English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 25 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Nov 25, 2025, 08:59 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

25 Nov 2025, 08:54 वाजता

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, अमेडियाचा स्टॅम्पड्युटीसाठी मुदतवाढ अर्ज

 

Pune Land Case : झी 24 तासनं उघड केलेलं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण...अमेडियाकडून स्टॅम्प ड्युटीसाठी मुदतवाढ अर्ज...42 कोटी भरण्यासाठी मागितली 15 दिवसांची मुदत...सरकारकडून अमेडियावर पुन्हा मुदतवाढ मेहेरबानी?...यापूर्वीही कंपनीला २४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती....15 दिवसांची मुदत काल समताच...पुन्हा अमेडियाच्या वकिलांनी दुसरा अर्ज दाखल केला आहे...यावर अद्याप निर्णय झाले नाही मात्र पुन्हा अमेडिय कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे आहे

25 Nov 2025, 08:24 वाजता

अयोध्येतील राममंदिरावर ध्वजारोहण आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 

 

PM Modi : अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाच्या पूर्णत्वाचे प्रतिक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी 12 वाजता मंदिराच्या शिखरावर भगवा ध्वज फडकवतील.. गेल्या वर्षी, जानेवारी 2024 मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. या सोहळ्यावेळी राम मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झालेले नव्हते. दोन वर्षांच्या कालावधीत मंदिर बांधून पूर्ण झाल्याचे प्रतिक म्हणून मोदी औपचारिकरित्या ध्वज फडकावतील. 

25 Nov 2025, 07:31 वाजता

राज्यातील झेडपी निवडणुका लांबणीवर?, सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी 

 

ZP Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे..अनेक ठिकाणी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने निवडणूक प्रक्रियेलाच आव्हान देण्यात आलंय...त्यामुळे आता आजच्या सुनावणीवर निवडणुकांचं भवितव्य ठरणार आहे...तसेच 15 जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणाचा निकष पाळण्यात आले नसल्याचं समोर आलंय...तेलंगणात 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने कोर्टाने ताशेरे ओढले होते...त्यानंतर निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती...त्यामुळे आता महाराष्ट्राबाबत कुठला निर्णय येतो याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे... 
 

25 Nov 2025, 07:29 वाजता

बाळंतीण महिलेला रुग्णवाहिकेनं अर्ध्या रस्त्यात सोडलं, मोखाडामधील संतापजनक घटना

 

Palghar : पालघरच्या अतिदुर्गम मोखाडामध्ये एका प्रसूत महिलेला रुग्णवाहिका चालक अर्ध्या रस्त्यात सोडून निघून गेल्याची संतापजनक घटना घडलीय...यामुळे ओल्या बाळंतीणीला नवजात बाळासह दोन किलोमीटर पायपीट करत घर गाठावं लागलंय...आमले गावातील एका महिलेला 19 नोव्हेंबर रोजी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं...त्यानंतर तिला पुढील उपचारासाठी जव्हारच्या कुटीर रुग्णालयात नेण्यात आलं... तिथे तिची सुखरूप प्रसूती झाली...त्यानंतर काल तिला रुग्णवाहिका देऊन घरी पाठवण्यात आलं... मात्र रुग्णवाहिका चालक त्यांना घरापासून दोन किलोमीटर दूर सोडून निघून गेला...त्यामुळे ओल्या बाळंतीणीला बाळासह दोन किलोमीटर पायपीट करत घर गाठावं लागलंय...रुग्णवाहिका चालकाच्या या अमानुष कृतीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होतोय...तसेच चालकावर कठोर कारवाईची मागणी होतेय... जव्हार, मोखाड्यात सध्या बिबट्यांचा वावर आणि हल्ले वाढत असतानाच अशा पद्धतीने निर्जनस्थळी एका प्रसुती मातेसह तिच्या नवजात बालकाला सोडने हे प्रकरण धक्कादायक असेच आहे...
 

ट्रेंडिंग न्यूज़

वडिलांच्या निधनाने भावूक झालेली ईशा देओल; स्मशानभूमीतील हृदय पिळवटणारा व्हिडिओ समोर

वडिलांच्या निधनाने भावूक झालेली ईशा देओल; स्मशानभूमीतील हृदय पिळवटणारा व्हिडिओ समोर
निवडणुकीच्या आधीच महायुतीत वितुष्ट? शहाजीबापूंकडून &#039;ठिणगी&#039;नं महायुतीत &#039;वणवा&#039;?

निवडणुकीच्या आधीच महायुतीत वितुष्ट? शहाजीबापूंकडून 'ठिणगी'नं महायुतीत 'वणवा'?
Herpes : शरीरावर आलेल्या पाणीदार जखमांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष, असा करा बचाव

Herpes : शरीरावर आलेल्या पाणीदार जखमांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष, असा करा बचाव

जेव्हा बाप भावूक होतो...; लेकीच्या लग्नात हमसून-हमसून रडलेले धर्मेंद्र, Unseen Video डोळ्यात पाणी आणणारा

जेव्हा बाप भावूक होतो...; लेकीच्या लग्नात हमसून-हमसून रडलेले धर्मेंद्र, Unseen Video डोळ्यात पाणी आणणारा
धर्मेंद्र यांच्या निधनाननंतर बॉलिवूडमध्ये शोककळा! सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना

धर्मेंद्र यांच्या निधनाननंतर बॉलिवूडमध्ये शोककळा! सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना
ठाकरेंच्या शिवसेनेला लातूर जिल्ह्यात मोठा धक्का! 16 पैकी 11 उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार

ठाकरेंच्या शिवसेनेला लातूर जिल्ह्यात मोठा धक्का! 16 पैकी 11 उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार
हॅंडलवरुन हात काढल्यास थांबणार तुमची बाईक, केंद्र सरकारची दुचाकी उत्पादकांना सूचना, काय नेमकं प्रकरण?

हॅंडलवरुन हात काढल्यास थांबणार तुमची बाईक, केंद्र सरकारची दुचाकी उत्पादकांना सूचना, काय नेमकं प्रकरण?
Video : विंग कमांडर स्याल यांना पत्नीकडून अखेरचा कडक सॅल्यूट; अश्रूंचा बांध फुटला, 7 वर्षांची लेक स्तब्ध...

Video : विंग कमांडर स्याल यांना पत्नीकडून अखेरचा कडक सॅल्यूट; अश्रूंचा बांध फुटला, 7 वर्षांची लेक स्तब्ध...
5 वर्ष वाट पाहण्याची गरज नाही एका वर्षात नोकरी सोडली तरी ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळणार; &#039;या&#039; 4 प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना डायरेक्ट याचा लाभ मिळणार

5 वर्ष वाट पाहण्याची गरज नाही एका वर्षात नोकरी सोडली तरी ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळणार; 'या' 4 प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना डायरेक्ट याचा लाभ मिळणार
Aajche Rashi Bhavishya 25 November: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 5 राशीच्या लोकांचं नशीब फळफळणार

Aajche Rashi Bhavishya 25 November: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 5 राशीच्या लोकांचं नशीब फळफळणार