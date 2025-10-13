Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

13 Oct 2025, 09:09 वाजता
यवतमाळमध्ये खोकल्याचं औषध घेतल्यानं 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
Yavatmal : यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातल्या पिंपळखुटी इथं 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झालाय. खोकल्याचं औषध घेतल्यानंतर या मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय. मृत सहा वर्षांच्या मुलाने यवतमाळ शहरातील बालरोगतज्ज्ञाकडून 4 आणि 6 ऑक्टोबरला औषध उपचार घेतले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बाळाची प्रकृती बिघडली. या औषधामुळे त्याला श्वास घेण्यात त्रास होऊ लागला. पालकांनी त्याला त्या बालरोगतज्ज्ञाकडे नेले, त्यांनी बाळाला शासकीय रुग्णालयात रेफर केले. मात्र मुलाचा मृत्यू झाल्याने शवचिकित्सा केली. त्यानंतर एफडीएने संबंधित रुग्णालयातील मेडिकलमधून काही औषधांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवलेत. मध्यप्रदेशमध्ये कफ सिरप घेतल्याने बालकांचे मृत्यू झाल्यानंतर आता यवतमाळमध्ये देखील असाच प्रकार घडल्याने आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाली आहे.
13 Oct 2025, 08:31 वाजता
एसटी कामगारांचं आज बेमुदत धरणं आंदोलन
MSRTC Employee On Strike : महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती आक्रमक...आजपासून एसटी कामगारांचं बेमुदत धरणं आंदोलन...प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी आंदोलन...ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
13 Oct 2025, 08:03 वाजता
मुख्यमंत्री फडणवीस अमरावती दौऱ्यावर
Devendra Fadnavis : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत... फडणवीसांच्या उपस्थितीमध्ये अमरावतीत भाजपाची विभागीय बैठक होणार आहे...या बैठकीच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीबाबत मार्गदर्शन केलं जाणार आहे.... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबतच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मार्गदर्शन करणार आहे. या विभागीय मेळाव्याला पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वाशिम अकोला, बुलढाणा या पाचही जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित राहनार आहे. सोबतच पाचही जिल्ह्यातील भाजपचे खासदार आणि आमदार हजर राहणार आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून निवडणुकांबाबतची भाजप रणनीती ठरवणार आहे
13 Oct 2025, 07:41 वाजता
ठाणे मनपावर मनसे, शिवसेना UBTचा आज मोर्चा
Thane : आगामी मनपा निवडणुकांसाठी ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा असताना ठाण्यात शिवसेना UBT आणि मनसेचा एकत्र मोर्चा असणार आहे... या मोर्चात शरद पवारांची राष्ट्रवादीही सहभागी होणार आहे...ठाण्यातील वाहतूक कोंडी, पाणीप्रश्नासह पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर एकत्र येत मोर्चा काढणार आहे... ठाण्यातील गडकरी रंगायतनपासून महापालिका भवनापर्यंत हा मोर्चा असणार आहे.. गेल्या काही दिवसांपासून घोडबंदर परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडीची समस्या आहे...सोबतच कळवा, दिवा भागात नागरिकांना पाणी प्रश्नाला सामोरं जावं लागत आहे... या सर्व प्रश्नांवर दोन्ही ठाकरे एकत्र येऊन आवाज उठवत आहे...
13 Oct 2025, 07:35 वाजता
मुंबईत मनसे नेत्यांची आज बैठक
Mumbai MNS Meeting : मनसेची आज मुंबईत बैठक होणार...सकाळी 11 वाजता बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय...मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसे नेत्यांची बैठक बोलावली....शिवतीर्थवर आज मनसे नेत्यांची बैठक आहे....आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीला महत्त्व
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-