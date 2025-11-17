English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 17 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 17, 2025, 09:33 AM IST
17 Nov 2025, 09:30 वाजता

दिल्ली स्फोट प्रकरण, शाहीनच्या बँक खात्यातून कोट्यवधींचे व्यवहार

 

Delhi Blast Case : लेडी दहशतवादी शाहीनच्या बँक खात्यातून कोट्यवधींचे व्यवहार...7 वर्षांत तब्बल दीड कोटींहून अधिकचे व्यवहार...सरकारी आणि खासगी बँकांमधून व्यवहार- सूत्र... 3 बँक खाती कानपूर तर 2 खाती लखनऊमध्ये

17 Nov 2025, 09:13 वाजता

लाडकी बहीण योजनेतून 1 कोटींहून अधिक महिलांना वगळणार?

 

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो तुम्ही ई-केवायसी केलं आहे का... जर तुम्ही ई-केवायसी केलं नसले तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी.... लाडक्या बहीण योजनेतून 1 कोटींहून अधिक महिलांना वगळणार का असा प्रश्न उपस्थित झालाय. कारण 1 कोटींहून अधिक महिलांचं ई-केवायसी अद्याप बाकी आहे... E-kyc पूर्ण करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस 

17 Nov 2025, 08:27 वाजता

दिल्ली स्फोट प्रकरण, आरोपी डॉक्टर चालवत होते दहशतवाद्यांची शाळा

 

Delhi Blast Case : दिल्ली स्फोट प्रकरणात धक्कादायक खुलासा...आरोपी डॉक्टर चालवत होते दहशतवादाची शाळा...व्हॉट्सअॅप ग्रुपमार्फत दिले जायचे जिहादचे धडे...देशातील 100हून अधिक लोक व्हॉट्समार्फत जोडलेले होते...डॉक्टर शाहीन महिला शाखेचे नेतृत्व करत होती...तर परवेझ आणि आरिफ अमीर पुरुष शाखेचे नेतृत्व करत होते....तपास यंत्रणाच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती 
 

17 Nov 2025, 08:05 वाजता

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा आज अहवाल येणार

 

Pune Land Case : झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल आज येणार आहे. दस्त नोंदणी पातळीवरील अनियमितता तपासण्यासाठी मुठे समिती गठीत करण्यात आली होती. ही समिती आज अहवाल सादर करणार आहे. या प्रकरणी रवींद्र तारु यांचं निलंबन करण्यात आलंय. मात्र विभागीय स्तरावर त्यांची चौकशी करण्यात आलीय....गैरव्यवहाराचा शोध घेण्यासाठी आणि तथ्य मांडण्यासाठी सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती...समितीने चौकशी पूर्ण केली असून हा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक नियंत्रण कडे सादर करण्यात येणार आहे...
हा अहवाल सादर केल्यानंतर नेमकं यामध्ये दोषी कोण आहे हे समोर येणार आहे....

17 Nov 2025, 07:42 वाजता

अमित ठाकरेंसह 70 मनसैनिकांवर गुन्हा दाखल

 

Amit Thackeray : मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग सुरू असताना मनसेला मोठा धक्का बसलाय. जमावबंदीचे उल्लंघन, परवानगीशिवाय कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी अमित ठाकरेंसह 70 मनसैनिकांवर नेरूळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. काल नवी मुंबईच्या नेरूळ इथं अमित ठाकरे यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं प्रतिकात्मक अनावरण केलं. गेल्या 4 महिन्यांपासून महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण रखडलं होतं. त्यामुळे महाराजांच्या मूर्तीला पाण्याने धुवून आणि पुष्पहार अर्पण करण अमित ठाकरेंनी पुतळ्याचं अनावरण केलं. यावेळी शिवछत्रपतींसाठी माझी पहिली राजकीय केस असेल तर मला त्याचा आनंदच होईल, असं त्यांनी म्हटलंय

17 Nov 2025, 07:39 वाजता

246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक, अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस

 

Maharashtra Politics : राज्यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे...दुपारी 3 पर्यंत इच्छुकांना अर्ज भरता येणार आहे...दुपारी 3 नंतर निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट होईल...उमेदवारी अर्जानंतर ख-या अर्थाने निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात होईल...कुठला पक्ष कुणासोबत जातोय याचंही चित्र समोर येईल...त्यानंतर प्रचार मोहिमेला वेग येईल...दरम्यान 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी असणार आहे... 

