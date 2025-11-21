Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

21 Nov 2025, 09:10 वाजता
मुंबईत 12 लाख नव्या मतदारांची भर
Mumbai : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता गुरुवारी मतदारांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली... 2017मधील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा 11 लाख 80 हजार 191 मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे... आता पुढील काळात वॉर्डनिहाय किती मतदार वाढले, ते स्पष्ट होईल... मागील विधानसभा निवडणुकीची यादी गृहीत धरून जुलै 2025 मध्ये ही मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे.. त्यामुळे वाढलेले मतदार कोणाच्या पथ्यावर पडणार, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल... गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या यादीवर 27 नोव्हेंबरपर्यंत मतदारांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत... त्या प्राप्त झाल्यानंतर किती मतदार वाढले किंवा मतदारांमध्ये घट झाली, ते स्पष्ट होईल... 227 प्रभागांची मतदार यादी महापालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
21 Nov 2025, 09:08 वाजता
कोरोना रुग्णांना लाँग कोविडचा त्रास
Corona : कोरोना व्हायरसबाबत आता एक मोठा खुलासा झाला आहे... शास्त्रज्ञांना लाँग कोविड रुग्णांच्या रक्तात लहान गुठळ्या आणि रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित बदल आढळले आहेत....काही लोक कोरोना इन्फेक्शननंतर सर्दी, घसा खवखवणं, खोकला किंवा तापाचा सामना करत आहेत... बरेच रुग्ण थकवा, ब्रेन फॉग, अंगदुखी आणि श्वास घेण्यास त्रास यासारख्या दीर्घकालीन समस्यांनी ग्रस्त असल्याची माहिती...शास्त्रज्ञांनी आता लाँग कोविड रुग्णांमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल पाहिले आहेत. रक्तातील माइक्रोक्लॉट्स आणि न्यूट्रोफिल नावाच्या रोगप्रतिकारक पेशींमध्ये बदल होतो. मायक्रोक्लोट्स हे रक्तात फिरणाऱ्या क्लॉटिंग प्रोटीनच्या गुठळ्या होत असल्याचं समोर आलंय
21 Nov 2025, 09:05 वाजता
नाशिकमध्ये आफ्रिकन स्वाईन फिवरचा शिरकाव
Nashik : कोरानानंतर राज्यावर नवं संकट आलंय....नाशिक जिल्ह्यात धोकादायक अशा आफ्रिकन स्वाईन फिवरचा शिरकाव झाला आहे...नाशिकमधील डुकरांमध्ये नव्या विषाणूची लागण झाल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालंय... हा आजार वेगानं पसरत असल्यामुळे प्रशासन सतर्क झालंय.. जिल्हा प्रशासनाकडून पाथर्डी परिसर बाधित क्षेत्र घोषित करण्यात आलाय... तसंच या परिसरातील 10 किलोमीटर परिसर निगराणी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलाय... सोबतच 1 किलोमीटर क्षेत्रातील सर्व डुकरांचं शास्रोक्त पद्धतीने कलिंग करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत... हा आजार संसर्गजन्य आहे. जनावरांमध्य तो झपाट्यानं पसरतोय त्यामुळे प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे..
