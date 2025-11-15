English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 15 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 15, 2025, 07:38 AM IST
15 Nov 2025, 07:33 वाजता

राज्यात थंडीचा कडाका कायम

 

State Cold : राज्यात थंडीचा कडाका कायम आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच थंडी अनुभवायला मिळतेय. उत्तरेकडून येणा-या थंड वा-याचा परिणाम राज्यात जाणूव लागलाय. विदर्भात किमान तापमानाचा पारा १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झालाय. तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तापमानात घट झालीय. याठिकाणच्या काही भागांत तापमानातील घसरण कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे

15 Nov 2025, 07:29 वाजता

श्रीनगरच्या नौगाममध्ये भीषण स्फोट, स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू तर 29 जण जखमी

 

Srinagar Blast : श्रीनगरच्या नौगाममध्ये भीषण स्फोट...नौगाम पोलीस स्टेशनमध्ये शक्तिशाली स्फोट...स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू तर 29 जण जखमी...फरिदाबादमधून जप्त स्फोटकं तपासत असताना दुर्घटना...मृतांमध्ये बहुतांश पोलीस आणि फॉरेन्सिक अधिकारी...जखमींवर जवळच्या रुग्णालयांत उपचार सुरू...रात्री 11.30च्या सुमारास स्फोट झाल्याची माहिती...फरिदाबादमधून संशयित दहशतवादी मुजम्मिलच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं बनवण्याचं साहित्य जप्त करण्यात आलं होतं...त्यातील अमोनियम नायट्रेटमुळे स्फोट झाल्याची माहिती आहे.. 
 

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;बिहारच्या पराभवाची किंमत काँग्रेसला महाराष्ट्रात चुकवावी लागेल...&#039; ठाकरे आक्रमक

'बिहारच्या पराभवाची किंमत काँग्रेसला महाराष्ट्रात चुकवावी लागेल...' ठाकरे आक्रमक
वडिलांसाठी केलेला नवस फेडायला गेलेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला, नवले पुलाच्या अपघातात एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू

वडिलांसाठी केलेला नवस फेडायला गेलेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला, नवले पुलाच्या अपघातात एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू

बिहारमध्ये महागठबंधन का हरलं? यावेळी EVM नाही तर...; काँग्रेस नेत्याने सांगितलं खरं कारण

बिहारमध्ये महागठबंधन का हरलं? यावेळी EVM नाही तर...; काँग्रेस नेत्याने सांगितलं खरं कारण
School Holiday: 15 नोव्हेंबरला शाळांना सुट्टी, काय आहे कारण? जाणून घ्या

School Holiday: 15 नोव्हेंबरला शाळांना सुट्टी, काय आहे कारण? जाणून घ्या
हिमयुग येणार! सर्वप्रथम गोठणार &#039;हा&#039; सुंदर देश; भारतावर कसा होणार परिणाम?

हिमयुग येणार! सर्वप्रथम गोठणार 'हा' सुंदर देश; भारतावर कसा होणार परिणाम?
ऋषभ पंतने हवेत उडी मारून पकडला अप्रतिम कॅच! चाहत्यांना आली धोनीची आठवण, पाहा Video

ऋषभ पंतने हवेत उडी मारून पकडला अप्रतिम कॅच! चाहत्यांना आली धोनीची आठवण, पाहा Video

Axer Patel New House: अक्षर पटेलचं नवीन घर पाहितलंत का? गृहप्रवेशाचा कार्यक्रम थाटामाटात

Axer Patel New House: अक्षर पटेलचं नवीन घर पाहितलंत का? गृहप्रवेशाचा कार्यक्रम थाटामाटात
प्लेनमध्ये ही 6 भागाची सीरीज पाहण्याची चूक करू नका; अन्यथा पाहताक्षणी प्लेनमध्ये बसायला घाबराल!

प्लेनमध्ये ही 6 भागाची सीरीज पाहण्याची चूक करू नका; अन्यथा पाहताक्षणी प्लेनमध्ये बसायला घाबराल!
&#039;..तर तिथेही भाजपा येईल&#039;, बिहार निकालावर कुणाल कामराचा संताप; ज्ञानेश कुमारांवर थेट प्रहार

'..तर तिथेही भाजपा येईल', बिहार निकालावर कुणाल कामराचा संताप; ज्ञानेश कुमारांवर थेट प्रहार
बिहारमध्ये काँग्रेसचा सुपडासाफ! दोनअंकी आकडा गाठणही झालं अशक्य

बिहारमध्ये काँग्रेसचा सुपडासाफ! दोनअंकी आकडा गाठणही झालं अशक्य