English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 10 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 10, 2025, 09:11 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

 LIVE Updates on NOVEMBER 10 दिसभरातील सर्व ताज्या घडामोडींचे Live अपडेट्स एका क्लिकवर

10 Nov 2025, 09:09 वाजता

एसटी महामंडळाला ऑक्टोबरमध्ये 180 कोटींचा तोटा

ST Bus Loss : दिवाळीसारख्या गर्दीच्या हंगामातही एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसलाय. ऑक्टोबर महिन्यात एसटीला जवळपास 180 कोटींचा तोटा सहन करावा लागलाय. दैनंदिन वाहतूक अहवालानुसार, प्रवासी तिकटे आणि सवलत मूल्य रक्कम मिळून अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत तब्बल सहा कोटींची दैनंदिन तूट नोंदवली गेलीय. त्यामुळे एसटीला आर्थिक तोटा सहन करावा लागलाय. या पार्श्वभूमीवर उत्पन्न वाढीसाठी जबाबदार अधिकारी दिरंगाई करत असतील तर कारवाई करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केलीय

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

10 Nov 2025, 09:07 वाजता

एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार आज होणार

ST Worker Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार अखेर आज खात्यात जमा होणार… राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला सप्टेंबर 2025 च्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 471 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे...त्यामुळे आता 83 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

10 Nov 2025, 08:51 वाजता

जालन्यात आज ओबीसींचा मोर्चा

Jalana OBC Protest : जालन्यात आज ओबीसी मोर्चा काढला जाणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत आज जालना शहरातील गांधी चमन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा निघणार आहे. यामध्ये लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. सकाळी 10 वाजता हा मोर्चा निघणार आहे..  

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

10 Nov 2025, 08:40 वाजता

नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी अर्ज भरता येणार 

Election 2025 : आजपासून राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे... राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार आहे...17 नोव्हेंबर हा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे...मविआ आणि महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये राज्यपातळीवर युती आघाडीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही...त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अनेक नवी समीकरणे जुळून येण्याची शक्यता आहे....नगरपालिकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

ट्रेंडिंग न्यूज़

जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा इशारा, मोठ्या विध्वंसाची भीती, जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार?

जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा इशारा, मोठ्या विध्वंसाची भीती, जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार?
लेस्बियन जोडीदाराच्या प्रेमात 5 महिन्यांच बाळ ठरलं अडथळा, आईने पोटच्या मुलाला असं संपवलं

लेस्बियन जोडीदाराच्या प्रेमात 5 महिन्यांच बाळ ठरलं अडथळा, आईने पोटच्या मुलाला असं संपवलं
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट! तहसीलदारच्या गोपनीय पत्रात धक्कादायक माहिती उघड

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट! तहसीलदारच्या गोपनीय पत्रात धक्कादायक माहिती उघड

Winter Health : थंडीत पाणी पिण्याची योग्य पद्धत, कमी पाणी प्यायल्यामुळे होणारे नुकसान आणि लक्षणे

Winter Health : थंडीत पाणी पिण्याची योग्य पद्धत, कमी पाणी प्यायल्यामुळे होणारे नुकसान आणि लक्षणे

शाहरुख खानच्या मदतीमुळे वाचलं &#039;या&#039; स्टार क्रिकेटरचं करिअर, हृदयस्पर्शी किस्सा ऐकून डोळे पाणावतील

शाहरुख खानच्या मदतीमुळे वाचलं 'या' स्टार क्रिकेटरचं करिअर, हृदयस्पर्शी किस्सा ऐकून डोळे पाणावतील
रात्री चुकूनही खाऊ नका &#039;हे&#039; पदार्थ, फॅटी लिव्हरची समस्या 100 पटीने वाढेल

रात्री चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, फॅटी लिव्हरची समस्या 100 पटीने वाढेल

2026 मध्ये ISRO इतिहास रचणार, जगातील सर्वात मोठा प्रयोग! भारत डायरेक्ट चंद्रावर माणूस पाठवणार आणि...

2026 मध्ये ISRO इतिहास रचणार, जगातील सर्वात मोठा प्रयोग! भारत डायरेक्ट चंद्रावर माणूस पाठवणार आणि...
तुमच्या फ्रिजमधून पाणी गळतंय का? 5 पद्धतीने करा दुरुस्त, मेकॅनिकचीही गरज पडणार नाही

तुमच्या फ्रिजमधून पाणी गळतंय का? 5 पद्धतीने करा दुरुस्त, मेकॅनिकचीही गरज पडणार नाही

रजनीकांत यांच्या भावाला हृदयविकाराचा झटका! ICU मध्ये दाखल, डॉक्टर काय म्हणाले?

रजनीकांत यांच्या भावाला हृदयविकाराचा झटका! ICU मध्ये दाखल, डॉक्टर काय म्हणाले?

6 मिनिटं 47 सेकंदांचं ते अमर गाणं, माधुरीच्या अदांवर फिदा झाले होते चाहते, आजही लोक आवडीने ऐकतात

6 मिनिटं 47 सेकंदांचं ते अमर गाणं, माधुरीच्या अदांवर फिदा झाले होते चाहते, आजही लोक आवडीने ऐकतात