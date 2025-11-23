English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 23 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 23, 2025, 08:58 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

23 Nov 2025, 08:57 वाजता

सोनं आणि चांदीच्या दरात वाढ

Gold & Silver Rate : जळगावच्या सराफ बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ झालीये...सोन्याच्या दरात तब्बल 1 हजार 700 रुपयांनी वाढ झालीये. तर चांदीच्या दरात तीन हजार 200 रुपयांनी वाढ झालीये.. सोन्याचे दर 1 लाख 27 हजार 411 रुपयांवर पोहोचले आहे..तर चांदी 1 लाख 59 हजार 650 रूपयांवर पोहोचले आहे.. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

23 Nov 2025, 08:54 वाजता

भाजपच्या पराभवासाठी सर्वांनी एकत्र यावं - जितेंद्र आव्हाड

Jitendra Awhad : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय..स्थानिक पातळीवर अनेक युत्या आघाड्या होत आहे.. काही ठिकाणी कट्टर विरोधक एकत्र आलेत.. तर काही ठिकाणी मित्रपक्षांमध्येच लढती पार पडत आहे.. मुंबई महापालिकेत मनसेला सोबत घ्यावं की नाही.. यावरून बरेच मतभेद दिसून येत आहेत....अशात राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मोठ विधान केलंय.. भाजपच्या पराभवासाठी सर्वांनी एकत्र यावं ही शरद पवारांची इच्छा असल्याचं आव्हाड यांनी म्हटलं....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;भाजप मित्र पक्षांना हळुहळू गिळंगृत करतो, आता शिवसेनेची वेळ?&#039;, उदय सामंतांचे सूचक विधान, &#039;आमच्यासोबत...&#039;

'भाजप मित्र पक्षांना हळुहळू गिळंगृत करतो, आता शिवसेनेची वेळ?', उदय सामंतांचे सूचक विधान, 'आमच्यासोबत...'
मनसेला &#039;हात दाखवणाऱ्या&#039; कॉंग्रेसचा संजय राऊतांनी घेतला समाचार, &#039;आम्हाला कोणाचे आदेश..&#039;

मनसेला 'हात दाखवणाऱ्या' कॉंग्रेसचा संजय राऊतांनी घेतला समाचार, 'आम्हाला कोणाचे आदेश..'
&#039;अर्णव खैरे ठाकरे बंधुंच्या भाषिक द्वेषाचा बळी&#039; भाजपच्या गंभीर आरोपांवर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया!

'अर्णव खैरे ठाकरे बंधुंच्या भाषिक द्वेषाचा बळी' भाजपच्या गंभीर आरोपांवर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया!
ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक? तुमची गाडी अडवण्याचा अधिकार यापैकी कोणाला? जाणून घ्या!

ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक? तुमची गाडी अडवण्याचा अधिकार यापैकी कोणाला? जाणून घ्या!
&#039;सत्तेसाठी नाही तर...&#039;, भाजपमध्ये इनकमिंग करणाऱ्या रविंद्र चव्हाणांना मोठा धक्का, निकटवर्तीयाने सोडली साथ!

'सत्तेसाठी नाही तर...', भाजपमध्ये इनकमिंग करणाऱ्या रविंद्र चव्हाणांना मोठा धक्का, निकटवर्तीयाने सोडली साथ!
फक्त 2 तासांच्या रिहर्सलनंतर केलेला रिंकूचा डान्स विडिओ चर्चेत

फक्त 2 तासांच्या रिहर्सलनंतर केलेला रिंकूचा डान्स विडिओ चर्चेत
Thane-Ghodbandar Road: पर्यायी मार्गच निवडा, रविवारी ठाणे-घोडबंदर मार्गावर &#039;या&#039; वाहनांना प्रवेशबंदी

Thane-Ghodbandar Road: पर्यायी मार्गच निवडा, रविवारी ठाणे-घोडबंदर मार्गावर 'या' वाहनांना प्रवेशबंदी
AUS vs ENG: दोन दिवसात एशेजचा पाहिला सामना आटोपला, ट्रेविस हेडच्या वादळासमोर इंग्लंडने गुडघे टेकले

AUS vs ENG: दोन दिवसात एशेजचा पाहिला सामना आटोपला, ट्रेविस हेडच्या वादळासमोर इंग्लंडने गुडघे टेकले

&#039;या&#039; अभिनेत्रीने 24 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत दिलेला इंटीमेट सीन; एका रात्रीत झाली स्टार

'या' अभिनेत्रीने 24 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत दिलेला इंटीमेट सीन; एका रात्रीत झाली स्टार
स्मृती आणि पलाशचा रोमँटिक डान्स, संगीत सेरेमनीमधील Video Viral, वर्ल्ड चॅम्पियन्स सुद्धा थिरकल्या

स्मृती आणि पलाशचा रोमँटिक डान्स, संगीत सेरेमनीमधील Video Viral, वर्ल्ड चॅम्पियन्स सुद्धा थिरकल्या