Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 04 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 04, 2025, 10:09 AM IST
4 Oct 2025, 09:38 वाजता

उद्धव ठाकरे आज पुणे दौऱ्यावर

 

Uddhav Thackreay : शिवसेना UBTनं आता मिशन पुणे महापालिका सुरू केलंय...त्यासाठी आज उद्धव ठाकरे पुणे दौ-यावर आहेत...ठाकरे शाखा प्रमुख आणि पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करणार आहेत..पुण्यातील अण्णाभाऊ साठे सभागृहात शिवसेना UBTची महत्त्वाची बैठक होणार आहे... यामध्ये पुणे महापालिका निवडणुकीची रणनीती ठरणार असल्याची माहिती आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

4 Oct 2025, 09:02 वाजता

गुंड निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द होणार

 

Nilesh Ghaiwal : गुंड निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द होणार...पोलीस चौकशीतून घायवळची बनवेगिरी उघड...पुणे पोलीस आयुक्तांकडून बनवेगिरीची चौकशी...आडनावाच्या स्पेलिंगमध्ये फेरफार करून मिळवला होता पासपोर्ट...पुणे पोलीस आयुक्तांनी पासपोर्ट अधिका-यांना बोलावून या सगळ्या बनवेगिरीची चौकशी केली...यामध्ये फेक पत्ता दाखवून आणि आडनावातला 'एच' गायब करून हा तात्काळ पासपोर्ट मिळवल्याचं स्पष्ट झालंय..पण हा पासपोर्ट घायवळला मिळवून देण्यात नेमकं कोण दोषी होतं याचा शोध हा लागलाच पाहिजे अशी मागणी आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार यांनी केलीय...
 

4 Oct 2025, 08:35 वाजता

कूपर हॉस्पिटलमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट

 

Mumbai Cooper Hospital : मागील 2 महिन्यांमध्ये कूपर रुग्णालयामध्ये 6 रुग्णांना उंदीर चावल्याची माहिती जुहू पोलिसांनी दिलीये.. या प्रकरणांची जुहू पोलिसांकडे आपत्कालीन पोलीस अहवालामध्ये नोंद करण्यात आलीये.. कूपर रुग्णालयामध्ये 2 रुग्णांना उंदराने चावा घेण्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. या संदर्भात माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने साफसफाईबाबत नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. या समितीने तातडीने कारवाई करून सफाई करणा-या कंत्राटदाराकडून रुग्णालयाची सफाई करून घेतली. तसेच प्रभाग कार्यालयातील अधिका-यांनी उंदीर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या.. मात्र कूपर रुग्णालयात मागील दोन महिन्यांमध्ये सहा रुग्णांना उंदीर चावल्याची माहिती पोलिसांनी माहितीच्या अधिकारात उघड झालीये.. त्यामुळे रुग्णालयातील अस्वच्छतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

4 Oct 2025, 08:18 वाजता

जिल्ह्यांतील सत्र न्यायाधीश बडतर्फ

पालघर आणि सातारा जिल्ह्यांतील दोन न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले आहेत. सातारा जिल्हा न्यायाधीश धनंजय निकम, पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख अशी न्यायाधीशांची नावे असून, १ ऑक्टोबरपासून त्यांना पदमुक्त होण्यास सांगितले आहे.

4 Oct 2025, 08:03 वाजता

आजपासून बँकेत 'सेम डे क्लीअरन्स' व्यवस्था

 

Same Day Clearance : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची नवी 'सेम डे क्लिअरन्स' व्यवस्था लागू झालीये.. त्यामुळे बँकेचा चेक ज्यादिवशी बँकेत भरला त्याच दिवशी वटणार आहे. सध्याच्या 'चेक व्यवहार व्यवस्थे'त बॅच-प्रोसेसिंग होते... मात्र आता बँका चेकचे फोटो आणि एमआयसीआर डेटा क्लिअरिंग हाऊसला पाठवतील. ही माहिती ड्रॉई बँकेकडे पाठवली जाईल. पुढे काही तासांत चेक वटला जाईल... हे सर्व काम बँक कामकाजाच्या वेळेत केले जाईल. मात्र जर पुरेशा रकमेअभावी चेक बाऊन्स झाला तर ग्राहकांना चेक बाऊन्स चार्जेसचा भुर्दंड बसू शकतो.

 

4 Oct 2025, 07:43 वाजता

'संघाला हिंदू मोहम्मद अली जीनांचे...', ठाकरे सेनेची मोहन भागवतांवर सडकून टीका; 'डरपोक...'

4 Oct 2025, 07:41 वाजता

अनिल परबांची आज पत्रकार परिषद, बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूपत्राबाबत बोलणार

 

 

Anil Parab : अनिल परब आज दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत... रामदास कदम यांनी केलेल्या आरोपांना ते प्रत्युत्तर देणार आहेत...बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पार्थिवाला दोन दिवस मातोश्रीमध्ये ठेवून त्यांच्या हाताचे ठसे घेतल्याचा आरोप रामदास कदम यांनी केला होता... त्यावर उद्या ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब स्पष्टीकरण देणार आहेत...तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्युपत्रासंदर्भातसुद्धा या पत्रकार परिषदेतून खुलासा केला जाणार असल्याची माहिती आहे...

4 Oct 2025, 07:34 वाजता

फडणवीस आणि ओबीसी नेत्यांची आज बैठक

 

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आज राज्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक बोलावली आहे...या बैठकीला ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांना देखील बोलवण्यात आलंय... तायवाडे यांनी सरकारने काढलेल्या जीआरला पाठिंबा दिला आहे... तर हा जीआर रद्द करावा ही मागणी सर्व ओबीसी संघटनांची आहे... यावर बैठकीत चर्चा होणारय... दरम्यान काँग्रेस नेते आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार बैठकीला उपस्थित राहणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे....

