Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 30 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Sep 30, 2025, 07:53 AM IST
30 Sep 2025, 07:40 वाजता

नाशिक जिल्ह्यातील 18 धरणांमधून विसर्ग 

 

Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील १०५ पैकी ९८ महसूल मंडळांमध्ये ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस नोंदविण्यात आलाय. हा पाऊस पिकांना पूर्णपणे नुकसान करणारा असल्याची माहिती कृषी अधीक्षकांनी दिली. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आलाय.जिल्ह्यातील १८ धरणांतून विसर्ग सोडण्यात आलाय. पिकांचं पंचनामे सुरु करण्यात आलेत 

30 Sep 2025, 07:38 वाजता

मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्याला आज यलो अलर्ट

 

Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर ओसरणार आहे..मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्याला आज पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय.. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठवाडा, खान्देश, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर अशा 18 जिल्ह्यातून पावसाचा जोर काहीसा ओसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तुरळक ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून दस-यानंतरच पावसाची अपेक्षित उघडीप अपेक्षित आहे.. 

