Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

22 Oct 2025, 08:24 वाजता
4 दिवस राज्यभर जोरदार सरींचा अंदाज
Rain : आकर्षक आकाशकंदील, रांगोळी आणि रोषणाईच्या झगमगाट अशा वातावरणात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मुंबई, ठाण्यासह राज्यभर पावसाने हजेरी लावली... या पावसामुळे दिवाळीच्या उत्साहावर काहीसी पाणी फिरल्याचं चित्र होतं...त्यातच आता 4 दिवस राज्यात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय...त्यामुळे यंदाची संपूर्ण दिवाळीच पावसात जाण्याची शक्यता आहे... लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त साधून खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांची अचानक आलेल्या पावसामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली होती.. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत मंगळवारी रात्री चांगलाच पाऊस बरसला... बदलापुरात तर ढगफुटीसदृश पाऊस झालाय...तिथे एका तासांत 101 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालीय.. बंगालच्या उपसागरात कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली आहे... त्याचाच परिणाम म्हणून पुढील तीन ते चार दिवस राज्यात पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे...
22 Oct 2025, 08:22 वाजता
लाडक्या बहिणींच्या E-KYCला तूर्तास ब्रेक
Ladki Bahin Yojana : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लाडक्या बहिणींची नाराजी सत्ताधारी महायुतीला परवडणार नाही. त्यामुळेच लाडक्या बहिणींची ई-केवायसीला तूर्तास ब्रेक देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. लाडक्या बहिणीला ऑक्टोबरचा हप्ता पुढील आठवड्यात दिला जाणार आहे. लाडक्या बहिणींची नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे ४५ लाख महिलांना लाभ मिळालेला नाही. आता 'ई-केवायसी'तून ज्या लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. या निकषांनुसार राज्यभरातील ७० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरतील, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे