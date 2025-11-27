English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 27 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Nov 27, 2025, 10:44 AM IST
27 Nov 2025, 10:41 वाजता

निलेश राणेंनी भाजपचा खरा चेहरा उघड केला- रोहित पवार

 

Rohit Pawar : निलेश राणेंनी भाजपवर केलेल्या पैसेवाटपाच्या आरोपांवरुन रोहित पवारांनीही भाजपवर टीका केलीये.. मित्रपक्षाच्या आमेदारानेच भाजपचा खरा चेहरा उघड केला अशा आशयाचं ट्विट रोहित पवारांनी केलंय

27 Nov 2025, 10:13 वाजता

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

 

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र 2025 च्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.... पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत....त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या काही भागांमध्ये निवडणुका होणार असल्याने, मुंबई विद्यापीठाने हिवाळी सत्र 2025 च्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलायं.... त्यानुसार 1 ते 4 डिसेंबरदरम्यान होणा-या सर्व पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या तारखा बदलल्या आहेत... त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अद्ययावत वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी, असं आवाहन विद्यापीठाकडून करण्यात आलंय....

 बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

27 Nov 2025, 09:35 वाजता

नाशिकमध्ये चंपाषष्टीच्या दिवशी बारागाड्यांच्या खाली येऊन एकाचा मृत्यू

 

Nashik : नाशिकच्या ओझर गावात एका भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू... बारागाड्या ओढत असताना बारागाड्यांच्या खाली येऊन मृत्यू...चंपाषष्टीच्या दिवशी ओझर गावात बारागाड्या ओढण्याची आहे परंपरा... हा बारागाड्या ओढण्याचा उत्सव पाहण्यासाठी आसपासच्या गावातील नागरिक करत असतात मोठ्या प्रमाणात गर्दी.. किरण कर्डक या युवकाचा झाला मृत्यू

27 Nov 2025, 09:17 वाजता

अंबरनाथमध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ला 

 

Ambernath : अंबरनाथमध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर कोयत्याने हल्ला केल्याची घटना घडलीये... प्रचाराच्या कारणावरून हा हल्ला केलाय...अंबरनाथमधील सर्वोदयनगरमध्ये ही घटना घडलीये.. भाजपकडून शिवसेनेने हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आलाय.. मात्र या हल्ल्याशी आमचा काही संबंध नसल्याचं म्हणत शिवसेने आरोप फेटाळले आहेत.

27 Nov 2025, 08:40 वाजता

लाडकी बहीण योजना ही माझीच संकल्पना- पंकजा मुंडे

 

Pankaja Munde : लाडकी बहीण योजना ही माझीच संकल्पना'...पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचं वक्तव्य...'लाडकी बहीण योजना ही माझीच संकल्पना'...लाडकी बहीण योजनेवरुन श्रेयवादाची लढाई

27 Nov 2025, 08:14 वाजता

गुलाबराव पाटलांचे निवृत्तीचे संकेत?

 

Gulabrao Patil : पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटलांनी निवृत्तीचे संकेत दिलेत.. पारोळ्यातील प्रचारसभेत बोलबाता त्यांनी निवृत्तीचे संकेत दिलेत.. 58 वर्ष सुरु आहे.. 40 वर्षांपासून राजकारण केलं आता रिटारय होण्याच्या मार्गावर आहोत असं गुलाबराव म्हणालेत.. यावेळी त्यांनी सतिश पाटील यांच्यावरही टीका केली...

27 Nov 2025, 07:52 वाजता

हाँगकाँगमधील ताईपो इथं अग्नितांडव, आगीत होरपळून 44 नागरिकांचा मृत्यू

 

Hong Kong : हाँगकाँगमधील ताईपो येथे एका गृहसंकुलाला भीषण आग लागलीये. या आगीत आतापर्यंत 44 जणांचा होरपळून मृत्यू झालाय... तर अनेक गंभीर जखमी झालेत... तसंच 400हून अधिक लोक बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध सुरू आहे. इमारतींमध्ये अनेक जण अडकल्याची माहिती आहे.. बुधवारी दुपारी लागलेल्या आगीनं आता रौद्र रुप धारण केलं आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 700हून अधिक गाड्यात दाखल झाल्याअसून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ सुरु आहे.. 

 

27 Nov 2025, 07:44 वाजता

मालवणध्ये रोज पैशांच्या बॅगा येतात- निलेश राणे

 

Nilesh Rane : मालवणमधील स्टिंग ऑपरेशननंतर निलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप केले आहेत...भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांमुळे जिल्ह्याचं वातावरण बिघ़डलं असल्याचा हल्लाबोल निलेश राणेंनी केलाय....काल रवींद्र चव्हाण मालवणमध्ये आले ते सहज आले नव्हते, त्यांच्यावर माझा संशय होता. मालवणमध्ये 6 ते 7 घर आहेत तिथे रोज पैशांच्या बॅग येतात.... भाजपचे कार्यकर्ते तिथून येऊन घेऊन जातात... पैसे वाटून निवडून आल्यानंतर ते नगरसेवक काम करणार का? ते वसुलीच्या कामाला लागतील अशी टीका निलेश राणे यांनी केलीय....

 

