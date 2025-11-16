English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 16 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 16, 2025, 07:39 AM IST
16 Nov 2025, 07:36 वाजता

मुंबई विमानतळावर 17 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त 

 

Mumbai : मुंबई विमानतळावर DIRने अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मोठा पर्दाफाश केलाय..मुंबई विमानतळावर टांझानिया येथील महिलेकडून तब्बल 17 कोटी 18 लाख रुपयांचं कोकेन जप्त करण्यात आलंय.. गुप्त माहितीच्या आधारे DIRने ही कारवाई केलीये..संबंधित महिलेकडून वस्तूंची तपासणी केल्यावर त्यात खाद्यपदार्थ्यांच्या पॅकेटमध्ये 1 किलो 718 ग्रॅम कोकेन आढळून आलंय.. तसंच या महिलेने शरिरातदेखील 2 कॅप्सूल लपवल्याचं महिलेने चौकशीदरम्यान सांगितलंय..  

16 Nov 2025, 07:33 वाजता

नवी मुंबईतून पहिलं टेकऑफ 25 डिसेंबरला

 

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळावरून २५ डिसेंबरपासून ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर अकासा एअरलाइन्स प्रवासी सेवा सुरू करणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात नवी मुंबईला अहमदाबाद, दिल्ली, गोवा, कोची आणि कोलकाता या शहरांना जोडण्यात आले आहे. दिल्ली आणि गोव्यासाठी दररोज उड्डाणे होणार आहेत. तर अहमदाबादसाठी आठवड्यातून फक्त एकच उड्डाण होणार आहे. ही विमानसेवा येत्या ३१ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.

