English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 09 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Nov 09, 2025, 07:50 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Nov 2025, 07:48 वाजता

एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, रखडलेला पगार उद्या खात्यात जमा होणार

 

ST Employees : एसटी कर्मचा-यांसाठी आनंदाची बातमी...रखडलेला पगार उद्या खात्यात जमा होणार...83 हजार कर्मचा-यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला...राज्य सरकारकडून 471 कोटींचा निधी 

9 Nov 2025, 07:37 वाजता

मनसेची आज बैठक, राज ठाकरेंच्या नेतृत्वात बैठक

 

MNS : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. मनसेचे नेते, मुंबई अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची तसेच इतर शहर अध्यक्षांची आज 11 वाजता शिवतीर्थ येथे होणार बैठक.. आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने मनसेच्या रणनितीबाबत आज बैठकीत होणार चर्चा...नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज ठाकरे युतीबाबत स्पष्टता देतील का? या कडे लक्ष

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;व्हीव्हीपॅट नाही तर मतपत्रिका&#039; विरोधकांच्या याचिकेची कोर्टाकडून गंभीर दखल, &#039;थेट निवडणूक आयोगाला...&#039;

'व्हीव्हीपॅट नाही तर मतपत्रिका' विरोधकांच्या याचिकेची कोर्टाकडून गंभीर दखल, 'थेट निवडणूक आयोगाला...'
Rohit Sharma Prank: रोहित शर्माचा खोडकरपणा काही थांबेना! धवल कुलकर्णीवर केला मजेदार Prank; बघा Video

Rohit Sharma Prank: रोहित शर्माचा खोडकरपणा काही थांबेना! धवल कुलकर्णीवर केला मजेदार Prank; बघा Video
करण जोहरचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला &#039;विराट कोहलीला ‘कॉफी विथ करण’मध्ये कधीच बोलावणार नाही&#039;

करण जोहरचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला 'विराट कोहलीला ‘कॉफी विथ करण’मध्ये कधीच बोलावणार नाही'
VIDEO: &#039;बघ कसा पळतो&#039; म्हणत ओंकार हत्तीच्या अंगावर फोडले सुतळी बॉम्ब, कोकणात संतापजनक प्रकार!

VIDEO: 'बघ कसा पळतो' म्हणत ओंकार हत्तीच्या अंगावर फोडले सुतळी बॉम्ब, कोकणात संतापजनक प्रकार!
Video: धक्कादायक! वृद्धेच्या पापण्यांतून निघाल्या 250 उवा अन् 80 अंडी; गुजरातमधील घटना

Video: धक्कादायक! वृद्धेच्या पापण्यांतून निघाल्या 250 उवा अन् 80 अंडी; गुजरातमधील घटना

योगी का नाही खात कांदा-लसूण? 2500 वर्षांपासून चालत आलेलं गुपित झालं उघड!

योगी का नाही खात कांदा-लसूण? 2500 वर्षांपासून चालत आलेलं गुपित झालं उघड!
ग्लॅमरस क्वीन मोनालिसाचा बिकिनी लुक व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोशूट चर्चेत

ग्लॅमरस क्वीन मोनालिसाचा बिकिनी लुक व्हायरल, समुद्रकिनाऱ्यावरील फोटोशूट चर्चेत

बीसीसीआयचे सचिव मोहसिन नकवीला भेटले, टीम इंडियाला कधी मिळणार आशिया कप ट्रॉफी?

बीसीसीआयचे सचिव मोहसिन नकवीला भेटले, टीम इंडियाला कधी मिळणार आशिया कप ट्रॉफी?

अजित पवारांनी घोषणा केली तरी &#039;तो&#039; व्यवहार रद्द होणार नाही; पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील 3000000000 रुपयांच्या जमीन गैरव्यहार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

अजित पवारांनी घोषणा केली तरी 'तो' व्यवहार रद्द होणार नाही; पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील 3000000000 रुपयांच्या जमीन गैरव्यहार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
IND vs AUS: पाचव्या T20I सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोण जिंकणार?

IND vs AUS: पाचव्या T20I सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोण जिंकणार?