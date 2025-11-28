Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

28 Nov 2025, 09:11 वाजता
1 डिसेंबरपासून आर्थिक नियोजनाला परिणाम?
नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरु आहे. नव्या महिन्यात काही आर्थिक बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होऊ शकतो. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांपासून पेन्शन, कर, सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात बदल होऊ शकतात. 1 डिसेंबरपासून 5 मोठे नियम बदलले जाणार आहेत. सरकारच्या मालकीच्या एलपीजी कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या 1 तारखेला सिलेंडरच्या दरातील बदल जाहीर केले जातात. 1 डिसेंबरला व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचे दर जाहीर केले जातील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूनिफाईड पेन्शन योजना निवडण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
28 Nov 2025, 08:51 वाजता
सध्या घड्याळाची वेळ काही चांगली नाही- शिवेंद्रराजे भोसले
Shivendraraje Bhosale : शिवेंद्रराजे भोसलेंची राष्ट्रवादीवर खोचक टीका..सध्या घड्याळाची वेळ काही चांगली नाही'...भाजपसोबत येण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही'...राज्यासह देशभर कमळाची चलती आहे- शिवेंद्रराजे....भाजपलाच मतदान करण्याचं मतदारांना आवाहन...रहिमतपूरमधील प्रचारसभेत भाजपच्या शिवेंद्रराजेंची मित्रपक्ष राष्ट्रवादीवर खोचक टीका केलीय...
28 Nov 2025, 08:04 वाजता
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणीत वाढ
Sanjay Shirsat : मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणीत वाढ...सिडकोच्या 4,500 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी होणार...विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत...रोहित पवारांनी शिरसाटांवर केले होते आरोप
28 Nov 2025, 07:47 वाजता
पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरण, दिग्विजय पाटील आज खारगे समितीसमोर
Pune : झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांची आज खारगे समितीसमोर चौकशी होणार आहे.. दिग्विजय पाटील आज चौकशीसाठी खारगे समितीसमोर उपस्थित राहणार आहेत.. दिग्विजय पाटील हे अमेडिया कंपनीचे भागिदार आणि पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ आहेत.. अमेडिया कंपनीवर पुण्यातील कोरेगाव पार्क इथली 1 हजार 800 कोटी बाजारभावाची शासकीय जमीन अवघ्या 300 कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप आहे.. गंभीर बाब म्हणजे या व्यवहारापोटी अवघे 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरलं.. झी २४तासनं हा सगळा गैरव्यवहार उघडकीला आणल्यानंतर मोठी खळबळ उडालीये.
28 Nov 2025, 07:39 वाजता
2 डिसेंबरनंतर राजकीय भूकंप?
Ravindra Chavan : निलेश राणेंनी भाजपवर आरोप केल्यानंतर, रवींद्र चव्हाणांनी एक मोठं विधान केलंय.. 2 डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायचीय, या रवींद्र चव्हाणांच्या सूचक विधानानं एकच खळबळ उडालीय... तसंच 2 तारखेनंतर निलेश राणेंना उत्तर देणार, असा इशारा रवींद्र चव्हाणांनी दिलाय.. त्यामुळे कोकणात भाजप आणि शिवसेनेमधला वाद आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे...दरम्यान युती हवी की नको? हे तुम्हीच ठऱवा असं म्हणत श्रीकांत शिंदेंनीही रवींद्र चव्हाणांना ठणकावलंय..