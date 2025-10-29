Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

29 Oct 2025, 09:03 वाजता
अॅमेझॉन कंपनीकडून मेगा कामगार कपात
Amazon : अॅमेझॉन'ने आता AI कडे आपला मोर्चा वळवलाय. त्यामुळे अॅमेझॉन कंपनीने कॉर्पोरेट पातळीवरील १४ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅमेझॉनमधील 'पीपल एक्सपीरिअन्स अँड टेक्नोलॉजी' चे वरिष्ठ उपाध्यक्षांनी याबाबतची माहिती दिलीय. त्यामुळे एआयमुळे आता कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवलंय.
29 Oct 2025, 08:34 वाजता
मुंबईत शिवसेना UBTचे 70 टक्के नवे चेहरे?
Shivsena (UBT) : मुंबई मनपा निवडणुकांसाठी शिवसेना UBTची रणनीती...मुंबईत शिवसेना UBTचे 70 टक्के नवे चेहरे-सूत्र...60 वर्षांवरील माजी नगरसेवकांना संधी नाही?...ताकद,जागांचा प्रभाव पाहून मनसेसोबत जागावाटप?
29 Oct 2025, 08:02 वाजता
राज ठाकरेंची आज पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
Raj Thackeray : शिवतीर्थवर मॅरेथॉन बैठकांचा सिलसिला सुरुच....सलग तिस-या दिवशी राज ठाकरेंनी बोलावली बैठक...राज ठाकरेंची पदाधिका-यांसोबत आज बैठक...मतदार यादी घोळ आणि मोर्चाच्या नियोजनासाठी खलबतं
29 Oct 2025, 07:58 वाजता
नांदेडमध्ये आज ओबीसींचा एल्गार मोर्चा
Nanded : आज नांदेडमध्ये ओबीसी एल्गार महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय... वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात येणारय... मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणारय... लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे मोर्चाला उपस्थित राहणार आहेत.... काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचंही नाव मोर्चाच्या बॅनवर छापण्यात आलंय...मात्र वडेट्टीवार मोर्चाला उपस्थित राहणार की नाही याबाबत साशंकता आहे... दुसरीकडे छगन भुजबळांना या मोर्चातून डावलण्यात आलंय...