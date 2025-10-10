English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 10 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 10, 2025, 07:39 AM IST
10 Oct 2025, 07:37 वाजता

बँका ग्राहकांना देणार आर्थिक झटका

 

Banks Will Give Financial Shock to Customers : गेल्या दीड दशकात बँकिंग सेवांमध्ये बरीच सुधारणा झाली असली तरी बँकांनी जवळजवळ प्रत्येक सेवेवर शुल्क लादल्याने ग्राहकांना फटका बसत आहे... त्यातच आता बँका येत्या 1 नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन सेवांसाठी शुल्क वाढवून बँका ग्राहकांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत... या निर्णयाचा फटका लाखो ग्राहकांना बसणार आहे...सरकारी व खासगी बँकांनी अनेक नवीन सेवा शुल्क जाहीर केले आहेत, जे येत्या काही दिवसांत लागू होतील. एसबीआयने क्रेडिट कार्डसाठी नवीन शुल्क अटी जाहीर केल्या आहेत. आता रिवॉर्ड पॉइंट्सने खरेदी केलेल्या उत्पादनांवर किंवा व्हाउचरवर 99 रुपये शुल्क भरावे लागेल....
 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Aajche Rashi Bhavishya 10 October: सिद्धी योगामुळे शुभ योग, गणरायाची राहिल कृपा, कसं असे संकष्टी चतुर्थीचा दिवस

Mental Health : आरोग्याची 'ती' बाजू जी आपण अनेकदा विसरतो
‘दशावतार 2’ लवकरच? प्रियदर्शिनी इंदलकरचा खुलासा 'भैरवीचा अध्याय संपलाय, आता पुढच्या जबाबदारीची वेळ आलीये...'
IND VS WI : दिल्लीतील हवामानाचा भारत-वेस्ट इंडिज सामन्याला फटका? पाहा Weather Report एका क्लीकवर
'पैशांसाठी काहीही करु शकते...' सोशल मीडियावर का ट्रोल होतेय अभिनेत्री?
'तुझे कपडे आणि क्लिवेज पाहून धक्का बसला…' मराठी गायिकेला डॉक्टरकडून आलेला अश्लील मेसेज; गायिकेने शेअर केला हादरवून टाकणारा अनुभव
Diwali Holiday: 20 की 21, नक्की कोणत्या दिवशी दिवाळीची सुट्टी? किती दिवस शाळा-कॉलेज बंद?
बेडरुममध्ये छुपे कॅमेरे, 'त्या' क्षणाचे व्हिडीओ मित्रांना पाठवायचा अन् पतीचे 19 महिलांसोबत...; पत्नीने सांगितलं पतीचं किळसवाणं कृत्य
जगात सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या भारतातील अत्यंत महत्वाच्या सेक्टरला मोठा दिलासा! अमेरिकेने 100 टक्के टॅरिफचा निर्णय डायरेक्ट रद्द केला

जगात सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या भारतातील अत्यंत महत्वाच्या सेक्टरला मोठा दिलासा! अमेरिकेने 100 टक्के टॅरिफचा निर्णय डायरेक्ट रद्द केला

सौदी अरेबियाला सोन्याचा जॅकपॉट लागला! मक्कामध्ये सापडली 125 KM लांब सोन्याची खाण

सौदी अरेबियाला सोन्याचा जॅकपॉट लागला! मक्कामध्ये सापडली 125 KM लांब सोन्याची खाण