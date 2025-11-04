Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

4 Nov 2025, 09:10 वाजता
'एसआयआर'ला आजपासून सुरुवात होणार
SIR Campaign: निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे नऊ राज्य आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी एसआयआर मोहिमेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. हा उपक्रम ७ फेब्रुवारी २०२६पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. यादरम्यान ५१ मतदारांची फेरतापसणी केली जाईल. बिहारनंतर ‘एसआयआर’चा हा देशातील दुसरा टप्पा असून अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होईल.यापैकी तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल, तसेच आसाम येथे २०२६मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र आसाममध्ये ‘एसआयआर’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्वाची पडताळणी सुरू असल्यामुळे तेथील ‘एसआयआर’ची घोषणा स्वतंत्रपणे केली जाणार आहे
4 Nov 2025, 08:59 वाजता
ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचं निधन
Daya Dongare : रुपेरी पडद्यावर खाष्ट सासूची भूमिका लीलया साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्यावर पी. डी. हिंदुजा रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिथेच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात दोन मुली, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. अभिनेत्री यमूताई मोडक या त्यांच्या आई, गायिका अभिनेत्री शांता मोडक या त्यांच्या आत्या होत्या. त्यामुळे दया यांना घरातच अभिनयाचे बाळकडू मिळाले. गायनाकडे जाण्याची इच्छा असल्याने शालेय जीवनातच त्यांनी शास्त्रीय नाट्यसंगीताचे धडे गिरवले, मात्र त्यांची पावले अभिनयाकडे वळली. सोळाव्या वर्षी मो. ग. रांगणेकर यांच्या 'रंभा' नाटकातून त्यांनी रंगभूमीवर पाऊल ठेवले. मायबाप, उंबरठा, आत्मविश्वास, खट्याळ सासू नाठाळ सून, आव्हान, नवरी मिळे नवऱ्याला आदी गाजलेल्या मराठी चित्रपटांसोबतच दया यांनी आश्रय, नामचीन, दौलत की जंग, जुंबिश आदी हिंदी चित्रपटांमध्येही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटविण्यात यश मिळवले. याखेरीज लेकुरे उदंड जाहली, नांदा सौख्य भरे, तुझी माझी जोडी जमली रे, याचसाठी केला होता अट्टहास आदी नाटकांमध्ये त्यांनी अभिनय केला.
4 Nov 2025, 08:46 वाजता
पुण्यात तरुणीसोबत अश्लील कृत्य
Pune Crime : पुण्यात फेरफटका मारणा-या तरुणीसोबत एका व्यक्तीनं अश्लील कृत्य केलंय.. पुण्यातील नांदेड सिटी परिसरात ही घटना घडलीये.. या घटनेनंतर आरोपी फरार झाला असून नांदेड सिटी पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरु आहे.. दरम्यान पुण्यात वाढती गुन्हेगारी आणि कायद्याचा धाक राहिला नाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय.
4 Nov 2025, 08:45 वाजता
आधी मुक्ताफळं आता माफीनामा
Prakash Surve : शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठीसंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर हात जोडून माफी मागितलीये.. मराठी माझी आई असून उत्तर भारत माझी मावशी आहे.. एक वेळ आई मेली तरी चालेल,मावशी जगली पाहिजे असं वक्तव्य प्रकाश सूर्वेंनी केलं होतं... त्यांच्या या वक्तव्यानंतर चांगलाच वाद निर्माण झाला.. विरोधकांनी प्रकाश सुर्वेंचा चांगलाच समाचार घेतल्यानंतर प्रकाश सुर्वेंनी हात जोडून मराठी भाषेची आणि मराठी माणसांची माफी मागितलीये..
4 Nov 2025, 08:43 वाजता
द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याची आत्महत्या
Niphad : नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील उगाव येथे द्राक्ष उत्पादक शेतक-याने टोकाचं पाऊल उचलंय..सकाळच्या सुमारास द्राक्ष बागेतच विषारी औषध घेऊन शेतकरी कैलास यादव यांनी आपली जीवन यात्रा संपवली..सततच्या पावसाने द्राक्ष हंगाम वाया गेला नैराश्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जातंय..
4 Nov 2025, 08:40 वाजता
कोल्हापूरच्या बाजारात देवगड हापूस दाखल
Kolhapur : कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हंगाम पूर्व हापूस आंब्याची आवक झाली आहे. आवक झालेल्या हापुस आंब्याच्या सौदा काढण्यात आला. या सौद्यामध्ये एक डझन आंब्याला 4200 इतका उच्चांकी दर मिळाला. देवगड मधील प्रकाश शिरसेकर यांच्या झाडाला हंगाम पूर्व आंबे लागले होते, त्या आंब्याची आवक कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झाली होती.