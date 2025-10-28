Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

28 Oct 2025, 09:11 वाजता
5 नोव्हेंबरनंतर हळूहळू थंडीची चाहूल लागणार
IMD On Winter : ५ नोव्हेंबरनंतर पाऊस माघारी फिरून हळूहळू थंडीची चाहूल लागेल असाही अंदाज अभ्यासकांनी वर्तवलाय. ५ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात वातावरण निवळण्याची शक्यता आहे. त्यापुढे हळूहळू थंडीची चाहूल लागेल. असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय. त्यामुळे थंडीची प्रतीक्षा करणा-यांना दिलासा मिळतोय
28 Oct 2025, 08:25 वाजता
मोंथामुळे मुसळधार पावसाचा अंदाज
Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचे चक्रीवादळात रुपांतर होत आहे...त्यामुळे किनारपट्टी भागासह महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा देण्यात आलाय..पूर्व विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसाचा इशारा देण्यात आलाय...तर मराठवाड्यात आकाश ढगाळ राहील...तसेच काही भागात हलक्या पावसाचा अंदाज आहे... पुढील 36 तासांसाठी हा अलर्ट देण्यात आलाय...
28 Oct 2025, 08:23 वाजता
पावसामुळे मुंबईची हवा सुधारली
Mumbai : दिवाळीपासून सुरु झालेल्या परतीच्या पावसामुळे मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे... दिवाळीत फटाक्यांचे प्रदूषण व धुलीकणांचे प्रमाण कमी झाले आहे... हवा गुणवत्ता निर्देशांक उत्तम श्रेणीत पोहोचला आहे....दिवाळीत 300च्या वर गेलेला हवा गुणवत्ता निर्देशांक सोमवारी थेट ४६ पर्यंत खाली आलाय... पावसामुळे हवेतील धुलीकण कमी झाले आहेत. प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या काळात प्रदुषित शहरांत समावेश होणाऱ्या मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे... सण, उत्सवाच्या काळात स्वच्छ हवेत श्वास घेता येत असल्याने शहरवासीयांनीही समाधान व्यक्त केले आहे...