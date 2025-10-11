Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

11 Oct 2025, 09:07 वाजता
मविआ शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार
Mahavikas Aghadi : मविआ शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार...14 ऑक्टोबरला निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार...शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ भेट घेणार...मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेही शिष्टमंडळात सहभागी होणार...खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे......भेटीनंतर सर्व नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषदही होणार आहे
11 Oct 2025, 08:33 वाजता
शिवसेना UBTचा आज संभाजीनगरात हंबरडा मोर्चा
Shivsena (UBT) : मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी ठाकरे मैदानात उतरले असून आज संभाजीनगरात शिवसेना UBTचा हंबरडा मोर्चा निघणार आहे..उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार आहे...संभाजीनगरच्या क्रांती चौकातून सकाळी 11 वाजता हा मोर्चा निघणार आहे.. सरसकट कर्जमाफीसह शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदतीच्या मागणीसाठी हा मोर्चा होत आहे... तसेच सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा दावा पक्षाने केलाय... त्यामुळे आता शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठाकरे स्वत: मैदानात उतरले आहेत...दरम्यान ठाकरेंच्या मोर्चावर मुख्यमंत्री फडणवीसांसह एकनाथ शिंदेंनी जोरदार टीका केलीय...
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
11 Oct 2025, 08:03 वाजता
झेडपी, नगरपालिका निवडणुकीचा निर्णय दिवाळीनंतर?
Maharashtra Politics : आधी निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची घ्यायची की नगरपालिका, नगरपंचायतींची, याचा फैसला राज्य निवडणूक आयोग दिवाळीनंतर करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली... त्यामुळे आधी नगरपालिकांची निवडणूक होणार याबाबत तूर्त अनिश्चितता आहे...दिवाळीनंतर राज्य आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल... राज्यात अलीकडे झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे झालेले अतोनात नुकसान या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आधी घेणे संयुक्तिक ठरेल का याबाबत आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेणार आहे... सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक हे अतिवृष्टी, महापुराच्या फटक्यातून किती प्रमाणात बाहेर आले आहेत, याचीही माहिती आयोग घेईल...दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबरला मुंबईतील मुख्यालयात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलविली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीबाबत आयोग कोणकोणती कार्यवाही करत आहे याची माहिती या प्रतिनिधींना बैठकीत दिली जाईल....
11 Oct 2025, 07:39 वाजता
मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवास आज खोळंबणार
Mumbai-Pune Railway : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील कर्जत यार्ड पुनर्रचना कामासंदर्भात प्री नॉन-इंटरलॉकिंग कामासाठी आज विशेष वाहतूक ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे
. या ब्लाॅकमुळे मुंबई – पुणे दरम्यान धावणाऱ्या प्रगती, डेक्कन क्वीन, डेक्कन, इंटरसिटी, इंद्रायणी एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्यात. ब्लॉक कालावधीत नेरळ – कर्जत आणि कर्जत – खोपोली दरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध नसेल.तर, काही लोकल अंशत: रद्द करण्यात येणार आहेत. या ब्लाॅकमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची चिन्हे आहेत.
11 Oct 2025, 07:37 वाजता
म्हाडाच्या 5,354 घरांची आज सोडत
Mhada Lottery : म्हाडा कोकण मंडळाच्या ठाणे आणि वसईतील 5 हजार 354 सदनिकांच्या विक्रीसाठी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे. ठाण्यातील डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात सकाळी 11 वाजता संगणकीय सोडत काढली जाणारेय. तर ठाणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 77 भूखंड विक्रीचीही सोडत यावेळी निघणार आहे. या सोडतीसाठी 1 लाख 84 हजार 994 अर्ज प्राप्त झाले असून, अनामत रकमेसह 1 लाख 58 हजार 424 अर्ज आहेत.