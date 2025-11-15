Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

15 Nov 2025, 07:33 वाजता
राज्यात थंडीचा कडाका कायम
State Cold : राज्यात थंडीचा कडाका कायम आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच थंडी अनुभवायला मिळतेय. उत्तरेकडून येणा-या थंड वा-याचा परिणाम राज्यात जाणूव लागलाय. विदर्भात किमान तापमानाचा पारा १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झालाय. तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तापमानात घट झालीय. याठिकाणच्या काही भागांत तापमानातील घसरण कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे
15 Nov 2025, 07:29 वाजता
श्रीनगरच्या नौगाममध्ये भीषण स्फोट, स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू तर 29 जण जखमी
Srinagar Blast : श्रीनगरच्या नौगाममध्ये भीषण स्फोट...नौगाम पोलीस स्टेशनमध्ये शक्तिशाली स्फोट...स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू तर 29 जण जखमी...फरिदाबादमधून जप्त स्फोटकं तपासत असताना दुर्घटना...मृतांमध्ये बहुतांश पोलीस आणि फॉरेन्सिक अधिकारी...जखमींवर जवळच्या रुग्णालयांत उपचार सुरू...रात्री 11.30च्या सुमारास स्फोट झाल्याची माहिती...फरिदाबादमधून संशयित दहशतवादी मुजम्मिलच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं बनवण्याचं साहित्य जप्त करण्यात आलं होतं...त्यातील अमोनियम नायट्रेटमुळे स्फोट झाल्याची माहिती आहे..