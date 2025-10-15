English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 15 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 15, 2025, 08:39 AM IST
15 Oct 2025, 08:38 वाजता

जालन्यात 30 एकर ऊस जळून खाक

Jalana : जालन्यात 8 शेतक-यांचा अंदाजे 30 एकरावरील ऊस जळून खाक झालाय... घनसावंगी तालुक्यातील तनवाडी राहेरा येथे ही घटना घडलीये.. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आलं...मात्र तोपर्यंत 30 एकर ऊस पूर्णपणे जळाला होता..या आगीचं नेमकं कारण समोर आलं नसलं, तरी शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय...शेतक-यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केलीये.. 

15 Oct 2025, 08:35 वाजता

निलेश घायवळ पासपोर्ट प्रकरणात अहमदनगरच्या दोन पोलिसांना नोटीस

Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ पासपोर्ट प्रकरणात अहमदनगरच्या दोन पोलिसांना पुणे पोलिसांनी नोटीस बजावलीय. गुंड निलेश घायवळल याने खोटी कागदपत्रे सादर करून पासपोर्ट मिळविल्याप्रकरणी अहमदनगर पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांना पुणे पोलिसांकडून  चौकशीची नोटीस बजावण्यात आलीय. २०१९ मध्ये पासपोर्ट पडताळणीदरम्यान गंभीर गुन्हे नोंद असूनही अहवाल ‘क्लीअर’ दाखविण्यात आला होता.यात डिएसबी विभागातील तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांचा सहभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. घायवळ सध्या फरार असून, त्याचा तपासही सुरू आहे. चौकशीदरम्यान कागदपत्रांत विसंगती उघड झाली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

राज ठाकरेंच्या एन्ट्रीमुळे मविआला बळ मिळणार? काँग्रेसची भूमिका काय?

भारतातील शाळांच्या फी संदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय; &#039;आता घरबसल्या एका क्लिकवर...&#039;

मोठ्या प्रोजेक्टसाठी इंटीमेट सीन नाकारल्यामुळे अभिनेत्री गमावली संधी !

Income Tax: एका दिवसात किती रुपयांचा व्यवहार केल्यास आयकर विभागाची नोटीस येते? जाणून घ्या नियम!

संजय कपूरच्या मृत्यूपत्रात मोठ्या चुका; करिष्माच्या मुलांनी नावातील चुकीसह इतर त्रुटी शोधल्या

Smartphone Under 15k: दिवाळीत 5 महागडे फोन मिळतायत खूपच स्वस्तात, पाहा यादी!

अखेरीस रोहित-कोहलीवर आली अखेर गंभीरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, &quot; वर्ल्ड कप अजून...&quot;

‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेत स्मिता शेवाळे दिसणार होती, पण तिला रोल मिळाला नाही; नेमकं कारण काय होतं?

पुण्यातील सॅलीसबरी पार्कमध्ये ED ची धाड; महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या काँट्रॅक्टरची चौकशी

माविआ निवडणूक आयोगाच्या दारी, पुन्हा चर्चेची फेरी

