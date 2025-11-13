English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 13 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Nov 13, 2025, 07:48 AM IST
13 Nov 2025, 07:30 वाजता

सोनं तस्करी, वितळवण्याचं रॅकेट उघड, 11 जणांना अटक 

 

Gold Smuggling : डीआरआयने सोनं तस्करी आणि वितळवण्याचं रॅकेट उघड केलंय. दुबई, कोल्हापूर आणि सांगली इथून मिळवलेले किंगपिन एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी सोने वितळवण्याच्या सुविधांचा पर्दाफाश करून १५ कोटी रुपयांचे सोनं जप्त केलं. या प्रकरणात ११ जणांना अटक केल्यानंतर सिंडिकेटच्या मुख्य सूत्रधाराने दुबई, कोल्हापूर, सांगली आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमधील संपर्क आणि ग्राहकांकडून तस्करीचे सोने मिळवल्याचे उघड झालं

13 Nov 2025, 07:24 वाजता

दिल्ली स्फोट प्रकरण, स्फोट झालेल्या कारमध्ये उमर असल्याचं स्पष्ट

 

 

Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटातील दहशतवादी डॉक्टर उमरचा मृत्यू झालाय..कारमध्ये स्फोट झाला तेव्हा उमर त्याच कारमध्ये होता असं स्पष्ट झालंय...डीएनए चाचणीमधून उमरच्या मृतदेहाची ओळख पटली आहे...

