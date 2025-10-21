Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 21 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 21, 2025, 08:26 AM IST
21 Oct 2025, 08:08 वाजता

वीज वितरणाचं खासगीकरण होणार?

 

Privatisation of Electricity Distribution : देशातील वीज कंपन्या सध्या ६.९ लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात अडकल्या असून, केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी खासगीकरणाचे दरवाजे उघडे केलेत. प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अॅक्टच्या दुरुस्तीच्या मसुद्यात सरकारने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले असल्याचा कामगार संघटनांचा दावा आहे. वीज कंपन्यांना खासगीकरणासाठी तीनपैकी एक पर्याय निवडण्यास सांगितले जाणार आहे.
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजचे महासचिव मोहन शर्मा यांनी असा दावा केला आहे की, ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील ४४ सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सात राज्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांच्या मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने वीज वितरणासाठी तीन पर्याय सुचवले आहेत. 

 

21 Oct 2025, 06:48 वाजता

भाजप म्हणजे आपलं घर, आपण पंतप्रधान मोदींचे भक्त- महेश कोठारे

 

Mahesh Kothare on BJP : भाजप म्हणजे आपलं घर, आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भक्त.... ज्येष्ठ अभिनेते महेश कोठारे यांचं मुंबईतील कार्यक्रमात जाहीर विधान.

