Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Marathi News
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 18 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 19, 2025, 10:16 AM IST
19 Oct 2025, 10:14 वाजता

राज्यात पुढील 5 दिवस पावसाचा अंदाज 

IMD Rain Alert : ऐन दिवाळीत राज्यात पावसाची शक्यता आहे...पुढील 5 दिवस राज्यात पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..हा पाऊस सर्वत्र नसणार आहे..मराठवाड्यात ढगाळ वातावरण राहील... त्यामुळे रात्रीचे तापमान ऊबदार असेल, तर दिवसाचे तापमान तुलनेत कमी असणार आहे... महामुंबई परिसरातही मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय...आजपासून मुंबईच्या तापमानात काहीशी घट होणार आहे...त्यामुळे मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळेल...मात्र पावसाच्या शक्यतेमुळे ऐन दिवाळीच्या उत्सवावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे..

19 Oct 2025, 09:53 वाजता

उदय सामंत यांचा मित्रपक्षांना धमकीवजा इशारा

Uday Samant : रत्नागिरीच्या चिपळूणमध्ये शिवसेनेची बैठक पार पडली. या बैठकीतून शिवसेना नेते आणि मंत्री उदय सामंत यांनी महायुतीच्या मित्रपक्षांना धमकीवजा इशारा दिलाय.. महायुती म्हणून निवडणूक लढायचीय. मात्र कुणाला खुमखुमी असेल तर धनुष्यबाण कसा चालतो ते दाखवून असा इशारा सामंतांनी दिलाय.

19 Oct 2025, 09:27 वाजता

नाशिकमधील ITIमध्ये वेदांचं शिक्षण देणार

Nashik : नाशिक शहरात पुढील वर्षी होणा-या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात वैदिक विधींसाठी प्रशिक्षित पुरोहित मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. ते उपलब्ध व्हावेत म्हणून सरकारतर्फे नाशिकची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ITI मध्ये ‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ हा नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहे. अल्पमुदतीच्या या रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना वैदिक संस्कार, मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधींचं प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. आधुनिक तंत्रशिक्षणासोबत आध्यात्मिक ज्ञानाचा संगम घडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. याला त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या विश्वस्तांनी विरोध केलाय. तसंच नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमधील स्थानिक पुरोहितांनी विरोध दर्शवला आहे. 

19 Oct 2025, 09:26 वाजता

नगरपालिका निवडणुका डिसेंबरमध्ये? 

Nagarpalika Election : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे...त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता...त्यात 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे...निवडणूक आयोगाने तीन टप्प्यात निवडणुकांची तयारी केली असल्याची माहिती आहे...त्यानुसार आधी नगरपालिका, नंतर जिल्हा परिषद आणि सर्वात शेवटी महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.. 

