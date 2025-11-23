Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

23 Nov 2025, 08:57 वाजता
सोनं आणि चांदीच्या दरात वाढ
Gold & Silver Rate : जळगावच्या सराफ बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ झालीये...सोन्याच्या दरात तब्बल 1 हजार 700 रुपयांनी वाढ झालीये. तर चांदीच्या दरात तीन हजार 200 रुपयांनी वाढ झालीये.. सोन्याचे दर 1 लाख 27 हजार 411 रुपयांवर पोहोचले आहे..तर चांदी 1 लाख 59 हजार 650 रूपयांवर पोहोचले आहे..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
23 Nov 2025, 08:54 वाजता
भाजपच्या पराभवासाठी सर्वांनी एकत्र यावं - जितेंद्र आव्हाड
Jitendra Awhad : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय..स्थानिक पातळीवर अनेक युत्या आघाड्या होत आहे.. काही ठिकाणी कट्टर विरोधक एकत्र आलेत.. तर काही ठिकाणी मित्रपक्षांमध्येच लढती पार पडत आहे.. मुंबई महापालिकेत मनसेला सोबत घ्यावं की नाही.. यावरून बरेच मतभेद दिसून येत आहेत....अशात राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मोठ विधान केलंय.. भाजपच्या पराभवासाठी सर्वांनी एकत्र यावं ही शरद पवारांची इच्छा असल्याचं आव्हाड यांनी म्हटलं....
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -