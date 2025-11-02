Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

2 Nov 2025, 09:32 वाजता
सोलापुरात फिल्मी स्टाईलनं दरोडा
Solapur : सोलापुरातील विजापूर रोडवरील ज्वेलर्सच्या दुकानात फिल्मी स्टाईल दरोडा घालण्यात आलाय. तोंडाला मास्क लावून हातात कोयता आणि पिस्तूल घेत दोन तरुण ज्वेलर्सच्या दुकानात शिरले आणि त्यांनी दुकान मालक आणि कर्मचा-यांना धमाकावत सोनं लुटलंय. शहरातील आरटीओ ऑफिसच्या जवळील समर्थ ज्वेलर्स या दुकानात हा दरोडा पडलाय. विशेष म्हणजे सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडल्याने परिसरात दहशत निर्माण झालीय...दरम्यान विजापूर नाका पोलिस स्टेशनचे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून आरोपींच्या शोधासाठी 4 पथके रवाना करण्यात आलीत..
2 Nov 2025, 09:30 वाजता
महिला विश्वचषक स्पर्धेत आज फायनलचा थरार
Women World Cup Final : महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात महामुकाबला रंगणार आहे..नेरुळच्या डी.वाय.पाटील स्टेडिअमवर हा विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणारेय.. भारतानं तिस-यांदा विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठलीय तर दक्षिण आफ्रिकेनं प्रथम विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठलीय. त्यामुळे दोन्ही संघ प्रथमच विश्वविजेत्याची ट्रॉफी उंचवण्यासाठी सज्ज आहेत.. उपांत्य फेरीच्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकेनं 4 वेळा विश्वविजेता असलेल्या इंग्लंडला पराभवाची धूळ चारली होती.. तर भारतानं सर्वाधिक 7 वेळा विश्वविजेता असलेल्या ऑस्ट्रेलियावर शानदार मात केलीय. तसंच साखळी सामन्यातील दक्षिण आफ्रिकेनं केलेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याची संधी भारताकडे आहे. घरच्या मैदानावर विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम फेरी असल्यानं कर्णधार हरमनप्रीत कौरची महिला ट्रॉफी उंचावतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे..
2 Nov 2025, 09:29 वाजता
विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न
Pandharpur : विठ्ठल...विठ्ठल...जय हरी विठ्ठल...दुमदुली पंढरी पांडुरंग हरी तो पाहा विटेवरी...असेच काहीसं चित्र सध्या पंढरपुरात पाहायला मिळतंय...आज सर्वत्र कार्तिकी एकादशीचा उत्साह आहे...उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते यंदा विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न झालीय...त्यांनी पहाटे सपत्नीक विठ्ठलाची पूजा केलीय...यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील वालेगावकर दाम्पत्याला मानाचा वारकरी बनण्याची संधी मिळाली. मोहोळ तालुक्यातील दोन जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुद्धा शासकीय महापूजा वेळी उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली...उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बळीराजा वरचे अरिष्ठ दूर कर, त्याला सुख समाधानाचे दिवस येऊ दे असं साकडे विठ्ठलाला घातलंय..