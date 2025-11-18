Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

18 Nov 2025, 10:36 वाजता
नवले पुलावरील वाहतुकीसाठी नवी नियमावली
Pune Navle Bridge : नवले पुलावरील वाहतुकीसाठी पुणे पोलिसांनी नवी नियमावली जाहीर केलये.. वाहतुकीचे नियम मोडल्यास वाहन जप्त करण्यात येणार आहे.. तसंच तीन वेळा नियमांचं उल्लंघन केल्यास वाहनाचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. नवले पूलावर झालेल्या भीषण अपघातानंतर विभागीय आयुक्तांनी बैठक घेऊन याबाबत नियम जाहीर केलेत.
18 Nov 2025, 10:15 वाजता
'कचरा टाकणाऱ्यांनी रायगडावर येऊ नका',अभिनेते प्रवीण तरडे संतप्त
Pravin Tarde : किल्ले रायगडावर कचरा टाकणा-यांना अभिनेते प्रवीण तरडेंनी सुनावलंय. कचरा टाकणा-यांनी रायगडावर येऊ नये..अशा शब्दांत तरडेंनी सुनावललंय.. ही कचरा टाकण्याची जागा नाही.. हा महाराजांचा किल्ला आहे..आजही महाराज इथं आहेत.. असंदेखील तरडे म्हणालेत..प्रवीण तरडेंनी पानीपतकार विश्वास पाटलांसह रायगडाला भेट दिली..यावेळी त्यांना तिथे कचरा आढळून आला... यावेळी त्यांनी एक व्हिडिओ काढत पर्यटकांना हात जोडून विनंती केली आहे...तरडेंचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय...
18 Nov 2025, 09:25 वाजता
दिल्ली स्फोटप्रकरणातील दहशतवादी डॉक्टर उमरचा व्हिडिओ समोर
Delhi Bomb Blast Case : दिल्ली स्फोटप्रकरणी झी 24 तासवर मोठी बातमी..दहशतवादी डॉक्टर उमरचा व्हिडिओ समोर....व्हिडिओमध्ये आत्मघातकी बनणार असल्याचा उल्लेख...दिल्ली स्फोटाआधीचा दहशतवादी उमरचा व्हिडिओ
18 Nov 2025, 09:08 वाजता
'बिहारमध्ये राज,शिवसेना नव्हते तरी पराभव',सामनातून काँग्रेसला कानपिचक्या
Saamana : मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी काँग्रेसनं स्वबळाचा नारा दिलाय. यावरुनच शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून काँग्रेसला कानपिचक्या दिल्यात. बिहारमध्ये राज ठाकरे किंवा शिवसेना नव्हती तरी काँग्रेसचा पराभव झाला. यावर मुंबईकर काँग्रेसवाल्यांचं काय म्हणणं आहे असा सवाल सामनातून विचारण्यात आलाय. कोण कोणत्या विचारांचा हा डाव खेळू नका, एकत्र येणे आणि लढणे हाच पर्याय असल्याचंही सामनाच्या अग्रलेखात नमूद करण्यात आलंय.. त्यामुळे काँग्रेसनं सबुरीनं घ्यावं असा सल्लाही सामनातून देण्यात आलाय.
18 Nov 2025, 08:08 वाजता
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आज थंडीची लाट
Cold : राज्यात सर्वदूर तापमानाचा पारा कमालीचा घसरला आहे.राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. कोकणात अलिबाग, रत्नागिरी, डहाणू भागातही थंडी वाढली आहे. राज्यात उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रवाह वाढलाय. त्यामुळे कोरड्या वाऱ्यांचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावर होताना दिसून येत आहे. राज्यात पुढील दोन दिवस थंडीचा कडाका आणखी वाढणार आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या तापमानात घट होऊन थंडी वाढणार आहे
18 Nov 2025, 08:02 वाजता
CNG पुरवठा विस्कळीत झाल्याचा मुंबई-ठाणेकरांना फटका
CNG : CNG पुरवठा विस्कळीत झाल्याचा मुंबई-ठाणेकरांना फटका... CNG तुटवड्यामुळं रिक्षा-टॅक्सी पार्किंगमध्येच...सलग तिस-या दिवशी मुंबईकरांचे हाल...मुंबईकरांना रिक्षा टॅक्सी मिळेनात... ओला-उबरही मिळण्यात मुंबईकरांना अडचणी.. सीएनजी गॅस पुरवठा आज सुरळीत होणार का याकडे लक्ष ))
18 Nov 2025, 08:00 वाजता
मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत
Central Railway traffic disrupted : मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत..घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान वाहतूक विस्कळीत...तांत्रिक कारणामुळे वाहतूक विस्कळीत...कामावर जाणा-या नोकरदारांचे हाल