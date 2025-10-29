English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 29 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Oct 29, 2025, 09:08 AM IST
29 Oct 2025, 09:03 वाजता

अ‍ॅमेझॉन कंपनीकडून मेगा कामगार कपात

 

Amazon : अॅमेझॉन'ने आता AI कडे आपला मोर्चा वळवलाय. त्यामुळे अॅमेझॉन कंपनीने कॉर्पोरेट पातळीवरील १४ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅमेझॉनमधील 'पीपल एक्सपीरिअन्स अँड टेक्नोलॉजी' चे वरिष्ठ उपाध्यक्षांनी याबाबतची माहिती दिलीय. त्यामुळे एआयमुळे आता कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवलंय. 

 

29 Oct 2025, 08:34 वाजता

मुंबईत शिवसेना UBTचे 70 टक्के नवे चेहरे?

 

Shivsena (UBT) : मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी शिवसेना UBTची रणनीती...मुंबईत शिवसेना UBTचे 70 टक्के नवे चेहरे-सूत्र...60 वर्षांवरील माजी नगरसेवकांना संधी नाही?...ताकद,जागांचा प्रभाव पाहून मनसेसोबत जागावाटप?

29 Oct 2025, 08:02 वाजता

राज ठाकरेंची आज पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

 

Raj Thackeray : शिवतीर्थवर मॅरेथॉन बैठकांचा सिलसिला सुरुच....सलग तिस-या दिवशी राज ठाकरेंनी बोलावली बैठक...राज ठाकरेंची पदाधिका-यांसोबत आज बैठक...मतदार यादी घोळ आणि मोर्चाच्या नियोजनासाठी खलबतं

29 Oct 2025, 07:58 वाजता

नांदेडमध्ये आज ओबीसींचा एल्गार मोर्चा

 

Nanded : आज नांदेडमध्ये ओबीसी एल्गार महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय... वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात येणारय... मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणारय... लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे मोर्चाला उपस्थित राहणार आहेत.... काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचंही नाव मोर्चाच्या बॅनवर छापण्यात आलंय...मात्र वडेट्टीवार मोर्चाला उपस्थित राहणार की नाही याबाबत साशंकता आहे... दुसरीकडे छगन भुजबळांना या मोर्चातून डावलण्यात आलंय...

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;नवनाथ बन म्हणजे डॉरेमॉन&#039;, धंगेकरांचा टोला; बन म्हणाले,&#039;मी डॉरेमॉन तर तुम्ही...&#039;

Ladki Bahin: 1 वर्षात ₹43000000000चा खर्च, &#039;लाडकी&#039;च्या खर्चाने महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला?

घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार, हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याचे मान्य, काय कारवाई होणार?

मालवणी भाषेला जागतिक दर्जा मिळवून देणारे लेखक गंगाराम गवाणकर यांचे निधन

मर्डरचं परफेक्ट प्लानिंग पण... &#039;लेडी किलर&#039;ची &#039;ती&#039; एक चूक आणि हत्येचं गुपित उलगढलं

Research: &#039;टक्कल पडण्यावर सापडला उपाय; 21 दिवसांत मिळतील जाड, उडणारे केस&#039;, शास्त्रज्ञांचा दावा!

ब्लाऊज वेळेत शिवून न दिल्यामुळे महिलेने टेलरला थेट कोर्टात खेचलं, न्यायालयाने सुनावली अजब शिक्षा

उद्यापासून IND vs AUS टी 20 सीरिजला सुरुवात, प्लेईंग 11 मध्ये &#039;या&#039; खेळाडूंना मिळू शकते संधी

TATA ट्रस्टमध्ये खळबळ! रतन टाटांचे जवळचे सहकारी मेहली मिस्त्री मोठा झटका; कंपनीतून काढण्याच्या निर्णय

रस्त्यावरील खड्ड्यानं केला घात! बसने चिरडलं... छठ पूजेहून परतताना तरुणानं बहिणीसमोरच गमावला जीव

