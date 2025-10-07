Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

7 Oct 2025, 08:35 वाजता
सोनं आणि चांदीच्या दरात विक्रमी झेप
Gold & Silver Rate : सोन्याच्या किमतीने विक्रमी झेप घेतलीय. दिल्लीच्या बाजारात १० ग्रॅम सोन्याचा दर तब्बल २,७०० रुपयांनी वाढून १,२३,३०० रुपयांवर पोहोचला. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर असून सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायामुळे होत असलेली खरेदी व रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे सोन्याला बळ मिळालंय....31 डिसेंबर २०२४ रोजी सोन्याचा दर ७८,९५० रुपये होता. तेथून आतापर्यंत किंमत ४४ हजार रुपयांनी म्हणजेच ५६.१८ टक्क्यांनी वाढ झालीय.... शुक्रवारी १ लाख ५० हजार रुपये प्रति किलो असलेली चांदी ७,४०० रुपयांनी वाढून १,५७,४०० रुपये प्रति किलो झाली. या वर्षात चांदीची किंमत ६७,७०० रुपयांनी म्हणजेच ७५ टक्क्यांनी वाढलीय..
7 Oct 2025, 08:33 वाजता
संभाजीनगरात राष्ट्रवादी SP पक्षाचं आंदोलन
Sambhajinagar : संभाजीनगरमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन केलं जाणार आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर एका वकिलाने कोर्टात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. याचा निषेध म्हणून संभाजीनगर मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे सकाळी हे आंदोलन केलं जाणार आहे