Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा, एका क्लिकवर

29 Sep 2025, 08:02 वाजता
पुण्यात पावसाला विश्रांती; घाटमाथ्यावर हलका सरी
पुण्यात रात्रीपासून पावसाने विश्रांती घेतली असून शहरात ढगाळ वातावरण कायम आहे. मात्र घाटमाथा आणि धरण क्षेत्रात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होत असल्याने पाणी साठ्यात भर पडत आहे. ढगाळ वातावरणामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे.
दुपारनंतर पुणे शहरात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली.
29 Sep 2025, 07:59 वाजता
आयुष कोमकर खून प्रकरणात आंदेकर टोळीचा काळा कारनामा
पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना आंदेकर टोळीची 18 कोटींची मालमत्ता निष्पन्न झाली आहे. टोळी प्रमुख बंडू आंदेकरसह 16 जणांना अटक झाली असून त्यांच्या घरावर छाप्यात 95 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आंदेकर कुटुंबाच्या नावावर कोथरूड, नाना पेठ, लोहियानगर, हडपसर आणि मुळशीसह विविध ठिकाणी फ्लॅट, दुकाने, तीनमजली घरे व जमिनी असल्याचे समोर आले.
29 Sep 2025, 07:52 वाजता
ताशी 50 किमी वेगाचे वारे; समोरचं काही दिसणार नाही इतका पाऊस; मुंबईपासून विदर्भापर्यंत दैना! https://t.co/WLmOCZc9AI
बापरे! कधी थांबणार हा पाऊस? राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये दृश्यमानतेवर परिणाम. कोणत्या जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा? पाहा सावध करणारं हवामान वृत्त... #news…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 29, 2025
29 Sep 2025, 07:24 वाजता
5 जणांचा बळी घेणारा 'मुंब्रा लोकल' अपघात तीव्र वळण नाही तर...; 3 महिन्यानंतर समोर आलं खरं कारणhttps://t.co/3QzFQtx6Lg
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 29, 2025