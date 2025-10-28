English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 28 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 28, 2025, 09:18 AM IST
28 Oct 2025, 09:11 वाजता

5 नोव्हेंबरनंतर हळूहळू थंडीची चाहूल लागणार

IMD On Winter : ५ नोव्हेंबरनंतर पाऊस माघारी फिरून हळूहळू थंडीची चाहूल लागेल असाही अंदाज अभ्यासकांनी वर्तवलाय. ५ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात वातावरण निवळण्याची शक्यता आहे. त्यापुढे हळूहळू थंडीची चाहूल लागेल. असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय. त्यामुळे थंडीची प्रतीक्षा करणा-यांना दिलासा मिळतोय

28 Oct 2025, 08:25 वाजता

मोंथामुळे मुसळधार पावसाचा अंदाज

 

Rain Alert : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचे चक्रीवादळात रुपांतर होत आहे...त्यामुळे किनारपट्टी भागासह महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा देण्यात आलाय..पूर्व विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसाचा इशारा देण्यात आलाय...तर मराठवाड्यात आकाश ढगाळ राहील...तसेच काही भागात हलक्या पावसाचा अंदाज आहे...  पुढील 36 तासांसाठी हा अलर्ट देण्यात आलाय... 

28 Oct 2025, 08:23 वाजता

पावसामुळे मुंबईची हवा सुधारली

Mumbai : दिवाळीपासून सुरु झालेल्या परतीच्या पावसामुळे मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे... दिवाळीत फटाक्यांचे प्रदूषण व धुलीकणांचे प्रमाण कमी झाले आहे... हवा गुणवत्ता निर्देशांक उत्तम श्रेणीत पोहोचला आहे....दिवाळीत 300च्या वर गेलेला हवा गुणवत्ता निर्देशांक सोमवारी थेट ४६ पर्यंत खाली आलाय... पावसामुळे हवेतील धुलीकण कमी झाले आहेत. प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या काळात प्रदुषित शहरांत समावेश होणाऱ्या मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे... सण, उत्सवाच्या काळात स्वच्छ हवेत श्वास घेता येत असल्याने शहरवासीयांनीही समाधान व्यक्त केले आहे...

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;वरळीच्या मतदार यादीत सर्वात मोठा घोटाळा&#039;, आदित्य ठाकरेंनी दाखवली संपूर्ण मतदार यादी; &#039;19333 बोगस मतदार आणि...&#039;

आणखी एका Power Couple चा घटस्फोट, 15 वर्षांचा संसार मोडला

फराह खानच्या घराची किंमत ऐकून थक्क व्हाल! राखी सावंतचा सवाल आणि फराहचा भन्नाट reply

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पैशावर कारकुनाचा डल्ला, शासनानं अनुदान दिलं मग गेलं कुठे?

TATA ने आणलीय आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त कार, फिचर्स, किंमत ऐकून आनंदून जाल!

&#039;सातारा आत्महत्या प्रकरणात फॉरेन्सिक तज्ज्ञ डॉक्टर कपिलदेव पाटील यांची नेमणूक करा&#039;, का होतेय मागणी? जाणून घ्या!

&#039;लोक काय म्हणतात याचं मला...&#039; लेकीवर ट्रोलिंग करणाऱ्यांना काजोलचा करारा इशारा!

‘थामा’चा बॉक्स ऑफिसवर जलवा! प्रेक्षकांना भुरळ घालणाऱ्या या हॉरर-कॉमेडी सिनेमाने पहिल्याच आठवड्यात केली कोट्यवधींची कमाई.

2030 पर्यंत गायब होईल ही टेक्नोलॉजी; तुम्ही रोजच्या आयुष्यात करता वापर!

अवघ्या 25 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू; सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यानच घेतला टोकाचा निर्णय

