Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 07, 2025, 08:37 AM IST
7 Oct 2025, 08:35 वाजता

सोनं आणि चांदीच्या दरात विक्रमी झेप

Gold & Silver Rate : सोन्याच्या किमतीने विक्रमी झेप घेतलीय. दिल्लीच्या बाजारात १० ग्रॅम सोन्याचा दर तब्बल २,७०० रुपयांनी वाढून १,२३,३०० रुपयांवर पोहोचला. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर असून सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायामुळे होत असलेली खरेदी व रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे सोन्याला बळ मिळालंय....31 डिसेंबर २०२४ रोजी सोन्याचा दर ७८,९५० रुपये होता. तेथून आतापर्यंत किंमत ४४ हजार रुपयांनी म्हणजेच ५६.१८ टक्क्यांनी वाढ झालीय.... शुक्रवारी  १ लाख ५० हजार रुपये प्रति किलो असलेली चांदी ७,४०० रुपयांनी वाढून १,५७,४०० रुपये प्रति किलो झाली. या वर्षात चांदीची किंमत ६७,७०० रुपयांनी म्हणजेच ७५ टक्क्यांनी वाढलीय.. 

7 Oct 2025, 08:33 वाजता

संभाजीनगरात राष्ट्रवादी SP पक्षाचं आंदोलन

Sambhajinagar : संभाजीनगरमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे.  आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन केलं जाणार आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर एका वकिलाने कोर्टात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. याचा निषेध म्हणून संभाजीनगर मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे सकाळी हे आंदोलन केलं जाणार आहे

