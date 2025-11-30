Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

30 Nov 2025, 08:08 वाजता
सोने-चांदी दरात सलग पाचव्या दिवशी वाढ
Gold : सोने-चांदीच्या दराचा आलेख चढाच आहे...सलग पाच दिवस सोने-चांदीच्या दरात वाढ होत आहे...सोने 1 हजार 400 तर चांदी तब्बल 7 हजार 700 रुपयांनी महाग झालीय..दरवाढीसह चांदी थेट एक लाख 74 हजारांवर पोहोचली आहे...तर सोनेही सव्वा लाखांचा टप्पा पार करून पुढे निघून गेलंय...आंतरराष्ट्रीय बाजारासह लग्नसराईमुळे सोने-चांदीच्या दरात वाढ झालीय..
30 Nov 2025, 07:43 वाजता
डिटवाह चक्रीवादळ वेगाने भारताच्या दिशेनं
Ditwah Cyclone : डिटवाह चक्रीवादळ वेगाने भारताच्या दिशेनं...काही वेळात वादळ तामिळनाडू, आंध्रच्या किनारपट्टीला धडकणार..महाराष्ट्रातही काही भागात पावसाचा अंदाज...श्रीलंकेत वादळामुळे 123 जणांचा बळी...-किनारपट्टी भागात प्रशासनाकडून अलर्ट जारी...वादळापूर्वीच तामिळनाडू, आंध्र किनारपट्टी भागात जोरदार पाऊस...NDRF, SDRFची टीम परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे..
30 Nov 2025, 07:19 वाजता
मुंबईसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर
BJP : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर...मुंबईचा जाहीरनामा तयार केला जाणार...अमित साटम यांच्याकडून समितीची घोषणा...जाहीरनामा समितीमध्ये 11 जणांचा समावेश...आमदार पराग अळवणी, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश..मुंबई भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश