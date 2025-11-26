Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

26 Nov 2025, 08:31 वाजता
मुंबईवर धुराचं साम्राज्य
Mumbai : मायानगरी मुंबई धुरात हरवलीये.. कालपासून मुंबईवर धुराची दाट चादर पसरलीये.. यामुळे दृश्यमानता घटलीये.. याचा फटका हवाई वाहतुकीला बसण्याची शक्यता आहे.. मुंबईतील हवेची गुणवत्ताही खालावलीये. याचा त्रास मुंबईकरांना जाणवू लागलाय.. कालपासून मुंबईवर ही दाट धुराची चादर पसरलीये..
26 Nov 2025, 08:03 वाजता
संभाजीनगरात जेवणात पाल पडल्यानं विद्यार्थ्यांना विषबाधा
Sambhajinagar : छत्रपती संभाजी नगरमध्ये समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जेवणात मृत पाल आढळून आलीये... एक नंबरच्या मेसमध्ये गवारच्या भाजीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या ताटात ही मृत पाल आढळली. यामुळे ज्यांनी जेवण केले होते त्यांना उलट्या आणि मळमळीचा त्रास सुरू झाला.. त्यानंतर २८ विद्यार्थ्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत सहायक आयुक्त यांना वसतिगृहात बोलावले. या वेळी सहायक आयुक्त यांनी ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. यापूर्वीही मेसमध्ये सडकी फळं दिल्याच्या, पोह्यामध्ये झुरळ, अळ्या आढळून आल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या मात्र त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केलाय.
26 Nov 2025, 07:59 वाजता
राज्यात 54 टक्केच वनक्षेत्र आरक्षित
राज्यात 2019 पासून महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या वनक्षेत्रांपैकी केवळ ५४ टक्के क्षेत्रालाच औपचारिक 'आरक्षित वन' असा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या मोठ्या प्रमाणातील जमीन कायदेशीर आणि संरक्षणात्मक अनिश्चिततेत अडकून पडली आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, 1 जानेवारी 2019 ते 3 जून 2025 या काळात राज्यात 1 लाख 21 हजार 198 हेक्टर क्षेत्राला प्राथमिक अधिसूचना (कलम 4) देण्यात आली, मात्र यापैकी केवळ 65 हजार 611 हेक्टर क्षेत्रालाच अंतिम आरक्षित दर्जा मिळाला आहे.
26 Nov 2025, 07:37 वाजता
माकड पकडणाऱ्याला मिळणार 600 रुपये
Monkey : राज्यात बिबट्यानंतर आता माकडांनी उच्छाद मांडलाय. राज्याच्या विविध भागात मानवी वस्तीत माकडांनी धूमाकूळ घातलाय. त्यामुळे उपद्रवी माकडांना पकडण्यासाठी वनविभागानं योजना आखलीये. माकड पकडा, 600 रुपये मिळवा, अशी योजना वनविभागानं सुरू केलीय. शेतात आणि परसबागेत घुसून माकडे शेतीचे नुकसान करतातच; पण माणसांवरही हल्ले वाढत आहेत. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या वन आणि महसूल विभागाने माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.
26 Nov 2025, 07:36 वाजता
BMC निवडणूक मतदार यादीत धक्कादायक माहिती, दुबार नव्हे तर 103 वेळा मतदार यादीत नाव
Mumbai : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठीच्या मतदार यादीसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.... आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विभागात सर्वाधिक दुबार मतदार असल्याचं समोर आलं आहे... आदित्य ठाकरेंच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघात सुमारे 7 हजार दुबार मतदार आहेत... मुंबईच्या मतदार यादीत दुबारच नव्हे तर तब्बल 103 वेळा नाव असलेले मतदार असल्याचं समोर आलं आहे... मुंबईत तब्बल ४ लाख ३३ हजार व्यक्तींची नावे मतदार म्हणून एकापेक्षा अधिक वेळा नोंदवली गेली आहेत... ४ लाख ३३ हजार व्यक्तींची नावे वारंवार नोंदवली गेल्यानं अश्या डुप्लीकेट मतदारांची संख्या सुमारे ११ लाखांवर गेली आहे... मात्र, डुप्लीकेट मतदाराचे नाव किती वेळा वारंवार नोंदवले गेलेय याची माहिती प्रशासनाकडे नाही....दुबार मतदारांची नावं हटवण्यासाठी पालिका प्रशासन विशेष मोहिम हाती घेणार आहे... २३ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर पर्यंत दुबार मतदार हटवण्यासाठीची मोहिम राबवली जाणार आहे... 24 वॉर्डमधील निवडणूक कार्यालयाच्या माध्यमातून सहाय्यक आयुक्त ही विशेष मोहिम राबवणार आहेत.