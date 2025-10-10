Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

10 Oct 2025, 07:37 वाजता
बँका ग्राहकांना देणार आर्थिक झटका
Banks Will Give Financial Shock to Customers : गेल्या दीड दशकात बँकिंग सेवांमध्ये बरीच सुधारणा झाली असली तरी बँकांनी जवळजवळ प्रत्येक सेवेवर शुल्क लादल्याने ग्राहकांना फटका बसत आहे... त्यातच आता बँका येत्या 1 नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन सेवांसाठी शुल्क वाढवून बँका ग्राहकांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत... या निर्णयाचा फटका लाखो ग्राहकांना बसणार आहे...सरकारी व खासगी बँकांनी अनेक नवीन सेवा शुल्क जाहीर केले आहेत, जे येत्या काही दिवसांत लागू होतील. एसबीआयने क्रेडिट कार्डसाठी नवीन शुल्क अटी जाहीर केल्या आहेत. आता रिवॉर्ड पॉइंट्सने खरेदी केलेल्या उत्पादनांवर किंवा व्हाउचरवर 99 रुपये शुल्क भरावे लागेल....