Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

12 Oct 2025, 09:15 वाजता
पुण्यात जानेवारीपासून डबलडेकर बस धावणार
Pune : पुण्यात जानेवारीपासून डबलडेकर बस धावणार आहेत.. PMPML प्रशासनाने डबलडेकर बसची चाचणी यशस्वी पार पाडल्यानंतर जानेवारीत २५ बस भाडेतत्त्वावर ताफ्यात दाखल होणार आहेत..पहिल्या टप्प्यात देहू–आळंदी, मगरपट्टा–खराडी, हिंजवडी फेज ३, रामवाडी–विमानतळ आणि चिंचवडगाव–हिंजवडी या पाच मार्गांवर या बस धावतील. या बसचं तिकीट हे ई-बस एवढंच असणार आहे.. तब्बल 30 वर्षांनंतर पुण्यात पुन्हा डबलडेकर बस सुरू होत असून वाहतूककोंडी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी या बस सुरु केल्या जाणार आहेत.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
12 Oct 2025, 08:30 वाजता
मुंबई विमानतळावर 12 कोटींचं सोनं पकडलं
Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावर केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी सोनं तस्करीचा पर्दाफाश करत १३ जणांना अटक केलीय.. या कारवाईत विमानतळावर काम करणाऱ्या दोन कर्चमाऱ्यांसह दोन बांगलादेशी नागरिक, सहा श्रीलंकेचे नागरिक, दोन हस्तक आणि या टोळीच्या मास्टरमाईंडला अटक करण्यात आली आहे.या कारवाईत १० किलो ४८८ ग्रॅम सोने जप्त करण्यात आलं. जप्त केलेल्या सोन्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत १२ कोटी ५८ लाख रुपये इतकी आहे. दुबई ते सिंगापूर व्हाया मुंबई आणि बँकॉक ते ढाका व्हाया मुंबई अशा प्रवासादरम्यान मुंबईत उतरल्यानंतर विमानतळावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हाती या तस्करांनी सोनं सोपवलं होतं.
सोने विमानतळाबाहेर नेण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर होती. याची माहिती मिळाल्यानंतर डीआरआयने सापळा रचत या कार्यपद्धतीचा भंडाफोड करत त्यांना अटक केली.
12 Oct 2025, 08:05 वाजता
वंजारी समाजाचं आज आंदोलन
Vanjari Society : मराठा, ओबीसींपाठोपाठ आता वंजारा समाजही आरक्षणासाठी मैदानात उतरला आहे...वंजारा समाजाकडून आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केलं जाणार आहे...एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी वंजारा समाज आक्रमक झाला आहे
12 Oct 2025, 07:58 वाजता
मेट्रो 2 अ, मेट्रो 7च्या वेळापत्रकात बदल
Mumbai Metro : मेट्रो 2 अ म्हणजेच दहिसर पूर्व ते डीएननगर आणि मेट्रो 7 म्हणजेच गुंदवली ते ओवरीपाडा मार्गावरील गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे... त्यानुसार आता पहिली मेट्रो दीड तास उशिराने सुरू होणार आहे... 18 ऑक्टोबरपर्यंत हे बदल असणार आहेत..आता सकाळी 5 वाजून 25 मिनिटांऐवजी 7 वाजता पहिली मेट्रो सुरू होईल...
गुंदवली ते ओवरीपाडा मेट्रो ७ला दहिसर पूर्व ते काशिगाव मेट्रो मार्गाशी जोडण्याच्या कामासाठी आवश्यक प्रणाली एकत्रीकरण आणि सुरक्षा चाचण्या हाती घेण्यात येत आहेत... त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
12 Oct 2025, 07:41 वाजता
BMCसाठी रोटेशन पद्धतीने आरक्षण निघणार
BMC : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण निघणार असल्याचे आता स्पष्ट झालंय.... राज्य सरकारने तशी अधिसूचना काढलेली असून चुक्रानुक्रम म्हणजे रोटेशन पद्धतीने आरक्षणासाठीची ही प्रथम निवडणूक समजली जाणार आहे.. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर काढली जाणार आहे... त्यामुळे पुढीलप्रमाणे अनुसूचित जातीसाठी 17 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 2 प्रभाग आरक्षित असू शकतात अशी माहिती आहे...