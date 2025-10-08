English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 08 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 08, 2025, 08:36 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

8 Oct 2025, 08:35 वाजता

बसच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू

Nagpur Accident : नागपुरात बसच्या धडकेत एका तरुणीचा मृत्यू झालाय.. नागपूरच्या खरबी चौकात हा अपघात झालाय. भाग्यश्री टेम्बरे असं मृत तरुणीचं नाव आहे.. कोचिंग क्लासला जाताना या तरुणीच्या बाईकला बसनं धडक दिली.. त्यात ती गंभीर जखमी झाली.. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं असता उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.. या घटनेनंतर परिसरात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं असून अपघातानंतर नागरिकांनी रास्ता रोको करण्याचाही प्रयत्न केला होता

8 Oct 2025, 08:33 वाजता

पंतप्रधान मोदींचा 2 दिवसीय मुंबई दौरा

Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईच्या दोन दिवसाच्या दौ-यावर येणार आहे. .दुपारी 2 वाजून 40 मिनिटांनी मोदी मुंबईत दाखल होणार आहे.. त्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजता मोदी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उदघाटन करणार आहे...त्यानंतर मोदी मुंबईत संध्याकाळी विशेष विमानानं परतणार आहे.. मुंबईतील मेट्रो -3चं उदघाटनंही मोदी करणार आहे..  राजभवनात मोदींचा मुक्काम असणार आहे.. 9 ऑक्टोबरला म्हणजे उद्या मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची भेट होणार आहे.. दोन्ही पंतप्रधान ग्लोबल फिनटेक फेस्टचं उदघाटन कऱणार आहे... दुपारी 4 वाजता मोदी पुन्हा दिल्लीसाठी रवाना होणार.....

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;दोन महिन्यांपासून धमक्या...&#039;, प्रबोधनकार ठाकरेंच्या पुस्तकावर आक्षेप घेणाऱ्या नर्सनी दिलं स्पष्टीकरण, 65 जणींनी मिळून...

'दोन महिन्यांपासून धमक्या...', प्रबोधनकार ठाकरेंच्या पुस्तकावर आक्षेप घेणाऱ्या नर्सनी दिलं स्पष्टीकरण, 65 जणींनी मिळून...
लॉटरीमध्ये जिंकला 119445000, मग नोकरी सोडली; सलग 3 महिने केली पार्टी आणि मग जे घडलं ते अतिशय भयानक?

लॉटरीमध्ये जिंकला 119445000, मग नोकरी सोडली; सलग 3 महिने केली पार्टी आणि मग जे घडलं ते अतिशय भयानक?

कस्तुरबामध्ये खरंच प्रबोधनकारांचा अपमान? पुस्तक वाटणाऱ्याविरोधात 65 तक्रारी; प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; वाचा नक्की काय घडलंय

कस्तुरबामध्ये खरंच प्रबोधनकारांचा अपमान? पुस्तक वाटणाऱ्याविरोधात 65 तक्रारी; प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; वाचा नक्की काय घडलंय
अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शाळा आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची फी माफ, झी 24 तासाच्या &#039;फक्त लढ म्हणा&#039;ला मुख्यमंत्र्यांकडून बळ

अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शाळा आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची फी माफ, झी 24 तासाच्या 'फक्त लढ म्हणा'ला मुख्यमंत्र्यांकडून बळ
अक्षय कुमारचा मराठी चित्रपटासाठीचा &#039;कानमंत्र&#039; अमलात आणणार, नेमकं फडणवीस काय म्हणाले?

अक्षय कुमारचा मराठी चित्रपटासाठीचा 'कानमंत्र' अमलात आणणार, नेमकं फडणवीस काय म्हणाले?

Love Story : वारंवार सासरी येत होता जावई; त्या व्यक्तीसाठी त्याने प्रेग्नेट बायकोला...

Love Story : वारंवार सासरी येत होता जावई; त्या व्यक्तीसाठी त्याने प्रेग्नेट बायकोला...
माधुरीच्या &#039;या&#039; गाण्याचा वाद थेट गेला होता कोर्टात, दूरदर्शन आणि रेडिओने घातली होती बंदी, प्रचंड झाला होता विरोध

माधुरीच्या 'या' गाण्याचा वाद थेट गेला होता कोर्टात, दूरदर्शन आणि रेडिओने घातली होती बंदी, प्रचंड झाला होता विरोध
Himachal Bus Landslide: मुसळधार पावसामुळे बसवर भूस्खलन, 15 जणांचा मृत्यू, 3 मुलांना जिवंत वाचवण्यात यश!

Himachal Bus Landslide: मुसळधार पावसामुळे बसवर भूस्खलन, 15 जणांचा मृत्यू, 3 मुलांना जिवंत वाचवण्यात यश!
महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात होणार मोठा बदल, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली घोषणा!

महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात होणार मोठा बदल, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली घोषणा!
Horoscope : 8 ऑक्टोबर रोजी धनयोगामुळे शुभसंयोग, गणरायाची राहिल कृपा

Horoscope : 8 ऑक्टोबर रोजी धनयोगामुळे शुभसंयोग, गणरायाची राहिल कृपा