Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

7 Nov 2025, 09:52 वाजता
अजित पवारांच्या पत्रकार परिषदेकडे लक्ष
Ajit Pawar :
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची आज पत्रकार परिषद
झी 24 तासनं समोर आणलेल्या प्रकरणावर बोलणार?
पार्थ पवारांवरील आरोपांवर काय बोलणार?
आज संध्याकाळी अजित पवारांची पत्रकार परिषद
7 Nov 2025, 09:34 वाजता
कोरेगाव पार्क जमिनीचे मूळ वारस आक्रमक
Pune :
जागेच्या मूळ वारसांचं आज पुण्यात आंदोलन
भीमशक्ती आणि आपही आंदोलनात उतरणार
झी २४तासच्या बातमीनंतर मूळ वारस आक्रमक
7 Nov 2025, 08:46 वाजता
अण्णा हजारेंनी टोचले अजित पवारांचे कान
Anna Hajare : जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी अजित पवारांचे कान टोचले आहेत...मंत्र्यांच्या मुलाने असं वागणे दुर्दैवी असून त्यात संबधित मंत्र्याचा दोष असल्याचं अण्णांनी म्हटलंय...सोबतच त्यांनी पार्थ पवारांनाही मोलाचा सल्ला दिलाय... मानवी जीवन केवळ चैनबाजीसाठी नसून आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवा असं अण्णा हजारेंनी म्हटलंय...