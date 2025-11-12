English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 12 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 12, 2025, 08:27 AM IST
12 Nov 2025, 08:26 वाजता

रत्नागिरीत महायुतीचं जागावाटप ठरलं

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात महायुतीचं जागावाटप ठरलंय.. तिन्ही पक्षांच्या उमेदवारांच्या नावाची 2 दिवसात घोषणा करण्यात येणार आहे.. शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती दिलीये.. तसंच रत्नागिरीप्रमाणे सिंधुदुर्गाबाबतही चर्चा सुरू असल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलंय.. 

12 Nov 2025, 08:11 वाजता

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आजपासून सुनावणी 

Shivsena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कोणाचा? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे.एकनाथ शिंदेंना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना UBT पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिलंय. यासंदर्भातील मूळ याचिका आणि अंतरिम अर्जावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांचं खंडपीठ अंतिम युक्तीवाद ऐकून घेणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगान २०२२ मध्ये दिलेला  निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आणि पक्षपाती आहे. त्यामुळे आयोगाचा तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती उद्धव ठाकरेंनी याचिकेत केलीय. 

12 Nov 2025, 08:10 वाजता

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर

Eknath Shinde : उद्धव ठाकरेंपाठोपाठ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मराठवाडा दौ-यावर आहेत.... स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे परभणी आणि जालन्याचा दौरा करणार आहेत... दोन्ही जिल्ह्यात त्यांच्या जाहीर सभा होणार आहेत...ठाकरेंनी मराठवाडा दौ-यावर शेतकरी प्रश्नावरून केलेल्या टीकेला शिंदे काय उत्तर देणार याकडे  लक्ष असणार आहे... 

