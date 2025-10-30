Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

30 Oct 2025, 08:59 वाजता
लाडक्या बहिणींना E-KYC करणं अनिवार्य
Ladki Bahin : लाडक्या बहिणींना ई केवायसीसाठी 18 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलीय. लाडक्या बहिणींनी या कालावधीत आपले ई केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केलंय. लाभार्थी महिलांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी ई केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ई केवायसी करण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेच्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीये.
30 Oct 2025, 08:56 वाजता
नाना पटोले MCA निवडणुकीच्या रिंगणात?
Nana Patole - MCA अर्थात मुंबई क्रिकेट असोसिएशन निवडणुकीची रंगत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. MCA अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी काँग्रेस नेते नाना पटोले इच्छुक असल्याची माहिती समोर आलीय.. विहंग सरनाईक आणि प्रसाद लाड यांच्यानंतर नाना पटोलेही अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढणार असल्याची माहिती समोर येतेय. नाना पटोले माझगाव क्रिकेट क्लबचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे नाना पटोले काय निर्णय घेणार याकडं लक्ष लागलंय..
30 Oct 2025, 08:55 वाजता
आमदार रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ?
Rohit Pawar - बोगस आधारकार्डप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात दक्षिण मुंबईत सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.... भाजप पदाधिकारी धनंजय वागस्कर यांच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे... आमदार रोहित पवार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खोटे आधारकार्ड बनवण्याचे प्रात्यक्षिक पत्रकार परिषदेत दाखवले होते.... बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस आधारकार्ड बनवणे हा गुन्हा असून हे देशविरोधी कृत्य आहे... याबाबत भाजपचे सोशल मीडिया सहसंयोजक धनंजय वागस्कर यांनी रोहित यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.