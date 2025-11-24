English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 24, 2025, 09:48 AM IST
24 Nov 2025, 09:37 वाजता

 शीतल तेजवानीला खरगे समितीकडून नोटीस

 

Sheetal Tejwani : झी 24 तासनं उघड केलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानीला आज पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात आलंय. या प्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या खारगे समितीकडून तेजवानीला नोटीस बजावण्यात आलीय. त्यामुळे तेजवानी आज चौकशीला हजर राहणार का याकडं लक्ष लागलंय.. दरम्यान या प्रकरणी शितल तेजवानीने उर्वरित कागदपत्र सादर करण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दोन दिवसांची मुदत मागितलीय... दुसरीकडे जमिनीच्या मूळ वतनदारांच्या इतर काही वारसदारांनी काल आपल्याकडची कागदपत्रं आर्थिक गुन्हे शाखेत आणून दिलीत...शितल तेजवानी ज्या 1994 सालच्या शासन आदेशाद्वारे ही जमीन विक्री केल्याचा दावा करतेय ती कागदपत्रं पुणे पोलिसांच्या हाती पडल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने या प्रकरणी तपास पुढे सरकणार आहे. 

24 Nov 2025, 09:16 वाजता

न्या. सूर्यकांत देशाचे नवे सरन्यायाधीश 

 

 

Surya Kant : न्यायाधीश सूर्यकांत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेणार आहेत. न्यायाधीश सूर्यकांत हे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. न्यायाधीश सूर्यकांत यांची 30 ऑक्टोबर रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यांची कारकीर्द जवळजवळ 15 महिने असणार आहेत. राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यास मोठ्या संख्येत परदेशी न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीश ह्यांची विशेष उपस्थिती असणारेय.

24 Nov 2025, 08:39 वाजता

'भाजपच्या डोक्यात हवा गेलीये',संदीपान भुमरेंची भाजपवर टीका 

 

Sandipan Bhumre : नगरपरिषद निवडणुकीवरून आता महायुतीच जुंपल्याचं दिसून येतय..शिवसेना खासदार संदिपान भुमरेंनी भाजप नेत्यांवर टीका केलीये.. आम्ही भाजपसोबत युती करण्यासाठी तयार होतो...शेवटच्या दिवशी आम्ही रात्री दोन वाजेपर्यंत प्रयत्न केल्याचं त्यांनी म्हटलंय..मात्र त्यांच्या डोक्यात हवा गेली होती, असा टोला भुमरेंनी लगावलाय... यांनी लगावला. ते पैठण येथील नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलत होते... 

24 Nov 2025, 08:07 वाजता

डॉ. गौरी गर्जे आत्महत्या प्रकरण, पंकजा मुंडेंचा पीए अनंत गर्जेला अटक

 

Doctor Gauri Garje Suicide Case : डॉक्टर गौरी गर्जे आत्महत्या प्रकरण..-पंकजा मुंडेंचा पीए अनंत गर्जेला अटक...आत्महत्येप्रकरणी माहरेच्यांचे अनंत गर्जेवर गंभीर आरोप...काल रात्री एक वाजता वरळी पोलिसांनी केली अटक...आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अनंत गर्जेवर गुन्हा दाखल..-गौरीचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे आणि दीर अजय गर्जेवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय... 
 

24 Nov 2025, 07:31 वाजता

आज मविआचे नेते पुन्हा निवडणूक आयोगाला भेटणार

 

Aditya Thackeray : महाविकास आघाडीने आज पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितलाय... शिवसेना UBTचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी ही माहिती दिलीये.. महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते आज पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहेत...मात्र, अद्याप निवडणूक आयोगाकडून भेटीसाठी वेळ मिळाला नसल्याचं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलंय....  

24 Nov 2025, 07:22 वाजता

"गाफील राहाल तर मुंबई हातातून गेली समजा", राज ठाकरेंचा इशारा

 

Raj Thackeray : आगामी मुंबई महापालिकेच्या अनुषंगाने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे... मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आपण गाफील राहिलो तर मराठी माणसांसाठी ही शेवटची निवडणूक असेल असं राज ठाकरे म्हणालेत...सोबतच त्यांनी गाफिल राहू नका रात्र वै-याची आहे...असा इशाराही मराठी मतदारांना दिलाय...जर एकदा मुंबई हातातून गेली तर आपल्याला कोणालाही काही जमणार नाही... मग हे लोक अक्षरक्ष: थैमान घालतील असे म्हणत नाव न घेता ,सत्ताधा-यांवर निशाणा साधलाय... मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कोकण महोत्सवात बोलत होते....

 

