Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Nov 2025, 07:48 वाजता
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, रखडलेला पगार उद्या खात्यात जमा होणार
ST Employees : एसटी कर्मचा-यांसाठी आनंदाची बातमी...रखडलेला पगार उद्या खात्यात जमा होणार...83 हजार कर्मचा-यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला...राज्य सरकारकडून 471 कोटींचा निधी
9 Nov 2025, 07:37 वाजता
मनसेची आज बैठक, राज ठाकरेंच्या नेतृत्वात बैठक
MNS : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. मनसेचे नेते, मुंबई अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची तसेच इतर शहर अध्यक्षांची आज 11 वाजता शिवतीर्थ येथे होणार बैठक.. आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने मनसेच्या रणनितीबाबत आज बैठकीत होणार चर्चा...नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज ठाकरे युतीबाबत स्पष्टता देतील का? या कडे लक्ष