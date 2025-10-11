English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 11 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 11, 2025, 09:08 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

11 Oct 2025, 09:07 वाजता

मविआ शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार

 

Mahavikas  Aghadi : मविआ शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार...14 ऑक्टोबरला निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार...शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ भेट घेणार...मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेही शिष्टमंडळात सहभागी होणार...खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे......भेटीनंतर सर्व नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषदही होणार आहे 

11 Oct 2025, 08:33 वाजता

शिवसेना UBTचा आज संभाजीनगरात हंबरडा मोर्चा 

 

Shivsena (UBT) : मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी ठाकरे मैदानात उतरले असून आज संभाजीनगरात शिवसेना UBTचा हंबरडा मोर्चा निघणार आहे..उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार आहे...संभाजीनगरच्या क्रांती चौकातून सकाळी 11 वाजता हा मोर्चा निघणार आहे.. सरसकट कर्जमाफीसह शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदतीच्या मागणीसाठी हा मोर्चा होत आहे... तसेच सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा दावा पक्षाने केलाय... त्यामुळे आता शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठाकरे स्वत: मैदानात उतरले आहेत...दरम्यान ठाकरेंच्या मोर्चावर मुख्यमंत्री फडणवीसांसह एकनाथ शिंदेंनी जोरदार टीका केलीय... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

11 Oct 2025, 08:03 वाजता

झेडपी, नगरपालिका निवडणुकीचा निर्णय दिवाळीनंतर?

 

Maharashtra Politics : आधी निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची घ्यायची की नगरपालिका, नगरपंचायतींची, याचा फैसला राज्य निवडणूक आयोग दिवाळीनंतर करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली... त्यामुळे आधी नगरपालिकांची निवडणूक होणार याबाबत तूर्त अनिश्चितता आहे...दिवाळीनंतर राज्य आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल... राज्यात अलीकडे झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे झालेले अतोनात नुकसान या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आधी घेणे संयुक्तिक ठरेल का याबाबत आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेणार आहे... सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक हे अतिवृष्टी, महापुराच्या फटक्यातून किती प्रमाणात बाहेर आले आहेत, याचीही माहिती आयोग घेईल...दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबरला मुंबईतील मुख्यालयात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलविली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीबाबत आयोग कोणकोणती कार्यवाही करत आहे याची माहिती या प्रतिनिधींना बैठकीत दिली जाईल....

11 Oct 2025, 07:39 वाजता

मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवास आज खोळंबणार

 

Mumbai-Pune Railway : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी आज विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे
. या ब्लाॅकमुळे मुंबई – पुणे दरम्यान धावणाऱ्या प्रगती, डेक्कन क्वीन, डेक्कन, इंटरसिटी, इंद्रायणी एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्यात. ब्लॉक कालावधीत नेरळ – कर्जत आणि कर्जत – खोपोली दरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.तर, काही लोकल अंशत: रद्द करण्यात येणार आहेत. या ब्लाॅकमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची चिन्हे आहेत.

11 Oct 2025, 07:37 वाजता

म्हाडाच्या 5,354 घरांची आज सोडत

 

Mhada Lottery : म्हाडा कोकण मंडळाच्या ठाणे आणि वसईतील 5 हजार 354 सदनिकांच्या विक्रीसाठी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे. ठाण्यातील डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात सकाळी 11 वाजता संगणकीय सोडत काढली जाणारेय. तर ठाणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 77 भूखंड विक्रीचीही सोडत यावेळी निघणार आहे. या सोडतीसाठी 1 लाख 84 हजार 994 अर्ज प्राप्त झाले असून, अनामत रकमेसह 1 लाख 58 हजार 424 अर्ज आहेत. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोशल मीडियावर चर्चेत मायराची भन्नाट बकेट लिस्ट; नेटकरी म्हणतात…

सोशल मीडियावर चर्चेत मायराची भन्नाट बकेट लिस्ट; नेटकरी म्हणतात…
Diwali 2025 : दिवाळीच्या पहिला दिवशी गाय वासराची पूजा का करता? वसुबारस सणाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीय का?

Diwali 2025 : दिवाळीच्या पहिला दिवशी गाय वासराची पूजा का करता? वसुबारस सणाचं महत्त्व तुम्हाला माहितीय का?
हिंदू अभिनेत्याशी विवाहावर ट्रोल करणाऱ्यांना सारा खानची सडेतोड प्रतिक्रिया: &#039;धर्म आमच्यासाठी…&#039;

हिंदू अभिनेत्याशी विवाहावर ट्रोल करणाऱ्यांना सारा खानची सडेतोड प्रतिक्रिया: 'धर्म आमच्यासाठी…'
फुग्यांनी सजवलं मुलीचं पार्थिव, चितेवर ठेवण्यापूर्वी कापला केक; बाप हमसून हमसून रडला अन्....

फुग्यांनी सजवलं मुलीचं पार्थिव, चितेवर ठेवण्यापूर्वी कापला केक; बाप हमसून हमसून रडला अन्....
Cancer Causing Food : शरीरात कॅन्सर &#039;या&#039; 6 पदार्थांमुळे पसरतो, WHO चा इशारा, आता करा बंद नाहीतर...

Cancer Causing Food : शरीरात कॅन्सर 'या' 6 पदार्थांमुळे पसरतो, WHO चा इशारा, आता करा बंद नाहीतर...
Diwali 2025: दिवाळीपूर्वी चमकवा तांब्याची भांडी, फॉलो करा &#039;हे&#039; 4 सोपे घरगुती उपाय; करतील कमाल!

Diwali 2025: दिवाळीपूर्वी चमकवा तांब्याची भांडी, फॉलो करा 'हे' 4 सोपे घरगुती उपाय; करतील कमाल!
&#039;सलमान आणि ऐश्वर्याची जवळीक इतकी की…&#039; इस्माइल दरबारने केला मोठा खुलासा

'सलमान आणि ऐश्वर्याची जवळीक इतकी की…' इस्माइल दरबारने केला मोठा खुलासा
देवाच्या किंवा नक्षत्रांच्या नावांवरुन मुलांची नावे ठेवणे योग्य आहे का? ज्योतिषी काय सांगतात

देवाच्या किंवा नक्षत्रांच्या नावांवरुन मुलांची नावे ठेवणे योग्य आहे का? ज्योतिषी काय सांगतात
&#039;भारताला ट्रॉफी देऊ नका जोपर्यंत...&#039;, मोहसिन नक्वीने ACC ऑफिसमध्ये लपवली आशिया कप ट्रॉफी

'भारताला ट्रॉफी देऊ नका जोपर्यंत...', मोहसिन नक्वीने ACC ऑफिसमध्ये लपवली आशिया कप ट्रॉफी

&#039;मराठवाडा आजही निजाम राजवाटीखाली&#039;; संजय राऊतांचा सरकारला टोला, &#039;तर उद्धव ठाकरेंच्याच काळात...&#039;

'मराठवाडा आजही निजाम राजवाटीखाली'; संजय राऊतांचा सरकारला टोला, 'तर उद्धव ठाकरेंच्याच काळात...'