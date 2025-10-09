Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Oct 2025, 10:34 वाजता
देशात भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र आघाडीवर
Maharashtra Top In Corruption : ठाणे महानगरपालिकेचे लाचखोर उपायुक्त शंकर पाटोळे याच्यावरील कारवाईने खळबळ उडाली असताना देशभरातील भ्रष्टाचार विरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतल्याचे उघड झाले आहे... नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून माहिती समोर आलीय... 2023च्या अहवालानुसार, देशभरात एकूण 2 हजार 875 सापळे रचण्यात आले, यापैकी सर्वाधिक 795 कारवाया महाराष्ट्रात करण्यात आल्या आहेत... संपूर्ण देशातील कारवाईपैकी 28 टक्के सापळे हे महाराष्ट्रातच रचण्यात आले आहे... यंदा 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात 530 सापळा कारवाया करण्यात आल्या... त्यात 785 शासकीय कर्मचारी आणि खासगी व्यक्तींना अटक केली...महाराष्ट्रानंतर राजस्थान दुसऱ्या, कर्नाटक तिसऱ्या, तर गुजरात चौथ्या क्रमांकावर आहे. या आकडेवारीकडे राज्यातील अनेक माजी व सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.
9 Oct 2025, 10:15 वाजता
यवतमाळ जिल्हा बँकेतील भरतीला स्थगिती
Yavatmal : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेच्या पद भरतीला सहकार विभागाच्या अप्पर सचिवांनी तात्पुरती स्थगिती दिलीय... यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर व माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनी याबाबत नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती... सुनावणीत न्यायालयाने बेकायदेशीर भरती प्रकरणासह गैरव्यवहाराची चौकशी १० दिवसांत करण्याचे आदेश सहकार सचिवांना दिले, जिल्हा निबंधकांच्या लेखापरीक्षण अहवालात बँकेत 516 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला आहे... या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे... या परिस्थितीत नवीन 133 पदांसाठी पदभरती केल्यास बँक डबघाईस येऊ शकते. त्यामुळे बँकेच्या हजारो ठेवीदारांना आर्थिक फटका बसेल. करिता, पदभरती रद्द करणे आणि या अवैध पदभरतीची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे
9 Oct 2025, 09:41 वाजता
मुंबईत कबुतरांचा वाद पुन्हा एकदा पेटणार?
Mumbai : मुंबईतील कबुतरखाना प्रकरण थंडावलं असल्याचं वाटत असतानाच आता जैन समुदायाने कबुतरांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा मानस केला आहे. याचसंदर्भातील एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन शनिवारी म्हणजेच, 11 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरखाने बंद केल्यामुळे मृत्यू झालेल्या कबुतरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून जैन समुदायाने प्रार्थना सभेचे आयोजन केले असून, यापुढे आंदोलनाची दिशा धर्मसभेत ठरवली जाणार आहे.
9 Oct 2025, 09:08 वाजता
पुण्यातील कोंढवा परिसरात एटीएसचं सर्च ऑपरेशन
Pune : पुण्यातील कोंढवा परिसरात एटीएसचं सर्च ऑपरेशन...सर्च ऑपरेशनदरम्यान काही संशयित ताब्यात...-एटीएसकडून18 संशयितांचा शोध सुरू...कोंढवा परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त...सुरक्षेच्या दृष्टीनं पोलिसांची चौकशी सुरु
9 Oct 2025, 08:31 वाजता
कोल्ड्रिफ कंपनीचा मालक रंगनाथन ताब्यात
Cough Sirup : कोल्ड्रिफ कंपनीचा मालक रंगनाथन ताब्यात...कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे 24 लहान मुलांचा मृत्यू..चौकशीनंतर रंगनाथन गोविंदनला अटक होण्याची शक्यता...मध्य प्रदेश पोलिसांची तामिळनाडूत कारवाई
9 Oct 2025, 08:04 वाजता
कोल्ड्रिफपाठोपाठ आणखी 2 खोकल्याच्या औषधात विषारी घटक
Cough Sirup : मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधामध्ये असलेल्या डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटकामुळे लहान बालकांचा मृत्यू झाला... त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील अन्न व औषध प्रशासनाने राबवविलेल्या मोहिमेनंतर आणखी 2 खोकल्याच्या औषधांमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटक सापडल्याचे आढळून आले आहे... त्यामुळे महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने किरकोळ औषध विक्रेत्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधामुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन सुद्धा सतर्क झाली आहे. प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई करण्यात राज्यातील या उत्पादनाच्या वितरणाचा आढावा घेतला. मात्र राज्यामध्ये कोल्ड्रिफ या खोकल्याच्या औषधाचे वितरण झाले नसल्याचे आढळले...
9 Oct 2025, 07:32 वाजता
वीज कर्मचारी आजपासून 3 दिवस संपावर
Electricity Workers on strike for 3 days from today : राज्यातील वीज कर्मचारी आजपासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत... वीज कंपनीतील खासगीकरणाविरोधात कर्मचा-यांनी संपाचं हत्यार उपसलंय...7 संघटनांचे 42 हजार कर्मचारी 11 ऑक्टोबरपर्यंत संपावर जाणार आहेत.. मात्र कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून संपावर गेल्यास मेस्मा लावण्याचा इशारा महावितरणने दिलाय..वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही असे अश्वासन देऊनही सरकारने ते न पाळल्याने हे कर्मचारी संपावर जात आहेत..
9 Oct 2025, 07:28 वाजता
खजुराच्या पाकिटातून कोकेनची तस्करी
Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावर 2 किलो 178 ग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आलंय.. विशेष म्हणजे कोकेनच्या तस्करीसाठी खजुराचा वापर करण्यात आलाय. खजुराच्या बिया काढून त्यात कोकेन भरण्यात आलं होतं.. या कोकेनची बाजारातील किंमत 21.8 कोटी एवढी आहे.. या प्रकरणी डीआरआयनं सिएरा लिओनवरुन आलेल्या प्रवाशासह कोकेनची डिलिव्हरी घ्यायला आलेल्या इसमाला देखील अटक केलीये. संबंधित कोकेन कुठून आणले होते, कुठे नेण्यात येणार होते. याशिवाय भारतात या तस्करीचा कुठे संबंध आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.