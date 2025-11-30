English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on NOVEMBER 30 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Nov 30, 2025, 08:40 AM IST
30 Nov 2025, 08:08 वाजता

सोने-चांदी दरात सलग पाचव्या दिवशी वाढ
 

Gold : सोने-चांदीच्या दराचा आलेख चढाच आहे...सलग पाच दिवस सोने-चांदीच्या दरात वाढ होत आहे...सोने 1 हजार 400 तर चांदी तब्बल 7 हजार 700 रुपयांनी महाग झालीय..दरवाढीसह चांदी थेट एक लाख 74 हजारांवर पोहोचली आहे...तर सोनेही सव्वा लाखांचा टप्पा पार करून पुढे निघून गेलंय...आंतरराष्ट्रीय बाजारासह लग्नसराईमुळे सोने-चांदीच्या दरात वाढ झालीय.. 

30 Nov 2025, 07:43 वाजता

डिटवाह चक्रीवादळ वेगाने भारताच्या दिशेनं

 

Ditwah Cyclone : ⁠डिटवाह चक्रीवादळ वेगाने भारताच्या दिशेनं...काही वेळात वादळ तामिळनाडू, आंध्रच्या किनारपट्टीला धडकणार..महाराष्ट्रातही काही भागात पावसाचा अंदाज...श्रीलंकेत वादळामुळे 123 जणांचा बळी...-किनारपट्टी भागात प्रशासनाकडून अलर्ट जारी...वादळापूर्वीच तामिळनाडू, आंध्र किनारपट्टी भागात जोरदार पाऊस...NDRF, SDRFची टीम परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.. 

30 Nov 2025, 07:19 वाजता

मुंबईसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर

 

BJP : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर...मुंबईचा जाहीरनामा तयार केला जाणार...अमित साटम यांच्याकडून समितीची घोषणा...जाहीरनामा समितीमध्ये 11 जणांचा समावेश...आमदार पराग अळवणी, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश..मुंबई भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश 

