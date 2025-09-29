English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा, एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 29 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Sep 29, 2025, 08:23 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा, एका क्लिकवर

29 Sep 2025, 08:02 वाजता

पुण्यात पावसाला विश्रांती; घाटमाथ्यावर हलका सरी 

पुण्यात रात्रीपासून पावसाने विश्रांती घेतली असून शहरात ढगाळ वातावरण कायम आहे. मात्र घाटमाथा आणि धरण क्षेत्रात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होत असल्याने पाणी साठ्यात भर पडत आहे.  ढगाळ वातावरणामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. 
दुपारनंतर पुणे शहरात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली. 

29 Sep 2025, 07:59 वाजता

आयुष कोमकर खून प्रकरणात आंदेकर टोळीचा काळा कारनामा

पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना आंदेकर टोळीची 18 कोटींची मालमत्ता निष्पन्न झाली आहे. टोळी प्रमुख बंडू आंदेकरसह 16 जणांना अटक झाली असून त्यांच्या घरावर छाप्यात 95 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आंदेकर कुटुंबाच्या नावावर कोथरूड, नाना पेठ, लोहियानगर, हडपसर आणि मुळशीसह विविध ठिकाणी फ्लॅट, दुकाने, तीनमजली घरे व जमिनी असल्याचे समोर आले. 

 

29 Sep 2025, 07:52 वाजता

29 Sep 2025, 07:24 वाजता

ट्रेंडिंग न्यूज़

IND vs PAK Final Live Streaming: आशिया कप 2025 चा भारत विरुद्व पाकिस्तानचा आज महामुकाबला! &#039;इथे&#039; बघा फ्री सामना

IND vs PAK Final Live Streaming: आशिया कप 2025 चा भारत विरुद्व पाकिस्तानचा आज महामुकाबला! 'इथे' बघा फ्री सामना

9 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्रीसोबत स्टारकिडचा होठांवरचा किस; लिपलॉक सीनवर माजला प्रचंड वाद!

9 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्रीसोबत स्टारकिडचा होठांवरचा किस; लिपलॉक सीनवर माजला प्रचंड वाद!
काजोलने या अभिनेत्याच्या 10 कानशिलांसोबत जे केलं, ते पाहून प्रेक्षक झाले थक्क!

काजोलने या अभिनेत्याच्या 10 कानशिलांसोबत जे केलं, ते पाहून प्रेक्षक झाले थक्क!
विजय थलापतीकडून चेंगराचेंगरीतील मृतांना 20 लाखांची मदत, पण 39 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? अभिनेत्याला अटक होणार का?

विजय थलापतीकडून चेंगराचेंगरीतील मृतांना 20 लाखांची मदत, पण 39 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? अभिनेत्याला अटक होणार का?
&#039;रणबीर- विकीसोबत डेटला जाण्याचं मराठी अभिनेत्रींना वेडं...&#039;; संतोष जुवेकरनं उघडपणे व्यक्त केलं मत, म्हणाला...

'रणबीर- विकीसोबत डेटला जाण्याचं मराठी अभिनेत्रींना वेडं...'; संतोष जुवेकरनं उघडपणे व्यक्त केलं मत, म्हणाला...
नाशिकमध्ये महापूर! दुतोंड्या मारुती गोदावरी नदीत बुडाला, महाराष्ट्रात पावसाची भयानक स्थिती

नाशिकमध्ये महापूर! दुतोंड्या मारुती गोदावरी नदीत बुडाला, महाराष्ट्रात पावसाची भयानक स्थिती
मुलाने जेवणासाठी चिकन मागितलं अन् संतप्त आईने 7 वर्षांच्या मुलाला...; परिसरात खळबळ

मुलाने जेवणासाठी चिकन मागितलं अन् संतप्त आईने 7 वर्षांच्या मुलाला...; परिसरात खळबळ

पुण्यात महिला गँगचं &#039;डब्बा कार्टल&#039;; तिघींकडून मोठ्या किमतीचा गांजा जप्त

पुण्यात महिला गँगचं 'डब्बा कार्टल'; तिघींकडून मोठ्या किमतीचा गांजा जप्त
बायकोच्यानावे 1 लाख गुंतवलात तर 24 महिन्यात किती रुपये मिळतील? पाहा कॅल्क्यूलेशन!

बायकोच्यानावे 1 लाख गुंतवलात तर 24 महिन्यात किती रुपये मिळतील? पाहा कॅल्क्यूलेशन!
अक्षय कुमारचा ‘जॉली एलएलबी 3’ने बॉक्स ऑफिसवर केला धमाका, 9 दिवसांच्या कमाईने केला नवा विक्रम…

अक्षय कुमारचा ‘जॉली एलएलबी 3’ने बॉक्स ऑफिसवर केला धमाका, 9 दिवसांच्या कमाईने केला नवा विक्रम…