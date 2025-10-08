Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

8 Oct 2025, 08:35 वाजता
बसच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू
Nagpur Accident : नागपुरात बसच्या धडकेत एका तरुणीचा मृत्यू झालाय.. नागपूरच्या खरबी चौकात हा अपघात झालाय. भाग्यश्री टेम्बरे असं मृत तरुणीचं नाव आहे.. कोचिंग क्लासला जाताना या तरुणीच्या बाईकला बसनं धडक दिली.. त्यात ती गंभीर जखमी झाली.. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं असता उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.. या घटनेनंतर परिसरात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं असून अपघातानंतर नागरिकांनी रास्ता रोको करण्याचाही प्रयत्न केला होता
8 Oct 2025, 08:33 वाजता
पंतप्रधान मोदींचा 2 दिवसीय मुंबई दौरा
Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईच्या दोन दिवसाच्या दौ-यावर येणार आहे. .दुपारी 2 वाजून 40 मिनिटांनी मोदी मुंबईत दाखल होणार आहे.. त्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजता मोदी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उदघाटन करणार आहे...त्यानंतर मोदी मुंबईत संध्याकाळी विशेष विमानानं परतणार आहे.. मुंबईतील मेट्रो -3चं उदघाटनंही मोदी करणार आहे.. राजभवनात मोदींचा मुक्काम असणार आहे.. 9 ऑक्टोबरला म्हणजे उद्या मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची भेट होणार आहे.. दोन्ही पंतप्रधान ग्लोबल फिनटेक फेस्टचं उदघाटन कऱणार आहे... दुपारी 4 वाजता मोदी पुन्हा दिल्लीसाठी रवाना होणार.....