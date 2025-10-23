English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 23 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 23, 2025, 10:06 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

23 Oct 2025, 09:41 वाजता

रवींद्र धंगेकरांनी एक्सवरील शिवसेनेचा फोटो हटवला

 

Ravindra Dhangekar : रवींद्र धंगेकरांनी एक्सवरील शिवसेनेचा फोटो हटवला....शिवसेनेचा फोटो हटवत पुणेकर फर्स्ट असा उल्लेख

23 Oct 2025, 09:28 वाजता

ऐन दिवाळीत धुळ्यात भेसळयुक्त दूध

 

Dhule Milk : तुम्ही दूध पिताय की रबर असा प्रश्न उपस्थित व्हावा असा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आलाय. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरातील भेसळयुक्त दुधाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. शिरपूर शहरातील एका दूध विक्री दुकानातून खरेदी केलेले दूध काही तासांतच खराब झाले. विशेष म्हणजे हे दूध उकळल्यावर ते अक्षरशः रबरासारखे झाल्याचे महिलेने व्हिडीओतून दाखवून दिलंय.स्थानिक नागरिकांनी हा प्रकार पाहून आश्चर्य व्यक्त केलंय. संबंधित दूध विक्रेत्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केलीय. या घटनेमुळे बाजारात विक्री होणा-या दुधाच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत.
दिवाळीसारख्या सणासुदीला मोठ्या प्रमाणात दुधविक्री होते. असं असतांना भेसळयुक्त दुधाची विक्री होत असेल तर अन्न व औषध प्रशासन विभाग कारवाई का करत नाही असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतोय.
 

23 Oct 2025, 08:36 वाजता

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची पुन्हा भेट

 

Uddhav Thackeray meets Raj Thackeray Again : राज आणि उद्धव ठाकरेंची पुन्हा भेट झालीय... उद्धव ठाकरे यांनी काल शिवतीर्थ निवासस्थानी जाऊन राज यांची भेट घेतलीय... राज ठाकरेंच्या आईच्या वाढदिवसानिमित्त ही भेट झाल्याची माहिती आहे...दरम्यान यावेळी दोन्ही बंधूंमध्ये अर्धा तास चर्चा झाल्याची माहिती आहे...महापालिकेसाठी राजकीय युतीसह काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे...तर भाऊबीजेनिमित्त ठाकरे कुटुंब पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता आहे...चार दिवसांपूर्वीच मनसेच्या दीपोत्सवाचं उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं...यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंबाचा दिलखुलास संवाद पाहायला मिळाला होता....5 जुलैच्या मराठी विजयी मेळाव्यापासून सुरू झालेल्या भेटीचा सिलसिला दिवसेंदिवस वाढत असून ठाकरे बंधूंमधील नात्याचे बंध अधिक मजबूत होताना दिसत आहेत..

 

 

23 Oct 2025, 08:09 वाजता

यंदाची दिवाळी ठरली 'गोल्डन दिवाळी' 

 

Diwali : यंदाची दिवाळी देशासाठी गोल्डन दिवाळी ठरली...दिवाळीच्या काळात बाजारपेठेत तब्बल 6 लाख कोटींची उलाढाल झाल्याची माहिती आहे...झाडूपासून कारपर्यंत सर्वत्र जबरदस्त उठाव पाहायला मिळालाय.. 5.40 लाख कोटींचा वस्तू व्यापार आणि 65 हजार कोटी सेवा व्यापार असा एकूण 6.05 लाख कोटींच्या विक्रीचा रिकॉर्ड झालाय...  

23 Oct 2025, 07:57 वाजता

मेहुल चोक्सीसाठी आर्थर रोड जेल सज्ज

 

Mehul Choksi : PNBघोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यर्पणाची तयारी सुरु झालीये.. मेहुल चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये ठेवण्यात येणार आहे.. त्यासाठी 12नंबरची बॅरेक तयार करण्यात आलीये. ही बराक 46 चौरस मिटरची आहे.. या बराकीमध्ये 6 ट्युबलाईट, 3 पंखे लावण्यात आलेत.. भारतानं बेल्जियम सरकारला या बराकीचे फोटोही पाठवलेत.. त्यामुळे आता मेहुल चोक्सीला भारतात कधी आणणार याकडे सा-यंचं लक्ष लागलंय. 

23 Oct 2025, 07:41 वाजता

राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाचा अंदाज

 

Rain : राज्यात अनेक ठिकाणी आजही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.. ठाणे,पालघर, मुंबई, नवी मुंबई ,नाशिक तसंच घाटमाथा परिसरात पावसाची शक्यता आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली-सातारा, सोलापूरमध्येही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. दरम्यान मराठवाड्यात काही ठिकाणी तुरुळक पाऊस होण्याची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह जोरदार वादळी वा-यासह पावसाची शक्यता आहे.

