Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

15 Oct 2025, 08:38 वाजता
जालन्यात 30 एकर ऊस जळून खाक
Jalana : जालन्यात 8 शेतक-यांचा अंदाजे 30 एकरावरील ऊस जळून खाक झालाय... घनसावंगी तालुक्यातील तनवाडी राहेरा येथे ही घटना घडलीये.. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आलं...मात्र तोपर्यंत 30 एकर ऊस पूर्णपणे जळाला होता..या आगीचं नेमकं कारण समोर आलं नसलं, तरी शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय...शेतक-यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केलीये..
15 Oct 2025, 08:35 वाजता
निलेश घायवळ पासपोर्ट प्रकरणात अहमदनगरच्या दोन पोलिसांना नोटीस
Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ पासपोर्ट प्रकरणात अहमदनगरच्या दोन पोलिसांना पुणे पोलिसांनी नोटीस बजावलीय. गुंड निलेश घायवळल याने खोटी कागदपत्रे सादर करून पासपोर्ट मिळविल्याप्रकरणी अहमदनगर पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांना पुणे पोलिसांकडून चौकशीची नोटीस बजावण्यात आलीय. २०१९ मध्ये पासपोर्ट पडताळणीदरम्यान गंभीर गुन्हे नोंद असूनही अहवाल ‘क्लीअर’ दाखविण्यात आला होता.यात डिएसबी विभागातील तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांचा सहभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. घायवळ सध्या फरार असून, त्याचा तपासही सुरू आहे. चौकशीदरम्यान कागदपत्रांत विसंगती उघड झाली आहे.
