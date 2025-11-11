English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 11 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 11, 2025, 10:49 AM IST
11 Nov 2025, 10:47 वाजता

दिल्लीत झालेला स्फोट ही दुर्दैवी घटना - गडकरी

Nitin Gadkari : राजधानी दिल्लीत झालेला स्फोट ही दुर्दैवी घटना आहे...या घटनेची सरकारनं गंभीर दखल घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिलीये... हे कृत्य करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल... दहशवाद्यांना समर्थन करणा-यांना देशात थारा देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय.. सर्वांनी या घटनेचा निषेध नोंदवावा असं आवाहन त्यांनी केलंय. 

11 Nov 2025, 10:09 वाजता

दिल्ली स्फोट हे केंद्र सरकारचं अपयश - पटोले

Nana Patole On Delhi Blast : दिल्ली स्फोटावर आम्हाला राजकारण करायचं नाही.. मात्र दिल्लीत आणि केंद्रात यांचं सरकार असताना दहशतवादी कुठून आले? असा सवाल काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी केलाय.. तसंच नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या खोटे आश्वासनाची पोलखोल झालीये...हे केंद्रसरकारचं अपयश असून त्यांनी याची जबाबदारी स्वीकारावी..असंही नाना पटोले म्हणाले.. यावेळी त्यांनी या भ्याड हल्ल्याचा निषेधही केलाय..

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

11 Nov 2025, 10:02 वाजता

दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रावरही हवा प्रदूषणाचं संकट

State Pollution : दिल्लीतील हवा प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत असताना, महाराष्ट्रावरही हवा प्रदूषणाचं गंभीर संकट घोंघावतय. राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांनी धुलिकणांची पातळी (पीएम २.५) ओलांडली, तर प्रत्येक शहराने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अतिशय कठोर मार्गदर्शक तत्त्वाचं उल्लंघन केल्याचं अहवालातून उघड झालंय. विशेष म्हणजे राज्यात ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान प्रदूषणात मोठी वाढ होते, केवळ पावसाळ्यात तात्पुरता दिलासा मिळतो, असेही अधोरेखित  करण्यात आले आहे. 'वातावरण फाऊंडेशन' आणि 'एन्व्हायरोकॅटलिस्ट' यांच्या 'महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांमधील वातावरणीय वायूची गुणवत्ता स्थिती' या अहवालातून राज्यातील हवेच्या गुणवत्तेची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली.   

11 Nov 2025, 09:21 वाजता

स्फोटामागे लष्कर-ए-तोयबा आणि जैशचा हात?

Delhi Bomb Blast : दिल्ली स्फोटाबाबत आणखी एक मोठी माहिती समोर आलीय. या स्फोटामागे लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांचा हात असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय.. या स्फोटाचं ऑपरेशन लष्कर आणि जैशनं संयुक्तरित्या राबवल्याची माहिती मिळतेय... तसंच या दहशतवादी संघटनांनी स्थानिक दहशतवाद्यांची या ऑपरेशनसाठी मदत घेतली अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

11 Nov 2025, 08:12 वाजता

दिल्ली स्फोटानंतरची CCTV दृश्य समोर 

Delhi Blast CCTV : दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ भीषण स्फोट झाला. यात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत...या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये एकच धावपळ उडाली... याबाबतचे मन हेलावून टाकणारे दृश्य समोर आलेत.. अचानक घडलेल्या घटनेमुळे नागरिक पुरते घाबरल्याचं पाहायला मिळालं..नागरिकांनी एका ठिकाणी जमत एकमेकांना आधार दिला.. 

11 Nov 2025, 08:07 वाजता

दिल्ली बॉम्बस्फोटाचं पुलवामा कनेक्शन

Delhi-Pulwama Connection : दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणाचं पुलवामा कनेक्शन उघडकीस आलंय.. जम्मू-काश्मीरमधील दोघांची नावं उघड झालीत.. तारिक आणि उमर मोहम्मद अशी या दोघांची नावे आहेत.. स्फोटासाठी वापरण्यात आलेली कार ही तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकली होती.. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दोघांवरही UAPA कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

