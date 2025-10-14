English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 14 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 14, 2025, 09:03 AM IST
14 Oct 2025, 09:02 वाजता

सायन्स सेंटर मेट्रो स्टेशनच्या नावावरुन वाद

Metro Station : वरळी इथल्या नेहरू सायन्स सेंटरजवळच्या मेट्रो रेल्वे स्थानकाच्या नावावरून राजकीय वाद पेटला आहे. या स्थानकाचे नाव केवळ 'सायन्स सेंटर' असे केल्याने काँग्रेसने राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. 'देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाने नेहरू सायन्स सेंटर ही ओळख होती, परंतु तेथील मेट्रो स्थानकाचं नाव आता फक्त 'सायन्स सेंटर' आहे. या मेट्रो स्थानकाचे नाव नेहरू सायन्स सेंटर करावे', अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी याप्रकरणी सोशल मीडियावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका करीत हे नाव बदलण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी नव्या नावावर आक्षेप घेतला.

14 Oct 2025, 07:39 वाजता

आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांसाठी आज शिवसेना रस्त्यावर

रायगड जिल्ह्यातील आरसीएफ प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रश्नावर आज सत्ताधारी शिवसेना रस्त्यावर उतरणार आहे. थळ येथील प्रकल्पाच्या मेनगेटवर आंदोलन करण्यात येईल. 140 प्रकल्प ग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करून देखील आरसीएफ प्रशासन दाद देत नाही त्यामुळं रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय शिवसेनेनं घेतलाय. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून टप्प्याटप्प्याने ते तीव्र केलं जाणार आहे.

 

