Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 07, 2025, 09:56 AM IST
7 Nov 2025, 09:52 वाजता

अजित पवारांच्या पत्रकार परिषदेकडे लक्ष

Ajit Pawar : 

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची आज पत्रकार परिषद
झी 24 तासनं समोर आणलेल्या प्रकरणावर बोलणार?
पार्थ पवारांवरील आरोपांवर काय बोलणार?
अजित पवारांच्या पत्रकार परिषदेकडे लक्ष
आज संध्याकाळी अजित पवारांची पत्रकार परिषद

7 Nov 2025, 09:34 वाजता

कोरेगाव पार्क जमिनीचे मूळ वारस आक्रमक

Pune :

कोरेगाव पार्क जमिनीचे मूळ वारस आक्रमक
जागेच्या मूळ वारसांचं आज पुण्यात आंदोलन
भीमशक्ती आणि आपही आंदोलनात उतरणार
झी २४तासच्या बातमीनंतर मूळ वारस आक्रमक

7 Nov 2025, 08:46 वाजता

अण्णा हजारेंनी टोचले अजित पवारांचे कान

Anna Hajare : जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी अजित पवारांचे कान टोचले आहेत...मंत्र्यांच्या मुलाने असं वागणे दुर्दैवी असून त्यात संबधित मंत्र्याचा दोष असल्याचं अण्णांनी म्हटलंय...सोबतच त्यांनी पार्थ पवारांनाही मोलाचा सल्ला दिलाय... मानवी जीवन केवळ चैनबाजीसाठी नसून आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवा असं अण्णा हजारेंनी म्हटलंय... 

