English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 16 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 16, 2025, 09:34 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

16 Oct 2025, 09:33 वाजता

आमदार महेंद्र दळवी यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा

Raigad : अलिबाग रेवस मार्गावर थळ इथं आरसीएफ कंपनीच्या गेटवर आंदोलन करणाऱ्या आमदार महेंद्र दळवी यांच्यासह शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी व इतर पदाधिका-यांविरोधात अलिबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन, सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा आणणे तसेच चिथावणीखोर भाषण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्यावे यासाठी शिवसेनेने आरसीएफ गेटसमोर रास्ता रोको करून वाहतूक ५ तास रोखून धरली होती. यावेळी शिवसैनिकांनी रस्त्यावर टायर जाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आगामी काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

16 Oct 2025, 09:16 वाजता

औषधांची कठोर गुणवत्ता तपासणीसाठी कायदा

Cough Syrup : आता औषधांच्या कठोर गुणवत्ता तपासणीसाठी नवीन कायदा येणारेय. विषारी सिरप प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे बाजारपेठेतील देखरेख आणि गुणवत्ता चाचणी प्रणाली अधिक बळकट होणारेय. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन कायदा आणणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत 'ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हाइसेस अँड कॉस्मेटिक्स कायदा २०२५' याचा मसुदा सादर करण्यात आला. ही बैठक केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

16 Oct 2025, 08:56 वाजता

आता नाशिकमध्येही बुलडोझरचा यूपी पॅटर्न

Nashik : आता योगींचा बुलडोझर पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवण्यास सुरुवात झालीय. नाशिकमध्ये गुन्हेगारांच्या बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येतेय...गोळीबार प्रकरणात अटकेत असलेला माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आलीय.

ट्रेंडिंग न्यूज़

रिअल लाईफ रँचो! रेल्वे स्टेशनवर पठ्याने केली डिलिव्हरी; व्हिडीओ कॉलवर डॉक्टर अन् ...

रिअल लाईफ रँचो! रेल्वे स्टेशनवर पठ्याने केली डिलिव्हरी; व्हिडीओ कॉलवर डॉक्टर अन् ...
पुण्यात एकाच घरावर 813 मतदारांची नोंद असेल्या आरोपाची पोलखोल! पडताळणीत उघडकीस आली धक्कायक माहिती

पुण्यात एकाच घरावर 813 मतदारांची नोंद असेल्या आरोपाची पोलखोल! पडताळणीत उघडकीस आली धक्कायक माहिती

पळुन जाण्याचा होता प्लान...वडिलांनी सर्व संपत्ती... सुष्मितानं उलगडलं खासगी आयुष्याचा एक कोपरा...

पळुन जाण्याचा होता प्लान...वडिलांनी सर्व संपत्ती... सुष्मितानं उलगडलं खासगी आयुष्याचा एक कोपरा...

स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेत एका नामांकित मराठी अभिनेत्रीचा प्रवेश; तब्बल 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन

स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेत एका नामांकित मराठी अभिनेत्रीचा प्रवेश; तब्बल 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन
Amazon IT कंपनीत पुन्हा मोठी खळबळ! एकाचवेळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

Amazon IT कंपनीत पुन्हा मोठी खळबळ! एकाचवेळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

सोनाक्षी सिन्हा आई होणार आहे का? बेबी बंप ओढणीने लपवताना पाहायला मिळाला

सोनाक्षी सिन्हा आई होणार आहे का? बेबी बंप ओढणीने लपवताना पाहायला मिळाला
Video: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी भारताच्या ‘नो हँडशेक’ भूमिकेची उडवली खिल्ली, IND vs AUS पूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ‘माइंड गेम’ सुरू!

Video: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी भारताच्या ‘नो हँडशेक’ भूमिकेची उडवली खिल्ली, IND vs AUS पूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ‘माइंड गेम’ सुरू!

&quot;मला स्वतःला कंट्रोल करण्याचा प्रॉब्लेम...&quot; अनुषाने केला दारू आणि ड्रग्जबद्दल खुलासा! म्हणाली, &quot;सर्वात वाईट...&quot;

"मला स्वतःला कंट्रोल करण्याचा प्रॉब्लेम..." अनुषाने केला दारू आणि ड्रग्जबद्दल खुलासा! म्हणाली, "सर्वात वाईट..."
टोल प्लाझावर तुम्हीदेखील जिंकू शकता बक्षिस, करा फक्त एवढंच काम!

टोल प्लाझावर तुम्हीदेखील जिंकू शकता बक्षिस, करा फक्त एवढंच काम!
भारताला मिळाला 21700000000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट! शिपिंग सेक्टरमध्ये चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला धक्का

भारताला मिळाला 21700000000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट! शिपिंग सेक्टरमध्ये चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला धक्का