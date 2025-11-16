Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Nov 2025, 07:36 वाजता
मुंबई विमानतळावर 17 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त
Mumbai : मुंबई विमानतळावर DIRने अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मोठा पर्दाफाश केलाय..मुंबई विमानतळावर टांझानिया येथील महिलेकडून तब्बल 17 कोटी 18 लाख रुपयांचं कोकेन जप्त करण्यात आलंय.. गुप्त माहितीच्या आधारे DIRने ही कारवाई केलीये..संबंधित महिलेकडून वस्तूंची तपासणी केल्यावर त्यात खाद्यपदार्थ्यांच्या पॅकेटमध्ये 1 किलो 718 ग्रॅम कोकेन आढळून आलंय.. तसंच या महिलेने शरिरातदेखील 2 कॅप्सूल लपवल्याचं महिलेने चौकशीदरम्यान सांगितलंय..
16 Nov 2025, 07:33 वाजता
नवी मुंबईतून पहिलं टेकऑफ 25 डिसेंबरला
Navi Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळावरून २५ डिसेंबरपासून ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर अकासा एअरलाइन्स प्रवासी सेवा सुरू करणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात नवी मुंबईला अहमदाबाद, दिल्ली, गोवा, कोची आणि कोलकाता या शहरांना जोडण्यात आले आहे. दिल्ली आणि गोव्यासाठी दररोज उड्डाणे होणार आहेत. तर अहमदाबादसाठी आठवड्यातून फक्त एकच उड्डाण होणार आहे. ही विमानसेवा येत्या ३१ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.