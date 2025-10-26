Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

26 Oct 2025, 09:39 वाजता
पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट उधळला?
PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयने रचल्याचा खळबळजनक दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघविचारांचं साप्ताहिक ऑर्गनायझरमधून करण्यात आलाय... हा कट रशियाच्या मदतीने उधळून लावण्यात भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे..बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील एका अमेरिकन राजनैतिक अधिका-याच्या गूढ मृत्यूवरून हा दावा केला जातोय...या दाव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे...
26 Oct 2025, 09:21 वाजता
देशव्यापी मतदारयादी फेरतपासणी लवकरच
Electoral Roll : बिहारमधील मतदार यादी छाननी (एसआयआर) पूर्ण झाल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने देशव्यापी एसआयआरची तयारी सुरू केली आहे... पुढच्या आठवड्यात याबाबत घोषणा होणार असून 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामो-या जाणाऱ्या राज्यांना पहिले प्राधान्य असेल... महाराष्ट्रासह काही राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतरच ही प्रक्रिया सुरू होईल... देशातील 10 ते 15 राज्यांत एसआयआरचा पहिला टप्पा सुरू होणार आहे... यात आसाम, तामीळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ, प. बंगालचा समावेश असेल....महाराष्ट्रासह काही राज्यांत लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. स्थानिक निवडणूक यंत्रणा त्या कामात असल्याने त्यांना एसआयआरवर लक्ष केंद्रित करता येणार नाही... त्यामुळे या राज्यांत मतदार फेरछाननी निवडणुकीनंतरच होणार आहे....
26 Oct 2025, 08:31 वाजता
नागपुरात अल्पवयीन मुलीचं अपहण करून अत्याचार
Nagpur : नागपुरात एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून अत्याचार केल्याची घटना घडलीये...दोन जणांनी मुलीचं अपहरण करून तिला लॉजवर नेवून अत्याचार केला..या आरोपींनी अत्याचार करतानाचे व्हिडिओदेखील काढले..याबाबत कुणाला सांगितल्यास व्हिडिओ व्हायरल करू, तसंच जीवे मारण्याची धमकीही दिलीये... पीडितेच्या आईवडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याविरोधात पोस्कोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..
26 Oct 2025, 08:17 वाजता
नालासोपाऱ्यात ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त
Nalasopara : नालासोपा-यात ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त...पेल्हारमधील ड्रग्ज कारखान्यावर पोलिसांची धाड...14 कोटींचं ड्रग्ज जप्त, 5 आरोपींना अटक...रशीद कम्पाऊंडधील एका गाळ्यात सुरु होती ड्रग्जची फॅक्टरी...मुंबई पोलीस आणि एनसीबीची संय़ुक्त कारवाई...इतक्या मोठ्या कारवाईमुळे वसई-विरारमध्ये खळबळ
26 Oct 2025, 07:53 वाजता
मनपा, झेडपी निवडणुकीची जय्यत तयारी
Maharashtra Mahanagar Palika Election : नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणूक वेगवेगळ्या तारखांना होणार असली तरी तिन्हींची मतमोजणी एकत्र होणार की वेगवेगळी, याबाबत उत्सुकता असताना एक निवडणूक झाली की लगेच तिचा निकाल हेच सूत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वीकारले जाण्याची शक्यता आहे...एका निवडणुकीनंतर लगेच तिचा निकाल जाहीर केला तर बहुमत मिळालेल्या पक्षाला दुसऱ्या निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल हा तर्क देऊन मतमोजणी एकत्र करून तिघांचेही निकाल शेवटी जाहीर केले जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती... तथापि, आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पहिल्या निवडणुकीपासून तिसऱ्या निवडणुकीचे अंतर किमान दोन महिन्यांचे असेल... अशावेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम गोदामांमध्ये सांभाळून ठेवणे जिकिरीचे आहे...राज्य निवडणूक आयोगाने 30 ऑक्टोबरला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक बोलविली आहे... या बैठकीत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी हे निवडणुकीच्च्या तयारीचा आढावा घेतील....
26 Oct 2025, 07:25 वाजता
फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी PSI गोपाल बदने शरण
Phaltan Female Doctor Suicide Case : साता-याच्या फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलंबित PSI गोपाल बदने अखेर पोलिसांना शरण आलाय..बदनेने फलटण पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केलंय.. आत्महत्या केल्याची घटना घडल्यापासून बदने हा पोलिसांना गुंगारा देत होता... मृत डॉक्टर महिलेनं तिच्या हातावर बदने याने चारवेळा बलात्कार केल्याचं लिहिलं होतं....मृत महिलेच्या हातावर गोपाल बदनेसह प्रशांत बनकरचंही नाव होतं... बनकरनेही 4 महिन्यांपासून शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचं हातावर लिहिलं होतं... पोलिसांनी बनकरच्या मुसक्या आवळल्यानंतर गोपाल बदने पोलिसांसमोर हजर झालाय... दरम्यान आज दुपारी त्याला फलटण कोर्टात हजर केलं जाणार आहे.