका उमेदवारानं चक्क विरोधकाचा एबी फॉर्म खाल्ल्याचा आरोप झालाय....फॉर्म खाऊन टाकणा-या उद्धव कांबळेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय....सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयात ही घटना घडलीय....शिवसेनेनं आधी मछिंद्र ढवळे यांना एबी फॉर्म दिला होता त्याच जागेसाठी उद्धव कांबळे यांनीही नंतर पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवला आणि ते थेट निवडणूक अधिकाऱ्याकडे गेले आणि आपल्याकडेही एबी फॉर्म आहे तो जोडून घ्या निवडणूक अधिकाऱ्याला सांगितले असता त्यांनी या जागेसाठी आधीच मछिंद्र ढवळे यांनी शिवसेनेचा एबी फॉर्म आला असल्याचं सांगितलं. उद्धव कांबळेंनी तो एबी फॉर्म खरा आहे का बघू म्हणत ओढून घेतला आणि फाडून टाकला आणि नंतर तोच फाडलेला कागद गिळल्याचा आरोप होतोय...
1 Jan 2026, 08:12 वाजता
मुख्यमंत्री फडणवीस अॅक्शन मोडवर, बंडखोरांना शमवण्यासाठी फडणवीस मैदानात
Devendra Fadnavis : बंडखोरांना शांत करण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री मैदानात...राज्यातील प्रमुख शहरातील बंडखोरांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून संपर्क...निवडणुकीत माघार घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचा अनेक अपक्षांसोबत संवाद...बंडखोरी शमवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून बंडखोरांना राजकीय पुनर्वसनाचा शब्द...तर काही बंडखोरांना शांत करण्याची जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवर...छत्रपती संभाजी नगर आणि नाशिकवर मुख्यमंत्र्यांचे विशेष लक्ष
1 Jan 2026, 07:47 वाजता
पुणे,पिंपरी चिंचवड मनपासाठी नवं समीकरण?
Ajit Pawar : पुणे,पिंपरी चिंचवड मनपासाठी नवं समीकरण?...राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढणार?...'शिंदे आणि उदय सामंतांशी चर्चा करणार'...उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची माहिती
1 Jan 2026, 07:42 वाजता
मुंबईसह उपनगरांत पहाटेपासूनच जोरदार पाऊस
Mumbai Rain : नव्या वर्षाची सुरुवात पावसाने..मुंबईसह उपनगरांत पहाटेपासूनच पावसाला सुरुवात..ऐन हिवाळ्यात मुंबईत पावसाळा...पावसाला सुरुवात झाल्यानं मुंबईकरांची तारांबळ...अचानक आलेल्या पावसामुळे कामावर जाणा-या नोकरदारांची तारांबळ