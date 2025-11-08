Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

8 Nov 2025, 11:03 वाजता
पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी 5 सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन
Chandrashekhar Bawankule On Pune Land Case : पुणे कथित जमीन अनियमतताप्रकरणी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महसूल मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाय . या संदर्भातला शासन आदेश जाहीर झाला असून समितीला एक महिन्यात अहवाल द्यावा लागणार आहे.
8 Nov 2025, 10:38 वाजता
पुणे जमीन व्यवहार प्रकरण, शीतल तेजवानी परदेशात गेल्याची माहिती
Pune land transaction case : पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी मास्टरमाईंड शीतल तेजवानी नव-यासह पदेशात पळून गेली आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बावधन पोलीस इमिग्रेशन विभागाकडून माहिती मागवणार आहेत . शीतल तेजवानीच्या विरोधात दोन गुन्हे दाखल झालेत. मात्र ती गायब झालीय. तीचा फोन बंद लागत असुन तीच्या पत्त्यावर देखील ती आढळली नाही .
8 Nov 2025, 10:13 वाजता
बीडमध्ये व्हेल माशाची दीड कोटींची उलटी जप्त
Beed : बीडमध्ये व्हेल माशाची दीड कोटींची उलटी जप्त करण्यात आलीये..दीड किलो वजन असलेली दीड कोटींची उलटी जप्त करण्यात आलीये..या उलटीची प्राथमिक तपासणी केल्यांतर पुढील तपासणीसाठी उलटी प्रयोगशाळेत पाठवली जाणार आहे..बीड पोलिसांनी दोन्ही तस्करांना अटक केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय....
8 Nov 2025, 09:19 वाजता
खुर्चीसाठी भांडणाऱ्या शोभा मधाळे निलंबित
Nagpur: नागपुरातील रोजगार मेळाव्यात खुर्चीसाठी भांडणा-या पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाळे यांचं निलंबन करण्यात आलंय...त्यांचं हे निलंबन अनिश्चित काळासाठी असणार आहे...रोजगार मेळाव्यातील त्यांच्या वर्तणुकीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.. त्यापार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय...
नागपुरात 24 नोव्हेंबर रोजी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.... याप्रसंगी पोस्टमास्टर शोभा मधाळे आणि प्रभारी पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी या दोघी उपस्थित झाल्या होत्या..यावेळी दोन महिला अधिकाऱ्यांमध्ये खुर्चीवरून वाद उफाळून आला होता... या दोघीमध्ये मंचावर खुर्चीवरून शाब्दिक खटके उडाले होते...चिमटे काढणे, धक्का मारणे असा प्रकार सुरु होता... हा प्रकार चक्क केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसमोरच सुरू होता... पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाळे यांची बदली धारवाड येथे झाली होती.. त्यांच्या जागी नवी मुंबईच्या पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी यांच्याकडे नागपूर पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयाचा प्रभार देण्यात आला होता...मात्र शोभा मधाळे यांनी पदभार सोडलाच नव्हता....यातूनच हा वाद सुरू झाला होता...
8 Nov 2025, 09:07 वाजता
मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत
Central Railway traffic disrupted : मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत..-लोकल वाहतूक 30 मिनिटे उशिराने...भायखळा स्टेशनजवळ सिग्नल यंत्रणेत बिघाड...-जलद मार्गाची वाहतून उशिराने, धीम्या मार्गालाही फटका
8 Nov 2025, 08:34 वाजता
एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक स्थगित
Asiatic Society Election : एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीतील सदस्यांच्या मुद्द्यावरून झालेल्या न्यायालयीन लढाईच्या पार्श्वभूमीवर आज होणारी निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली... सोसायटीच्या विद्यमान व्यवस्थापन समितीने तातडीची बैठक शुक्रवारी घेतली आणि त्यात हा निर्णय घेण्यात आला....सध्या जी मतदारयादी उपलब्ध आहे, त्या यादीची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.... तसेच जे नवीन सदस्य झालेले आहेत त्यांना क्रमांक देणे, ओळखपत्र देणे आदी काम बाकी आहे. या कामाकरिता वेळ लागू शकतो... त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे..
8 Nov 2025, 08:04 वाजता
झेडपी निवडणुकांची 2 आठवड्यांत घोषणा?
ZP Election : नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर होतील, तशी तयारी सुरू असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली आहे....एक निवडणूक संपताच दुसऱ्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला तर आचारसंहितेचा कालावधी वाढू शकतो... त्याचा परिणाम विकासकामांवर होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन आयोगाने तयारी सुरू केलेली आहे....
8 Nov 2025, 07:44 वाजता
'हत्येच्या तपासासाठी SIT नेमा', बाबा सिद्दीकींच्या पत्नीची मागणी
Baba Siddique : बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तपास विशेष तपास पथकाकडून अर्थात एसआयटीने करावा या मागणीसाठी सिद्दीकी यांच्या पत्नी शेजझीन सिद्दीकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या प्रकरणातील खऱ्या आरोपींपर्यंत अद्याप पोहोचले नाहीत, असा दावा त्यांनी केलाय..बाबा सिद्दीकी यांची १२ ऑक्टोबर २०२४ला त्यांचा मुलगा झिशानच्या वांद्र्यातील कार्यालयाबाहेर तिघांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. जुलै २०२४ मध्ये सिद्दीकी यांना पृथ्वीजित चव्हाण या व्यक्तीकडून धमकीचा संदेश आला होता.
8 Nov 2025, 07:34 वाजता
पुणे जमीन व्यवहार रद्दचा दस्त रजिस्टर झालेला नाही
Parth Pawar Land Case : झी 24तासने उघडकीस आणलेला मुंढवा जमीन गैरव्यवहार अखेर रद्द झाल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात यासंबंधीचे मुंद्राक शुल्क हे भरावेच लागणार हे...किंबहुना तसं पञच मुंद्राक शुल्क विभागाने दोन्ही पार्ट्यांना पाठवलंय...सात टक्के स्टँम्प ड्युटीप्रमाणे दोन्ही बाजुंचे हे शुल्क 21 कोटी होतंय...पण मूळ व्यवहारावेळीचे शुल्क हे दोन्ही पार्ट्यांनी बुडवले असल्या कारणाने आता व्यवहार रद्द होताना या दोघांना शासनाकडे 21+21 अशी एकूण 42 कोटींची स्टँम्प ड्युटी भरावी लागेल नंतरचा हा व्यवहार रद्द होईल, असं जाणकारांकडून सांगितलं जातंय...