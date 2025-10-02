English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 02 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 02, 2025, 09:13 AM IST
2 Oct 2025, 08:34 वाजता

ठाण्यात जितेंद्र आव्हाडांना मोठा धक्का

 

Jitendra Awhad : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सकाळी ठाणे दौ-यावर दाखल झालेत.... या दौ-यादरम्यान ते जितेंद्र आव्हाडांना मोठा धक्का देणार आहेत.. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष सुहास देसाई हे आज पक्षाला सोडचिठ्ठी देत अजित पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहेत... जितेंद्र आव्हाड यांच्या ठाण्यातील निवासस्थाना समोरच राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात हा पक्षप्रवेशाचा सोहळा पार पडणार आहे..
 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

2 Oct 2025, 08:06 वाजता

सोन्याच्या दरवाढीचा नवा उच्चांक

 

Gold Price Hike : विजयादशमीच्या दिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. गेल्या 8 दिवसात सोन्याच्या किंमती 10 ते 12 हजार रुपयांनी वाढल्या आहेत.सोन्याचे दर 1 लाख 21 हजारांच्यावर गेलाय. तर चांदीच्या दरातही वाढ झालीये...चांदी एक किलो 1 लाख 51 हजारांच्यावर गेलाय...सोन्याच्या दरात झालेली ही वाढ, ग्राहकांसाठी मात्र काहीशी अडचणीची आणि अधिक खर्चिक ठरत आहे. मात्र, तरीही ग्राहक शुभ मुहूर्त साधत सणासुदीला नक्कीच सोनं खरेदी करतात. हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी सोनं खरेदीचा उद्याचा एक चांगला मुहूर्त आहे, त्यामुळे सोनं खरेदीलाही चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास सराफ बाजारातील विक्रेत्यांना आहे.  

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

2 Oct 2025, 07:37 वाजता

ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यावर पावसाचं सावट

 

Shivsena UBT : उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यावर पावसाचं सावट आहे. गेले काही दिवस मुंबईत पावसानं हजेरी लावलीय. या पावसामुळे शिवाजी पार्कात चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय.. त्यामुळे ठाकरेंच्या मेळाव्याच्या तयारीत अडथळे निर्माण झालेत.. त्यामुळे नियोजित पद्धतीने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच होणार का याकडं सा-यांचं लक्ष लागलंय.. 

2 Oct 2025, 07:33 वाजता

ठाकरे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचा आज दसरा मेळावा

 

Uddhav Thackeray : मुंबईत आज दोन्ही शिवसेनेचा सामना पाहायला मिळणार आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा पार पडणार आहे. शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. तर गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा आवाज घुमणार आहे. आगामी महापालिका आणि झेडपी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दसरा मेळाव्याला विशेष महत्त्व आहे. या महापालिका निवडणुकांचं रणशिंग या मेळाव्यातून फुंकलं जाण्याची शक्यता आहे. 

