Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

10 Nov 2025, 09:09 वाजता
एसटी महामंडळाला ऑक्टोबरमध्ये 180 कोटींचा तोटा
ST Bus Loss : दिवाळीसारख्या गर्दीच्या हंगामातही एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसलाय. ऑक्टोबर महिन्यात एसटीला जवळपास 180 कोटींचा तोटा सहन करावा लागलाय. दैनंदिन वाहतूक अहवालानुसार, प्रवासी तिकटे आणि सवलत मूल्य रक्कम मिळून अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत तब्बल सहा कोटींची दैनंदिन तूट नोंदवली गेलीय. त्यामुळे एसटीला आर्थिक तोटा सहन करावा लागलाय. या पार्श्वभूमीवर उत्पन्न वाढीसाठी जबाबदार अधिकारी दिरंगाई करत असतील तर कारवाई करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केलीय
10 Nov 2025, 09:07 वाजता
एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार आज होणार
ST Worker Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार अखेर आज खात्यात जमा होणार… राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला सप्टेंबर 2025 च्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 471 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे...त्यामुळे आता 83 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे....
10 Nov 2025, 08:51 वाजता
जालन्यात आज ओबीसींचा मोर्चा
Jalana OBC Protest : जालन्यात आज ओबीसी मोर्चा काढला जाणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत आज जालना शहरातील गांधी चमन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा निघणार आहे. यामध्ये लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. सकाळी 10 वाजता हा मोर्चा निघणार आहे..
10 Nov 2025, 08:40 वाजता
नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी अर्ज भरता येणार
Election 2025 : आजपासून राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे... राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार आहे...17 नोव्हेंबर हा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे...मविआ आणि महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये राज्यपातळीवर युती आघाडीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही...त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अनेक नवी समीकरणे जुळून येण्याची शक्यता आहे....नगरपालिकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे...
