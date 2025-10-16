Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

16 Oct 2025, 09:33 वाजता
आमदार महेंद्र दळवी यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा
Raigad : अलिबाग रेवस मार्गावर थळ इथं आरसीएफ कंपनीच्या गेटवर आंदोलन करणाऱ्या आमदार महेंद्र दळवी यांच्यासह शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी व इतर पदाधिका-यांविरोधात अलिबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन, सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा आणणे तसेच चिथावणीखोर भाषण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्यावे यासाठी शिवसेनेने आरसीएफ गेटसमोर रास्ता रोको करून वाहतूक ५ तास रोखून धरली होती. यावेळी शिवसैनिकांनी रस्त्यावर टायर जाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आगामी काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
16 Oct 2025, 09:16 वाजता
औषधांची कठोर गुणवत्ता तपासणीसाठी कायदा
Cough Syrup : आता औषधांच्या कठोर गुणवत्ता तपासणीसाठी नवीन कायदा येणारेय. विषारी सिरप प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे बाजारपेठेतील देखरेख आणि गुणवत्ता चाचणी प्रणाली अधिक बळकट होणारेय. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन कायदा आणणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत 'ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हाइसेस अँड कॉस्मेटिक्स कायदा २०२५' याचा मसुदा सादर करण्यात आला. ही बैठक केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
16 Oct 2025, 08:56 वाजता
आता नाशिकमध्येही बुलडोझरचा यूपी पॅटर्न
Nashik : आता योगींचा बुलडोझर पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवण्यास सुरुवात झालीय. नाशिकमध्ये गुन्हेगारांच्या बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येतेय...गोळीबार प्रकरणात अटकेत असलेला माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आलीय.