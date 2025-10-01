Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

1 Oct 2025, 10:33 वाजता
व्यवसायिक गॅस सिलेंडर महागला
Gas : दस-याच्या तोंडावर गॅस सिलिंडर महागले...व्यवसायिक सिलेंडरच्या दरात 15 रुपयांची वाढ...घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल नाही...हॉटेलचं जेवण महागण्याची शक्यता
1 Oct 2025, 10:27 वाजता
'उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळाव्याचा खर्च 63 कोटींच्या घरात', केशव उपाध्येंचा दावा
Keshav Upadhyay on Uddhav Thackeray : शिवसेना UBT पक्षाचा दसरा मेळावा एका दिवसावर असताना, या मेळाव्याच्या कथित खर्चावरून भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जोरदार टीका केलीय. नऊ हा ‘आकडा’ लाभदायक असल्याचे कुणीतरी सांगितल्यापासून शिवसेना UBT पक्षाचे सगळे व्यवहार या आकड्यांवर अवलंबून असतात अशी टीका केशव उपाध्ये यांनी केलीय. दसरा मेळाव्याचे नियोजनही 63 कोटींच्या घरात असणार असा दावाही त्यांनी केलाय.
1 Oct 2025, 09:09 वाजता
विद्यार्थ्यांनी टिळा-टिकली लावू नये, कल्याणमधील शाळेचा अजब फतवा
Kalyan School : कल्याण मधील एका नामांकित शाळेचा अजब फतवा सध्या वादाचा विषय ठरत आहे...स्कूल प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना कपाळावर टिळा किंवा टिकली लावणे, तसेच विद्यार्थिनींनी राखी अथवा धागा बांधणे यावर बंदी घातली आहे... यामुळे संतप्त पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल केली असून, शिक्षण विभागानेही शाळेला नोटीस बजावून लवकरच शाळेत जाऊन कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
1 Oct 2025, 08:31 वाजता
आजपासून रेल्वे तिकीट बुकिंगचा नवा नियम लागू
Railway Tickets Booking New Rules : IRCTCवरून सामान्य आरक्षणाचं तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वेच्या नवीन नियमानुसार, सामान्य आरक्षणासाठी आता आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन असणं आवश्यक आहे. तिकीट बुकिंग सुरू झाल्यानंतर पहिल्या 15 मिनिटांत त्याच लोकांना बुकिंग करता येणार आहे. जर आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन केलं नसेल तर तिकीट बुकिंग करण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे आताच आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन पूर्ण करून घ्या. नाहीतर बुकिंग करण्यात अडचणी येतील. आत्तापर्यंत हा नियम केवळ तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी लागू होता. मात्र आता तो जनरल तिकिटासाठीही लागू झालाय. या नव्या नियमाची अंमलबजावणी आजपासून होतेय. तिकीट बुकिंगमध्ये होणारी गैरव्यवहार आणि दलाली रोखण्यासाठी रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे
1 Oct 2025, 08:08 वाजता
दसरा, दिवाळीत फुलांच्या किमती गगनाला
Flowers Price Hike : ऐन दसरा दिवाळीत फुलांच्या किंमती गगनाला भिडल्यात.. मुसळधार पावसामुळे फुलशेतीचं मोठं नुकसान झालंय.. त्यामुळे बाजारात फुलांची आवक घडलीये. दुसरीकडे फुलांची मागणी वाढल्यानं फुलांच्या दरात कमालीची वाढ झालीये.. घाऊक बाजारात झेंडू 200 रुपये तर गुलाब 500 रुपये प्रतिकिलो दरानं विकला जातोय.. इतर फुलांच्या किंमतीतही मोठी वाढ झालीये.. मुंबई, नवी मुंबई, तसेच ठाणे येथील फुल बाजारांमध्ये नाशिक, पुणे, सोलापूर या भागांतून फुलांची मोठ्या प्रमाणात आवक होते. काही दिवसांपूर्वी सोलापुरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पूरस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकांची शेती वाहून गेली, पिकांचेही नुकसान झाले. परिणामी फुलांची आवक कमी झालीये..त्यामुळे फुलांचे दर वाढलेत..
1 Oct 2025, 07:59 वाजता
महाराष्ट्रातील 5 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट
Rain Alert : गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात पावसाने उघडीप दिली. अशातच आता ऑक्टोबरची सुरुवातही पावसानंच होणार आहे.. राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर काहीसा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलीये..राज्यातील काही जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तर काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वा-यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.. मुंबईसह कोकण विभागातील सर्वच जिल्ह्यांत मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे.. नांदेड जिल्ह्यात मात्र वादळी वाऱ्यासह आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता असून तेथे यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज आहे. या चार जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने यलो अलर्ट जाहीर केला आहे.