Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Marathi News
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 03 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 03, 2025, 08:57 AM IST
3 Oct 2025, 08:56 वाजता

लवकरच रस्ते क्राँक्रीटीकरण पुन्हा सुरु होणार

Mumbai Road : ऑक्टोबर महिना सुरू झाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने आता आपल्या रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या कामाला पुन्हा सुरूवात करण्याचे ठरवलंय. पावसामुळे चार महिने थांबलेले काँक्रीटीकरणाचे काम या आठवड्यापासून पुन्हा सुरू होणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी अर्धवट अवस्थेत बंद केलेल्या ५७६ रस्त्यांची कामं प्राधान्याने हाती घेतली जाणार आहे. तसेच ही सर्व कामं करताना नागरिकांच्या सोयीचा विचार केला जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाने कॉंक्रीटीकरणाच्या कामासाठी तब्बल १२ हजार कोटींच्या महानिविदा काढल्या होत्या. दोन टप्प्यात ही कामे सुरू आहेत.५७६ रस्त्यांची कामं पावसामुळे बंद करण्यात आली होती. तर ७७६ रस्त्यांच्या कामांना अद्याप सुरूवातही झालेली नाही. ही कामं जानेवारी २०२६ नंतर सुरू होऊ शकणार आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

3 Oct 2025, 08:52 वाजता

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?

Petrol & Diesel Price : जगभरात अनेक देशांत सुरू असलेले युद्ध, ट्रम्प टॅरिफ आणि अमेरिकेत सरकारी कामकाज ठप्प झाल्याचा फटका म्हणून कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घट झाली आहे. सध्या ते प्रति बॅरल ६४ डॉलर्सवर आले आहे. हे दर १६ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर गेले आहेत. भारत रशियाकडून आणखी स्वस्तात तेल खरेदी करत असल्याने पुढील दिवसांमध्ये देशात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. ओपेक उत्पादनवाढ करणार असल्याच्या शक्यतेमुळे बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेल आणखी स्वस्त होईल.

