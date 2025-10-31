Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on OCTOBER 31 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Oct 31, 2025, 09:22 AM IST
31 Oct 2025, 09:20 वाजता

बच्चू कडू आणि राजू शेट्टींवर गुन्हा दाखल

Bacchu Kadu & Raju Shetty : बच्चू कडू आणि राजू शेट्टी यांच्यासह शेकडो आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हिंगणा पोलिसांत या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलीय.. शेतकरी आंदोलनादरम्यान बेकायदेशीर महामार्ग अडवणं आणि नागरिकांची गैरसोय केल्याचा ठपका आंदोलकांवर ठेवण्यात आलाय.. केंद्रीय कापूस खरेदी केंद्राजवळील मैदानात आंदोलनाची परवानगी असताना आंदोलकांनी वर्धा महामार्ग अडवला. त्यामुळे जवळपास 30 तासांहून अधिकवेळ वाहतूक कोंडी झाली. या आंदोलनामुळे अनेकांना  अन्नपाणी आणि इतर सोयीपासून  वंचित ठेवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. 

31 Oct 2025, 09:16 वाजता

मुंबई एअरपोर्टवर 13 कोटी गांजा जप्त

Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावर तीन स्वतंत्र प्रकरणांत सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १२ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या गांजासह ५६ लाख रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या तस्करीचा पर्दाफाश केला. या प्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सहा लोकांकडून गांजा जप्त करण्यात आला  ते बँकॉक इथून आले होते. आरोपींकडे अमली पदार्थ असल्याची विशिष्ट माहिती अधिकाऱ्यांना होती. त्यानुसार आरोपी मुंबईत दाखल होताच अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सामानाची तपासणी केली. यावेळी १२ किलो ४१८ ग्रॅम गांजा आढळला. तर, दुसऱ्या प्रकरणात शारजाहून आलेल्या तिघांच्या बॅगेत ४० आयफोन १७ प्रो मॅक्स, ३० लॅपटॉप, १२ मद्याच्या बाटल्या, सिगारेट असा ५६ लाखांचा मुद्देमाल आढळला.

