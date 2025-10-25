Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

25 Oct 2025, 08:32 वाजता
मुंबई मनपासाठी भाजपकडून 150चं टार्गेट-सूत्र
BJP on BMC : मुंबई महापालिकेसाठी भाजपकडून १५० प्लसचे टार्गेट ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये... केंद्र आणि राज्यापाठोपाठ मुंबई महापालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपकडून रणनिती आखण्यात आलीये.. भाजपचा १५० जागांवर उमेदवार उतरवण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती सूत्रांकड़ून मिळतीये.. तर मुंबई महानगर पालिकाते शिवसेनेला 65 ते 75 जागा देण्यास भाजप अनुकूल असल्याचं सूत्रांची सांगीतलंय.. मविआचं प्राबल्य असलेल्या भागात मतांची फाटाफूट झाल्यास त्याचा फायदा होईल असा अंदाज भाजपला आहे..
25 Oct 2025, 08:05 वाजता
2 वर्षांच्या चिमुकलीवर गुन्हा दाखल, कल्याण पोलिसांचा अजब कारभार
Kalyan : कल्याणच्या मोहने परिसरात दोन दिवसांपूर्वी फटाक्याच्या वादातून दगडफेक आणि तोडफोडीची घटना घडली होती. या दगडफेक प्रकरणी २५-३० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या यादीत २ वर्षांच्या लहान मुलीचंही नाव असल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केलाय. “न्याय द्या, निरपराध चिमुरडीचं नाव वगळा” अशी मागणी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी केलीय. तर “तक्रारदाराच्या माहितीवर गुन्हा नोंदवला असून चौकशी सुरू असल्याचं पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलंय.
25 Oct 2025, 07:31 वाजता
राज्यावर पुन्हा पावसाचं संकट
Rain Alert : राज्यावर पुन्हा पावसाचं संकट ओढावलंय.. 28ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर विदर्भ वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात गडगडाटासह मध्यम पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. अरबी समुद्रात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मध्यम पावसाची शक्यता आहे. येत्या पाच दिवसांत त्याचे उत्तर आणि ईशान्यकडे मार्गक्रमण होऊ शकते. त्यामुळे राज्यात पाऊस होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय.
25 Oct 2025, 07:27 वाजता
गायक झुबीन गर्गचा मृत्यूचं गूढ उलगडणार
Zubeen Garg : गायक झुबीन गर्गचा मृत्यूचं गूढ उलगडणार...सिंगापूर पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज देणार...10 दिवसांत सीसीटीव्ही फुटेज मिळणार...सिंगापूरमध्ये झुबीन गर्गचा संशयास्पद मृत्यू