Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

5 Oct 2025, 10:32 वाजता
मुंबई विमानतळावर एक कोटींचे परकीय चलन जप्त
Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावर सीमा शुल्क विभागाच्या अधिका-यांनी मोठी कारवाई केलीयं..... 2 स्वतंत्र कारवाई करून अधिका-यांनी विमानतळावर एक कोटी रुपयांचे परकीय चलन जप्त केलंय.... याप्रकरणी 2 जणांना अटक करण्यात आलीयं.... पहिल्या प्रकरणात एका प्रवाशाच्या बॅगेमध्ये 50 लाख रुपये मूल्याचे परकीय चलन आढळून आलं.... यावेळी अधिका-यांनी त्याला या परकीय चलनासंदर्भातील काही कागदपत्रे आहेत का, अशी विचारणा केली असता त्याच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नव्हती..... त्यामुळे या आरोपीला अटक करण्यात आली... तर दुस-या प्रकरणातही एका प्रवाशाच्या बॅगेमध्ये 50 लाख रुपये मूल्याचं परकीय चलन आढळून आलं.... त्या आरोपीलाही चलनासंदर्भात योग्य माहिती न देता आल्यामुळे त्यालाही अटक करण्यात आलीयं.....
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
5 Oct 2025, 09:42 वाजता
ठाण्यात महायुतीविरोधात मविआ-मनसे एकत्र?
Thane : ठाण्यात महायुतीविरोधात महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आलेत का अशी चर्चा रंगलीय. कारण राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली... या बैठकीला शिवसेना UBTचे माजी खासदार राजन विचारे, काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण,मनसे नेते अविनाश जाधव उपस्थित होते. ठाणे शहरातील समस्या ट्रॅफिक, डम्पिंग, पाणी समस्या, अनधिकृत बांधकाम ,सेवा रस्ता ,मेट्रो, अनधिकृत फेरीवाले यासह विविध मुद्यांवरुन सर्व विरोधी पक्ष एकत्र मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. या बैठकीचा व्हिडिओ जितेंद्र आव्हाड यांनी शेअर केलाय..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
5 Oct 2025, 09:19 वाजता
4 दिवस विश्रांतीनंतर धाराशिवमध्ये मुसळधार पाऊस
Dharashiva Rain : चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर धाराशिव जिल्ह्यात पुन्हा पावसाला सुरुवात...भूम आणि कळंब तालुक्यात रात्रभर जोरदार पाऊस, अनेक ठिकाणी पाणी साचले...नदीकाठच्या गावांना वाढला पूराचा धोका, प्रशासन सतर्क...आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीने जिल्ह्यात घातला होता हाहाकार – शेकडो घरांचे नुकसान, हजारो हेक्टर पिकांचे नुकसान...स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना नदीकाठच्या भागात खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे...भूम, कळंब, परंडा परिसरात हवामान खात्याचा इशारा – पुढील २४ तासांत पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता!
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
5 Oct 2025, 08:32 वाजता
शिर्डीत साईंच्या चरणी 1 कोटीचा हार
Shirdi Sai Baba Mandir : शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाच्या सांगता दिवशी आंध्रप्रदेशातील एका साईभक्ताने साईचरणी 1 किलो 74 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम आणी नवरत्नांचे खडे असलेला सोन्याचा हार अर्पण केलाय.. या हाराची किंमत 1 कोटी 3 लाख रूपयांच्या घरात आहे.. साईभक्तानं हे गुप्तदान दिलंय..
5 Oct 2025, 08:12 वाजता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज अहिल्यानगर दौऱ्यावर
Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह अहिल्यानगरच्या दौ-यावर आहेत... अमित शाहा रात्रीच शिर्डीत दाखल झाले आहेत...आज त्यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचं उद्धाटन पार पडणार आहे...सकाळी साईदर्शनानंतर त्यांच्या दौ-याची सुरुवात होईल...लोणी गावात विखे-पाटील साखर कारखान्याच्या विस्तारीत प्रकल्पाचं उद्धाटन करतील... त्यानंतर पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे आणि पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करतील... या दौ-यादरम्यान अमित शाह नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदतीबाबत काय घोषणा करणार... हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे...
5 Oct 2025, 07:39 वाजता
जेजुरीत आज ओबीसी दसरा मेळावा
Jejuri OBC Melava : खंडोबाची नगरी असलेल्या जेजुरीमध्ये आज सकाळी आकरा वाजता मल्हारगड दसरा मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलय.. महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधव या मल्हारगड दसरा मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत.... मागील सात वर्षापासून जेजुरी मध्ये ओबीसी बांधवांच्यावतीने मल्हारगड दसरा मेळाव्याचे आयोजन केले जाते.. यावर्षी या मेळाव्याला आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके,ऍड मंगेश सासाने मार्गदर्शन करणार आहे.... ओबीसी आरक्षण बचावआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या मेळाव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालय.. यामध्ये ओबीसी नेते काय बोलतात? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेय.. तर या मेळाव्यालाओबीसी बांधवांनी उपस्थित राहण्याच आवाहन आयोजक नवनाथ पडळकर यांनी केलय..
5 Oct 2025, 07:37 वाजता
कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवलं
Onion Prices Fell : ऐन सणासुदीच्या काळात हाती आलेले पीक अतिवृष्टीत वाहून गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले आहेत. त्यात बाजारात पिकाच्या भावात अपेक्षित वाढ न झाल्याने बळीराजा मोठ्या पेचात सापडलाय... सोबतच निर्यातीतील अनिश्चित धोरणांमुळे उन्हाळी कांदा चाळीत साठवून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांचा मोठा हिस्सा नुकसानीत गेला आहे... त्यातच परदेशातील आयातबंदीमुळेही कांद्याचे भाव घसरवले आहेत...दसरा-दिवाळीच्या हंगामात शेतकरी साठवलेल्या कांद्याची विक्री करून नफा कमावतात... सोलापूर जिल्ह्यातून दिवाळीच्या सुरुवातीला नवीन हंगामाचा कांदा मुंबई एपीएमसीत येण्यास सुरुवात होते. मात्र, यंदा सोलापूर जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा तडाखा बसल्याने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे... यावर्षी संपूर्ण हंगामात कांद्याच्या दरात वाढ झाली नाही, त्यामुळे गेल्यावर्षी ३५ ते ४४ रुपये किलोने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याचे बाजारात भाव ९ ते १५ रुपये प्रतिकिलो इतकेच स्थिर राहिले. यातही सध्या घाऊक बाजारात व्हीआयपी कांद्याची आवक रोडावल्याने चांगल्या प्रतीच्या कांद्याचे दर १५ ते १७ रुपये किलोवर गेले आहेत. हलक्या प्रतीचा कांदा २ ते ५ रुपये किलोने विकला जात आहे...