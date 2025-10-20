English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 20  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Oct 20, 2025, 10:20 AM IST
20 Oct 2025, 10:13 वाजता

बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजित कासले अटकेत

Ranjit Kasale : बीड जिल्ह्यातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजीत कासले यास गुजरात पोलिसांनी लातूरमधून ताब्यात घेतले. सुरत परिसरातील जबरी घरफोडी प्रकरणातील आरोपींकडून कासले यांचे नाव समोर आल्यानंतर गुजरात पोलिसांनी दोन दिवस शोध मोहीम राबवली होती. एमआयडीसी पोलिसांच्या मदतीने कासले यास रात्री अटक करून गुजरातला रवाना करण्यात आले. अटकेनंतर रणजित कासलेनं पुष्पा स्टाईल केल्याचं पाहायला मिळालं.. कासलेवर आधीही गुन्हे दाखल आहेत. आता नविन गुन्हेत वाढ झाली आहे. अटक होत असतानाच कासले यांनी माध्यमांसमोर ‘बॉसला अटक झाली आहे असं बोलले त्यांनंतर पोलिसांनी त्यांना गाडीत बसवून तातडीने रवाना केलं...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

20 Oct 2025, 09:38 वाजता

निवडणुकांआधी महायुतीत नाराजी सूर- सूत्र

 

Shivsena : निवडणुकांवरुन महायुतीत नाराजीचा सूर उमटल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. शिवसेना पदाधिका-यांकडून स्वबळाची मागणी होत असल्याची माहिती मिळतेय. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या बैठकीत हा नाराजीचा सूर उमटलाय.. नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार आणि भिवंडी महानगरपालिकांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीबाबत संभ्रम कायम आहे. भाजप नेते संजय केळकर, गणेश नाईक आणि इतर नेत्यांच्या स्वतंत्र लढतीच्या वक्तव्यांमुळे शिवसेनेकडूनही खबरदारी म्हणून स्वबळाची तयारी सुरू असल्याची माहीती मिळतेय.. मुंबई वगळता इतर जिल्ह्यांत मतभेद कायम असल्याचीही माहीती मिळतेय. 

20 Oct 2025, 09:05 वाजता

मुंबईतील हवेची गुणवत्ता घसरली

 

Mumbai : सगळीकडे दिवाळीचा जल्लोष साजरा होत असतानाच हवा प्रदूषणामुळे मुंबईकरांची चिंता वाढवली आहे..रविवारी मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता प्रचंड घसरली होती..बहुतांश भागातील हवा धोकादायक श्रेणीत पोहोचली होती.. मालाड, नेव्हीनगर,माझगाव हे हवा प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट ठरलेत..मुंबई शहराचा एक्यूआय थेट 172 अंकांवर पोहोचला होता...त्यामुळे प्रदूषणकारी फटाके फोडणे टाळण्याचा सल्ला हवामानतज्ञांनी दिलाय... 

20 Oct 2025, 08:49 वाजता

पुण्यात लक्ष्मीपूजनानिमित्त मेट्रो सेवेत बदल 

 

Pune : पुण्यात लक्ष्मीपूजनानिमित 21 ऑक्टोबरला पुणे मेट्रोची सेवा सकाळी ६ वाजल्यापासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध असेल. संध्याकाळी ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत मेट्रो सेवा बंद राहणार आहे. २२ ऑक्टोबरपासून मेट्रोची सेवा नेहमीप्रमाणे सकाळी ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत सुरू होईल. प्रवाशांनी याची नोंद घ्यावी. पुणे मेट्रो प्रशासनाने गैरसोयीबद्दल दिलगीर असल्याचेही जाहीर केले आहे

20 Oct 2025, 08:01 वाजता

राज्यातून 2 कोटींचे भेसळयुक्त पदार्थ जप्त 

 

State : दिवाळीत खाद्यपदार्थांमध्ये मोठी भेसळ करण्यात येते..त्याविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यभरात मोहीम राबवलीये..अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'सण महाराष्ट्राचा संकल्प अन्न सुरक्षितते'चा या अभियानांतर्गत राज्यभरात ही तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत 353 अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून त्यातील 196 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देण्यात आलीये...या कारवाईत 2 कोटींचे खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आलेत.. यात खवा, गायीचं तूप, खाद्यतेल, दूध, पनीर, बटर, वनस्पती तूप, भगर या पदार्थांचा समावेश आहे..

