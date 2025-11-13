Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

13 Nov 2025, 07:30 वाजता
सोनं तस्करी, वितळवण्याचं रॅकेट उघड, 11 जणांना अटक
Gold Smuggling : डीआरआयने सोनं तस्करी आणि वितळवण्याचं रॅकेट उघड केलंय. दुबई, कोल्हापूर आणि सांगली इथून मिळवलेले किंगपिन एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी सोने वितळवण्याच्या सुविधांचा पर्दाफाश करून १५ कोटी रुपयांचे सोनं जप्त केलं. या प्रकरणात ११ जणांना अटक केल्यानंतर सिंडिकेटच्या मुख्य सूत्रधाराने दुबई, कोल्हापूर, सांगली आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमधील संपर्क आणि ग्राहकांकडून तस्करीचे सोने मिळवल्याचे उघड झालं
13 Nov 2025, 07:24 वाजता
दिल्ली स्फोट प्रकरण, स्फोट झालेल्या कारमध्ये उमर असल्याचं स्पष्ट
Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोटातील दहशतवादी डॉक्टर उमरचा मृत्यू झालाय..कारमध्ये स्फोट झाला तेव्हा उमर त्याच कारमध्ये होता असं स्पष्ट झालंय...डीएनए चाचणीमधून उमरच्या मृतदेहाची ओळख पटली आहे...